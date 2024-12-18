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Rusya’da yolcu ve yük treni çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Rusya’da yolcu ve yük treni çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde Murmansk - St. Petersburg seferini yapan yolcu treninin yük treni ile çarpıştığı, kazada 1 kişinin öldüğü 3’ü ağır 14 kişinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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murmansk
yolcu treni
yük treni
kaza
rusya acil durumlar bakanlığı
trafik
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murmansk bölgesindeki Knyajaya istasyonunda bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucunda 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Ayrıca vagonun içinde sıkışan bir yolcuyu kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sağlık ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi.St. Petersburg seferini yapan11 numaralı yolcu treninin yük treninin vagonlarıyla yandan çarpışması sonucu 3 yolcu vagonu ve 4 yük vagonunun raylardan çıktığı, yolcu treninde 326 kişi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Bölgedeki demiryolu trafiğinin durdurulduğu, Kandalakşa ve Kem istasyonlarından kurtarma trenlerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.Kazayla ilgili ‘Demiryolu taşımacılığı trafik ve işletme güvenlik kurallarının ihlali’ maddesi kapsamında ceza davası açıldı.Kazanın meydana geldiği bölgede hava sıcaklığı eksi 25 santigrat derece olarak ölçüldü.
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rusya, petersburg, murmansk, yolcu treni, yük treni, kaza, rusya acil durumlar bakanlığı, trafik, ray
rusya, petersburg, murmansk, yolcu treni, yük treni, kaza, rusya acil durumlar bakanlığı, trafik, ray

Rusya’da yolcu ve yük treni çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

20:42 18.12.2024 (güncellendi: 20:48 18.12.2024)
© Sputnik / Pavel Lvov / Multimedya arşivine gidinRusya-tren
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Rusya'nın Murmansk Bölgesi'nde Murmansk - St. Petersburg seferini yapan yolcu treninin yük treni ile çarpıştığı, kazada 1 kişinin öldüğü 3’ü ağır 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murmansk bölgesindeki Knyajaya istasyonunda bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucunda 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ayrıca vagonun içinde sıkışan bir yolcuyu kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Murmansk Bölge Valisi Andrey Çibis, sağlık ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi.
St. Petersburg seferini yapan11 numaralı yolcu treninin yük treninin vagonlarıyla yandan çarpışması sonucu 3 yolcu vagonu ve 4 yük vagonunun raylardan çıktığı, yolcu treninde 326 kişi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Bölgedeki demiryolu trafiğinin durdurulduğu, Kandalakşa ve Kem istasyonlarından kurtarma trenlerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.
Kazayla ilgili ‘Demiryolu taşımacılığı trafik ve işletme güvenlik kurallarının ihlali’ maddesi kapsamında ceza davası açıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede hava sıcaklığı eksi 25 santigrat derece olarak ölçüldü.
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