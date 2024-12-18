Brezilya futbol efsanesi geri dönüyor: Ronaldo Başkan olmaya hazırlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kız öğrencilere ön koltuk yasağında geri adım
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/brezilya-futbol-efsanesi-geri-donuyor-ronaldo-baskan-olmaya-hazirlaniyor-1091683125.html
Brezilya futbol efsanesi geri dönüyor: Ronaldo Başkan olmaya hazırlanıyor
Brezilya futbol efsanesi geri dönüyor: Ronaldo Başkan olmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Eski milli futbolcu, milli... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T07:11+0300
2024-12-18T07:11+0300
spor
dünya kupası
cruzeiro
ronaldo
futbol
brezilya
brezilya ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102911/42/1029114280_0:72:2584:1525_1920x0_80_0_0_d8b18e5f1e45f800bf159f25cb09b342.jpg
Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Globo Esporte’ye konuşan Ronaldo, Brezilya futbolunun sorunlarına dikkat çekerek “Milli takımın kaybolan prestijini ve saygısını geri kazandırmak istiyorum” dedi.48 yaşındaki efsane oyuncu, kariyerini noktaladıktan sonra yöneticilikte de önemli adımlar atarak futbol dünyasında etkisini sürdürmeye devam ediyor.Beni motive eden yüzlerce sebep varRonaldo, başkanlık hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Ronaldo, Brezilya futbolunun yeniden zirveye ulaşması için kapsamlı bir vizyon sunmayı hedeflediğini vurguladı.Kulüp hisselerini elden çıkarıyorGeçtiğimiz yıl Cruzeiro’daki hisselerini satan Ronaldo, şimdi de İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid’deki hisselerini elden çıkarmayı planlıyor. Bu adımın, adaylık sürecine engel teşkil etmemek adına atıldığı belirtiliyor.Ednaldo Rodrigues’in görev süresi 2026'ya kadar devam ediyorŞu anda Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı olan Ednaldo Rodrigues’in görev süresi Mart 2026’ya kadar sürüyor. Ronaldo’nun başkanlık yarışına ne zaman resmen dahil olacağı ise merakla bekleniyor.Futbol kariyerinde bir efsaneRonaldo Nazario, futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Kariyerinde Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Brezilyalı yıldız, milli takım formasıyla 2002 FIFA Dünya Kupası’nda gol kralı olarak şampiyonluğa ulaşmıştı.Efsane oyuncu, kariyerinde kazandığı bireysel ve takım başarılarıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.Brezilya futbolu i̇çin yeni bir dönem mi?Ronaldo’nun başkanlık hedefi, Brezilya futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Halkın milli takıma ilgisinin azalması ve futbolun yönetsel sorunları göz önünde bulundurulduğunda, Ronaldo’nun bu hamlesi büyük bir değişim potansiyeli taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gala-gecesinde-tarih-yazildi-fifa-yilin-en-iyileri-aciklandi-2024un-11leri-damga-vurdu-1091681744.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102911/42/1029114280_227:0:2356:1597_1920x0_80_0_0_f4a318fb35b730e858c2163c9aa91b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ronaldo nazario başkanlık adayı, ronaldo brezilya futbol konfederasyonu, brezilya milli takımı prestij kaybı, ronaldo nazario real valladolid hisselerini sattı, ronaldo'nun başkanlık hedefi, ronaldo 2002 dünya kupası gol kralı, brezilya futbolunda değişim, ronaldo brezilya milli takımı açıklamaları, ednaldo rodrigues görev süresi, brezilya futbol yönetimi sorunları, ronaldo brezilya futbolunu yönetmek istiyor, brezilya milli takımı ilgisi neden azaldı, ronaldo'nun başkanlık vizyonu, brezilya futbol konfederasyonu başkanlık seçimi, ronaldo nazario açıklamaları, ronaldo futbol kariyeri başarıları, brezilya milli takımı reform planı, brezilya futbolunda yeni dönem, ronaldo başkanlık kampanyası, brezilya futbolu prestij kaybı
ronaldo nazario başkanlık adayı, ronaldo brezilya futbol konfederasyonu, brezilya milli takımı prestij kaybı, ronaldo nazario real valladolid hisselerini sattı, ronaldo'nun başkanlık hedefi, ronaldo 2002 dünya kupası gol kralı, brezilya futbolunda değişim, ronaldo brezilya milli takımı açıklamaları, ednaldo rodrigues görev süresi, brezilya futbol yönetimi sorunları, ronaldo brezilya futbolunu yönetmek istiyor, brezilya milli takımı ilgisi neden azaldı, ronaldo'nun başkanlık vizyonu, brezilya futbol konfederasyonu başkanlık seçimi, ronaldo nazario açıklamaları, ronaldo futbol kariyeri başarıları, brezilya milli takımı reform planı, brezilya futbolunda yeni dönem, ronaldo başkanlık kampanyası, brezilya futbolu prestij kaybı

