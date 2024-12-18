https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/mourinhonun-karari-net-fenerbahcenin-yildizi-szymanski-icin-surpriz-talip-devrede-1091683719.html

Mourinho'nun kararı net: Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski için sürpriz talip devrede

Mourinho'nun kararı net: Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski için sürpriz talip devrede

Sputnik Türkiye

Sebastian Szymanski'nin ismi transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan performansına rağmen Polonyalı oyuncu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T07:24+0300

2024-12-18T07:24+0300

2024-12-18T07:24+0300

spor

jose mourinho

sebastian szymanski

fiorentina

fenerbahçe

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073703173_0:2:1412:796_1920x0_80_0_0_f0cea194fcf23cf37fad5d31538b9c3a.png

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina’nın dikkatini çekti. Tuttomercato'nun haberine göre, Fiorentina gözlemcileri, Szymanski’yi izlemek için Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı Avrupa maçını tribünden takip etti.Mourinho: Ayrılmasına i̇zin yokTeknik direktör Jose Mourinho, Ocak transfer döneminde Szymanski’nin takımdan ayrılmasına karşı çıkıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon önceki performansının gerisinde kalsa da Mourinho’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.Geçen sezon Süper Lig’e damga vurduFenerbahçe formasıyla geçen sezon 13 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Szymanski, Süper Lig’in en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. Ancak bu sezon beklenenden düşük bir form grafiği sergilese de Avrupa’nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.Fiorentina henüz resmi girişimde bulunmadıFiorentina’nın ilgisi büyük olsa da İtalyan ekibinin henüz Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yapmadığı belirtiliyor. Ancak, Ocak transfer döneminde İtalya’dan resmi bir teklif gelme olasılığı yüksek görünüyor.Transfer süreci ne olacak?Szymanski’nin geleceği, transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadro planlamasına ve Mourinho’nun kararına bağlı olacak. Fiorentina’nın ilgisi sürerken, sarı-lacivertli ekip oyuncuyu kaybetmemek için tüm gücüyle mücadele edecek gibi görünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/brezilya-futbol-efsanesi-geri-donuyor-ronaldo-baskan-olmaya-hazirlaniyor-1091683125.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jose mourinho, sebastian szymanski, fiorentina, fenerbahçe, transfer