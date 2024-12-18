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Mourinho'nun kararı net: Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski için sürpriz talip devrede
Mourinho'nun kararı net: Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski için sürpriz talip devrede
Sputnik Türkiye
Sebastian Szymanski'nin ismi transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan performansına rağmen Polonyalı oyuncu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T07:24+0300
2024-12-18T07:24+0300
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sebastian szymanski
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transfer
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Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina’nın dikkatini çekti. Tuttomercato'nun haberine göre, Fiorentina gözlemcileri, Szymanski’yi izlemek için Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı Avrupa maçını tribünden takip etti.Mourinho: Ayrılmasına i̇zin yokTeknik direktör Jose Mourinho, Ocak transfer döneminde Szymanski’nin takımdan ayrılmasına karşı çıkıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon önceki performansının gerisinde kalsa da Mourinho’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.Geçen sezon Süper Lig’e damga vurduFenerbahçe formasıyla geçen sezon 13 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Szymanski, Süper Lig’in en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. Ancak bu sezon beklenenden düşük bir form grafiği sergilese de Avrupa’nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.Fiorentina henüz resmi girişimde bulunmadıFiorentina’nın ilgisi büyük olsa da İtalyan ekibinin henüz Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yapmadığı belirtiliyor. Ancak, Ocak transfer döneminde İtalya’dan resmi bir teklif gelme olasılığı yüksek görünüyor.Transfer süreci ne olacak?Szymanski’nin geleceği, transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadro planlamasına ve Mourinho’nun kararına bağlı olacak. Fiorentina’nın ilgisi sürerken, sarı-lacivertli ekip oyuncuyu kaybetmemek için tüm gücüyle mücadele edecek gibi görünüyor.
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jose mourinho, sebastian szymanski, fiorentina, fenerbahçe, transfer
jose mourinho, sebastian szymanski, fiorentina, fenerbahçe, transfer

Mourinho'nun kararı net: Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski için sürpriz talip devrede

07:24 18.12.2024
Sebastian Szymanski
Sebastian Szymanski - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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Sebastian Szymanski'nin ismi transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan performansına rağmen Polonyalı oyuncu, İtalya'nın köklü kulübü Fiorentina'nın radarına girdi. Teknik direktör Jose Mourinho ise oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. İşte detaylar…
Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina’nın dikkatini çekti. Tuttomercato'nun haberine göre, Fiorentina gözlemcileri, Szymanski’yi izlemek için Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı Avrupa maçını tribünden takip etti.

Mourinho: Ayrılmasına i̇zin yok

Teknik direktör Jose Mourinho, Ocak transfer döneminde Szymanski’nin takımdan ayrılmasına karşı çıkıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon önceki performansının gerisinde kalsa da Mourinho’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Geçen sezon Süper Lig’e damga vurdu

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 13 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Szymanski, Süper Lig’in en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. Ancak bu sezon beklenenden düşük bir form grafiği sergilese de Avrupa’nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Fiorentina henüz resmi girişimde bulunmadı

Fiorentina’nın ilgisi büyük olsa da İtalyan ekibinin henüz Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yapmadığı belirtiliyor. Ancak, Ocak transfer döneminde İtalya’dan resmi bir teklif gelme olasılığı yüksek görünüyor.

Transfer süreci ne olacak?

Szymanski’nin geleceği, transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadro planlamasına ve Mourinho’nun kararına bağlı olacak. Fiorentina’nın ilgisi sürerken, sarı-lacivertli ekip oyuncuyu kaybetmemek için tüm gücüyle mücadele edecek gibi görünüyor.
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