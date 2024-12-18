https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/brezilya-futbol-efsanesi-geri-donuyor-ronaldo-baskan-olmaya-hazirlaniyor-1091683125.html

Brezilya futbol efsanesi geri dönüyor: Ronaldo Başkan olmaya hazırlanıyor

Brezilya futbol efsanesi geri dönüyor: Ronaldo Başkan olmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Eski milli futbolcu, milli... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T07:11+0300

2024-12-18T07:11+0300

2024-12-18T07:11+0300

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Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Globo Esporte’ye konuşan Ronaldo, Brezilya futbolunun sorunlarına dikkat çekerek “Milli takımın kaybolan prestijini ve saygısını geri kazandırmak istiyorum” dedi.48 yaşındaki efsane oyuncu, kariyerini noktaladıktan sonra yöneticilikte de önemli adımlar atarak futbol dünyasında etkisini sürdürmeye devam ediyor.Beni motive eden yüzlerce sebep varRonaldo, başkanlık hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Ronaldo, Brezilya futbolunun yeniden zirveye ulaşması için kapsamlı bir vizyon sunmayı hedeflediğini vurguladı.Kulüp hisselerini elden çıkarıyorGeçtiğimiz yıl Cruzeiro’daki hisselerini satan Ronaldo, şimdi de İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid’deki hisselerini elden çıkarmayı planlıyor. Bu adımın, adaylık sürecine engel teşkil etmemek adına atıldığı belirtiliyor.Ednaldo Rodrigues’in görev süresi 2026'ya kadar devam ediyorŞu anda Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı olan Ednaldo Rodrigues’in görev süresi Mart 2026’ya kadar sürüyor. Ronaldo’nun başkanlık yarışına ne zaman resmen dahil olacağı ise merakla bekleniyor.Futbol kariyerinde bir efsaneRonaldo Nazario, futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Kariyerinde Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Brezilyalı yıldız, milli takım formasıyla 2002 FIFA Dünya Kupası’nda gol kralı olarak şampiyonluğa ulaşmıştı.Efsane oyuncu, kariyerinde kazandığı bireysel ve takım başarılarıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.Brezilya futbolu i̇çin yeni bir dönem mi?Ronaldo’nun başkanlık hedefi, Brezilya futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Halkın milli takıma ilgisinin azalması ve futbolun yönetsel sorunları göz önünde bulundurulduğunda, Ronaldo’nun bu hamlesi büyük bir değişim potansiyeli taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gala-gecesinde-tarih-yazildi-fifa-yilin-en-iyileri-aciklandi-2024un-11leri-damga-vurdu-1091681744.html

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