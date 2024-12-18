https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bir-ilde-daha-egitime-ara-verildi-hangi-sehirlerde-okullar-tatil-1091680649.html

Bir ilde daha eğitime ara verildi: Hangi şehirlerde okullar tatil?

Bir ilde daha eğitime ara verildi: Hangi şehirlerde okullar tatil?

Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin’in 6 ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve bazı... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T05:29+0300

2024-12-18T05:29+0300

2024-12-18T05:32+0300

türkiye

meteoroloji

artvin valiliği

ardanuç

şavşat

yusufeli

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar tatili

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Yoğun kar yağışı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, Artvin Valiliği, il merkezi ve 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Buna göre, Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezleri bugün tatil edildi.Engelli ve hamile personel i̇dari i̇zinli sayılacakArtvin Valiliği'nin açıklamasına göre, kamu kurumlarında çalışan engelli personel, hamileler ve engelli çocuğu bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak. Ayrıca kırsal bölgelerde buzlanma ve kar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Diğer i̇llerde durum ne?Rize ve Ardahan gibi diğer kar yağışının etkili olduğu illerde şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu illerde tatil kararı alınması halinde, valilikler ve kaymakamlıklar resmi duyurular yapacak.Meteoroloji’den kritik uyarıMeteoroloji İl Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Artvin ve çevresinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen kar yağışı, kırsal bölgelerde buzlanma ve don olaylarına neden oluyor. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.18 Aralık tatil olan i̇llerŞu anda yalnızca Artvin merkez ve 5 ilçede okullar tatil edilmiş durumda. Diğer illerden gelecek yeni bilgiler valilik ve kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından duyurulacak. "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ve gelişmeler, haberlerimizde anlık olarak güncelleniyor.

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