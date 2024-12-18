https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rusya-disisleri-abdnin-kirillov-cinayetiyle-ilgili-aciklamalar-komik-1091696893.html
Rusya Dışişleri: ABD’nin Kirillov cinayetiyle ilgili açıklamalar komik
Rusya Dışişleri: ABD’nin Kirillov cinayetiyle ilgili açıklamalar komik
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimini yaratan ve finanse eden ABD’nin Rus general İgor Kirillov cinayetinde dahli olmadığı yönündeki... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T13:14+0300
2024-12-18T13:14+0300
2024-12-18T13:12+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
igor kirillov
matthew miller
kiev
washington
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090113_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_2b77499154c823a6c0f79cabd4298eca.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li mevkidaşı Matthew Miller’in ülkesinin Moskova’daki saldırıda dahli olmadığı yönündeki sözlerini şu sözlerle değerlendirdi:‘BM’nin tepkisi satılmışlığın kanıtı’Zaharova ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un ölümü üzerine yaptığı itidal çağrısını içeren açıklamayı değerlendirdi.Rus diplomat, Sputnik’e açıklamasında, “Bunun, satılmışlığın kanıtı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca korkuyla ilgili. Bu korkaklık. Sussalardı daha iyi olurdu. Dün söyledikleri satılmışlığın göstergesi” yorumunda bulundu.Zaharova, “İgor Kirillov, uluslararası platformlar ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey bir profesyonel olarak tanınıyordu” diye ekledi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Ofisi, Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili olarak 'itidalli olma' çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bm-genel-kurulu-rusyanin-sundugu-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadele-tasarisini-kabul-etti-1091695445.html
rusya
abd
kiev
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090113_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_72efe5a8da11f01c8c7a289176804704.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, igor kirillov, matthew miller, kiev, washington, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, tepki
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, igor kirillov, matthew miller, kiev, washington, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreterliği, tepki
Rusya Dışişleri: ABD’nin Kirillov cinayetiyle ilgili açıklamalar komik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimini yaratan ve finanse eden ABD’nin Rus general İgor Kirillov cinayetinde dahli olmadığı yönündeki açıklamasının komik olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li mevkidaşı Matthew Miller’in ülkesinin Moskova’daki saldırıda dahli olmadığı yönündeki sözlerini şu sözlerle değerlendirdi:
Kiev rejimini yaratanların, ona sponsor olanların, para verenlerin ve kontrolsüzce silah temin edenlerin sözde tarafgirlik iddialarını duymak gülünç. Bunun kanıtı ortada. Washington bir kez olsun Kiev rejiminin işlediği terör saldırılarını ya da planladığı suikastları kınamadı.
‘BM’nin tepkisi satılmışlığın kanıtı’
Zaharova ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un ölümü üzerine yaptığı itidal çağrısını içeren açıklamayı değerlendirdi.
Rus diplomat, Sputnik’e açıklamasında, “Bunun, satılmışlığın kanıtı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca korkuyla ilgili. Bu korkaklık. Sussalardı daha iyi olurdu. Dün söyledikleri satılmışlığın göstergesi” yorumunda bulundu.
Zaharova, “İgor Kirillov, uluslararası platformlar ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey bir profesyonel olarak tanınıyordu” diye ekledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Ofisi, Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili olarak 'itidalli olma' çağrısında bulunmuştu.