https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bir-ilde-daha-egitime-ara-verildi-hangi-sehirlerde-okullar-tatil-1091680649.html
Bir ilde daha eğitime ara verildi: Hangi şehirlerde okullar tatil?
Bir ilde daha eğitime ara verildi: Hangi şehirlerde okullar tatil?
Sputnik Türkiye
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin’in 6 ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve bazı... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T05:29+0300
2024-12-18T05:29+0300
2024-12-18T05:32+0300
türkiye
meteoroloji
artvin valiliği
ardanuç
şavşat
yusufeli
kar
kar yağışı
kar fırtınası
kar tatili
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Yoğun kar yağışı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, Artvin Valiliği, il merkezi ve 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Buna göre, Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri bugün tatil edildi.Engelli ve hamile personel i̇dari i̇zinli sayılacakArtvin Valiliği'nin açıklamasına göre, kamu kurumlarında çalışan engelli personel, hamileler ve engelli çocuğu bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak. Ayrıca kırsal bölgelerde buzlanma ve kar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Diğer i̇llerde durum ne?Rize ve Ardahan gibi diğer kar yağışının etkili olduğu illerde şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerde tatil kararı alınması halinde, valilikler ve kaymakamlıklar resmi duyurular yapacak.Meteoroloji’den kritik uyarıMeteoroloji İl Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Artvin ve çevresinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen kar yağışı, kırsal bölgelerde buzlanma ve don olaylarına neden oluyor. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.18 Aralık tatil olan i̇llerŞu anda yalnızca Artvin merkez ve 5 ilçede okullar tatil edilmiş durumda. Diğer illerden gelecek yeni bilgiler valilik ve kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından duyurulacak. "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ve gelişmeler, haberlerimizde anlık olarak güncelleniyor.
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bugün hangi şehirlerde okullar tatil, bugün okullar tatil mi, 18 aralık okullar tatil, artvin kar tatili, artvin okullar tatil edildi, artvin valiliği kar tatili açıklaması, hangi illerde okullar tatil, rize ve artvin hava durumu, 18 aralık kar tatili haberleri, meteoroloji kar uyarısı, doğu anadolu kar yağışı
Bir ilde daha eğitime ara verildi: Hangi şehirlerde okullar tatil?
05:29 18.12.2024 (güncellendi: 05:32 18.12.2024)
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin’in 6 ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve bazı köyler dahil olmak üzere Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul'da okullar tatil. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak.
Yoğun kar yağışı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, Artvin Valiliği, il merkezi ve 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Buna göre, Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri bugün tatil edildi.
Engelli ve hamile personel i̇dari i̇zinli sayılacak
Artvin Valiliği'nin açıklamasına göre, kamu kurumlarında çalışan engelli personel, hamileler ve engelli çocuğu bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak. Ayrıca kırsal bölgelerde buzlanma ve kar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Rize ve Ardahan gibi diğer kar yağışının etkili olduğu illerde şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerde tatil kararı alınması halinde, valilikler ve kaymakamlıklar resmi duyurular yapacak.
Meteoroloji’den kritik uyarı
Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Artvin ve çevresinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen kar yağışı, kırsal bölgelerde buzlanma ve don olaylarına neden oluyor. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.
18 Aralık tatil olan i̇ller
Şu anda yalnızca Artvin merkez ve 5 ilçede okullar tatil edilmiş durumda. Diğer illerden gelecek yeni bilgiler valilik ve kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından duyurulacak. "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ve gelişmeler, haberlerimizde anlık olarak güncelleniyor.