Brezilya futbol efsanesi geri dönüyor: Ronaldo Başkan olmaya hazırlanıyor

07:11 18.12.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinArjantinli futbol yıldızı Diego Maradona ve Brezilyalı futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima, Rusya'nın ağırladığı Konfederasyon Kupası finalinin ödül töreninde.
Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona ve Brezilyalı futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima, Rusya'nın ağırladığı Konfederasyon Kupası finalinin ödül töreninde. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Eski milli futbolcu, milli takımın eski prestijini geri kazandırmak ve Brezilya futbolunu yeniden inşa etmek için hazır olduğunu belirtti. İşte detaylar…
Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Globo Esporte’ye konuşan Ronaldo, Brezilya futbolunun sorunlarına dikkat çekerek “Milli takımın kaybolan prestijini ve saygısını geri kazandırmak istiyorum” dedi.
48 yaşındaki efsane oyuncu, kariyerini noktaladıktan sonra yöneticilikte de önemli adımlar atarak futbol dünyasında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Beni motive eden yüzlerce sebep var

Ronaldo, başkanlık hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Brezilya’da futbol, sorunlarla boğuşan insanlar için her zaman bir kaçış yolu olmuştur. Ancak, halkın milli takıma olan ilgisinin azaldığını görüyorum. Bu beni derinden üzüyor ve değişim için harekete geçmek istiyorum. Başkanlığa aday olmam için beni motive eden yüzlerce sebep var.”
Ronaldo, Brezilya futbolunun yeniden zirveye ulaşması için kapsamlı bir vizyon sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Kulüp hisselerini elden çıkarıyor

Geçtiğimiz yıl Cruzeiro’daki hisselerini satan Ronaldo, şimdi de İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid’deki hisselerini elden çıkarmayı planlıyor. Bu adımın, adaylık sürecine engel teşkil etmemek adına atıldığı belirtiliyor.

Ednaldo Rodrigues’in görev süresi 2026'ya kadar devam ediyor

Şu anda Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı olan Ednaldo Rodrigues’in görev süresi Mart 2026’ya kadar sürüyor. Ronaldo’nun başkanlık yarışına ne zaman resmen dahil olacağı ise merakla bekleniyor.

Futbol kariyerinde bir efsane

Ronaldo Nazario, futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Kariyerinde Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyen Brezilyalı yıldız, milli takım formasıyla 2002 FIFA Dünya Kupası’nda gol kralı olarak şampiyonluğa ulaşmıştı.
Efsane oyuncu, kariyerinde kazandığı bireysel ve takım başarılarıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Brezilya futbolu i̇çin yeni bir dönem mi?

Ronaldo’nun başkanlık hedefi, Brezilya futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Halkın milli takıma ilgisinin azalması ve futbolun yönetsel sorunları göz önünde bulundurulduğunda, Ronaldo’nun bu hamlesi büyük bir değişim potansiyeli taşıyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
SPOR
Gala gecesinde tarih yazıldı: FIFA yılın en iyileri açıklandı, 2024'ün 11'leri damga vurdu
06:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала