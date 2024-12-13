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Edirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti
Edirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi bağlantı yolunda, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.4 kişi hayatını kaybettiİtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araç içinde yapılan incelemede, 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanarak hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerden bilgi aldı.Cansız bedenler morga kaldırıldıOlay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve çevrede detaylı bir araştırma yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Soruşturma devam ediyorKazayla ilgili detayları aydınlatmak için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Edirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti

08:22 13.12.2024 (güncellendi: 08:23 13.12.2024)
© İHAEdirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti
Edirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© İHA
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Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kimlik belirleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.
Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi bağlantı yolunda, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

4 kişi hayatını kaybetti

İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araç içinde yapılan incelemede, 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanarak hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerden bilgi aldı.

Cansız bedenler morga kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve çevrede detaylı bir araştırma yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili detayları aydınlatmak için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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