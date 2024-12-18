https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bm-genel-kurulu-rusyanin-sundugu-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadele-tasarisini-kabul-etti-1091695445.html

BM Genel Kurulu Rusya'nın sunduğu Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu Rusya'nın sunduğu Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele tasarısını kabul etti

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İkinci Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının revize edilmesini önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını öngören... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T12:53+0300

2024-12-18T12:53+0300

2024-12-18T12:51+0300

dünya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

tasarı

nazizm

ikinci dünya savaşı

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BM Genel Kurulu’nda dün gece, Rusya’nın sunduğu Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele tasarısı 119 ülkenin ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Aralarında Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Japonya’nın bulunduğu 53 ülke tasarıya karşı çıkarken aralarında Türkiye’nin olduğu 10 ülke de çekimser oy kullandı.Rusya tarafından hazırlanan tasarı, özellikle ülkelere, İkinci Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini önlemek için, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun olarak, mevzuat ve eğitim dahil uygun özel tedbirler almalarını tavsiye ediyor.İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına Nazi yanlısı grafiti ve çizimlerin yapılması dahil Nazizmin yüceltilmesi ve propagandasını içeren olayları şiddetle kınayan tasarının metninde, Nazi rejimi ve müttefiklerinin her türlü törenle onurlandırılmasının yasaklanması tavsiye ediliyor.Tüm ülkelere ilgili yasaların çıkarılması dahil uygun yollarla her türlü ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma çağrısını içeren tasarıda, etnik köken, milliyet, din veya inançlara dayalı ırkçılık, ayrımcılık, nefret ve şiddeti teşvik eden eğitim materyallerinin ve söylemlerin kullanılması şiddetle kınanıyor.

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rusya, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, tasarı, nazizm, ikinci dünya savaşı