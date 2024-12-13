https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/edirnede-feci-kaza-4-kisi-arac-icinde-yanarak-hayatini-kaybetti-1091481082.html

Edirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti

Edirne'de feci kaza: 4 kişi araç içinde yanarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobil, bir evin duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T08:22+0300

2024-12-13T08:22+0300

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türkiye

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Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi bağlantı yolunda, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç alev aldı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.4 kişi hayatını kaybettiİtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araç içinde yapılan incelemede, 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanarak hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerden bilgi aldı.Cansız bedenler morga kaldırıldıOlay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve çevrede detaylı bir araştırma yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri, Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Soruşturma devam ediyorKazayla ilgili detayları aydınlatmak için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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