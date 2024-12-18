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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-vekil-seremet-meloni-calmakla-ovunuyor-ama-yarin-ilk-vazgecenlerden-biri-olacak--1091679191.html
Rus vekil Şeremet: Meloni çalmakla övünüyor ama yarın ilk vazgeçenlerden biri olacak
Rus vekil Şeremet: Meloni çalmakla övünüyor ama yarın ilk vazgeçenlerden biri olacak
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el konulmasını ve Ukrayna'ya transfer... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T02:19+0300
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Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Şeremet, "Meloni çalmakla övünüyor; diyelim ki Rusya'dan bir şey kapmayı başardılar, bugün Rusya'dan çalınan kar payları ve başka anlamsız yaptırımlarla Kiev rejimine güven vererek övünürler, ama yarın bu durumdan ilk vazgeçenlerden biri olacaklar" dedi.Şeremet, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el koyma kararlarının hesabını vermek zorunda kalacaklarını da belirterek, "Cezasızlık yanılsamasına kapılmasınlar; bunun yerine Rusya'dan çalınan parayı faiziyle birlikte iade etmeye hazırlansınlar" şeklinde uyarıda bulundu.Daha önce, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın G7 dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve bu kredinin el konulan Rus varlıkları aracılığıyla sağlanacağını açıklamıştı.Meloni, ayrıca İtalya'nın çatışma sonrası yeniden yapılanma da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ukraynada-saglik-personeli-kiligina-giren-yabanci-militanlar-catismalara-giriyor-1091654062.html
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ukrayna, kiev, batı, dondurulmuş rus varlıkları, italya, giorgia meloni

Rus vekil Şeremet: Meloni çalmakla övünüyor ama yarın ilk vazgeçenlerden biri olacak

02:19 18.12.2024
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el konulmasını ve Ukrayna'ya transfer etmesini hırsızlık olarak nitelendirdi.
Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Şeremet, "Meloni çalmakla övünüyor; diyelim ki Rusya'dan bir şey kapmayı başardılar, bugün Rusya'dan çalınan kar payları ve başka anlamsız yaptırımlarla Kiev rejimine güven vererek övünürler, ama yarın bu durumdan ilk vazgeçenlerden biri olacaklar" dedi.
Şeremet, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına el koyma kararlarının hesabını vermek zorunda kalacaklarını da belirterek, "Cezasızlık yanılsamasına kapılmasınlar; bunun yerine Rusya'dan çalınan parayı faiziyle birlikte iade etmeye hazırlansınlar" şeklinde uyarıda bulundu.
Daha önce, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın G7 dönem başkanlığı sırasında Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve bu kredinin el konulan Rus varlıkları aracılığıyla sağlanacağını açıklamıştı.
Meloni, ayrıca İtalya'nın çatışma sonrası yeniden yapılanma da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulamıştı.
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