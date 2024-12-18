https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-vekil-seremet-meloni-calmakla-ovunuyor-ama-yarin-ilk-vazgecenlerden-biri-olacak--1091679191.html

Rus vekil Şeremet: Meloni çalmakla övünüyor ama yarın ilk vazgeçenlerden biri olacak

Rus vekil Şeremet: Meloni çalmakla övünüyor ama yarın ilk vazgeçenlerden biri olacak

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el konulmasını ve Ukrayna'ya transfer... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T02:19+0300

2024-12-18T02:19+0300

2024-12-18T02:19+0300

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Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Şeremet, "Meloni çalmakla övünüyor; diyelim ki Rusya'dan bir şey kapmayı başardılar, bugün Rusya'dan çalınan kar payları ve başka anlamsız yaptırımlarla Kiev rejimine güven vererek övünürler, ama yarın bu durumdan ilk vazgeçenlerden biri olacaklar" dedi.Şeremet, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el koyma kararlarının hesabını vermek zorunda kalacaklarını da belirterek, "Cezasızlık yanılsamasına kapılmasınlar; bunun yerine Rusya'dan çalınan parayı faiziyle birlikte iade etmeye hazırlansınlar" şeklinde uyarıda bulundu.Daha önce, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın G7 dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve bu kredinin el konulan Rus varlıkları aracılığıyla sağlanacağını açıklamıştı.Meloni, ayrıca İtalya'nın çatışma sonrası yeniden yapılanma da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulamıştı.

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ukrayna, kiev, batı, dondurulmuş rus varlıkları, italya, giorgia meloni