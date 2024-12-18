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Polonya'dan Ukrayna'ya kötü haber: 'Halkın yüzde 55'i Kiev'in toprak vermesini destekliyor'
Polonya'dan Ukrayna'ya kötü haber: 'Halkın yüzde 55'i Kiev'in toprak vermesini destekliyor'
Sputnik Türkiye
Polonya Radyosu'nun haberine göre, Polonyalıların yüzde 55'i Serbest Ticaret Bölgesi'nin sona ermesi için Kiev'in toprak vermesini destekliyor. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T22:53+0300
2024-12-18T22:53+0300
2024-12-18T22:59+0300
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Polonya Kamuoyu Araştırma Merkezi (CBOS) tarafından yapılan ve Polonya Radyosu tarafından yayınlanan bir ankete göre, Polonyalıların yarısından fazlasının Ukrayna'nın çatışmayı sonlandırmak için topraklarından feragat etmesi gerektiğini düşünüyor. Yayınlanan habere göre, katılımcıların yüzde 55'i bu görüşü benimseyerek, Ukrayna için en önemli önceliğin çatışmayı sona erdirmek olduğunu ve toprakları korumaktan ziyade barış sağlamaya odaklanılması gerektiğini düşünüyor.Haberde, çatışmanın başlangıcından bu yana ilk kez Polonya halkında, Ukrayna topraklarının bir kısmından vazgeçmek anlamına gelse bile, her şeyden önce çatışmayı sona erdirmek ve barış yapmak için çaba gösterilmesi gerektiği görüşünün hakim olduğu ifade edildi.
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Polonya'dan Ukrayna'ya kötü haber: 'Halkın yüzde 55'i Kiev'in toprak vermesini destekliyor'
22:53 18.12.2024 (güncellendi: 22:59 18.12.2024)
Polonya Radyosu'nun haberine göre, Polonyalıların yüzde 55'i Serbest Ticaret Bölgesi'nin sona ermesi için Kiev'in toprak vermesini destekliyor.
Polonya Kamuoyu Araştırma Merkezi (CBOS) tarafından yapılan ve Polonya Radyosu tarafından yayınlanan bir ankete göre, Polonyalıların yarısından fazlasının Ukrayna'nın çatışmayı sonlandırmak için topraklarından feragat etmesi gerektiğini düşünüyor.
Yayınlanan habere göre, katılımcıların yüzde 55'i bu görüşü benimseyerek, Ukrayna için en önemli önceliğin çatışmayı sona erdirmek olduğunu ve toprakları korumaktan ziyade barış sağlamaya odaklanılması gerektiğini düşünüyor.
Haberde, çatışmanın başlangıcından bu yana ilk kez Polonya halkında, Ukrayna topraklarının bir kısmından vazgeçmek anlamına gelse bile, her şeyden önce çatışmayı sona erdirmek ve barış yapmak için çaba gösterilmesi gerektiği görüşünün hakim olduğu ifade edildi.