https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/meclis-arastirma-komisyonundan-sila-bebek-ve-narin-davalari-ile-ilgili-karar-1091720611.html
Meclis Araştırma Komisyonu'ndan 'Sıla bebek' ve 'Narin' davaları ile ilgili karar
Meclis Araştırma Komisyonu'ndan 'Sıla bebek' ve 'Narin' davaları ile ilgili karar
Sputnik Türkiye
Çocuğa karşı şiddet ve istismar konularını araştırmak üzere oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılma... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T20:44+0300
2024-12-18T20:44+0300
2024-12-18T20:44+0300
türkiye
meclis araştırma komisyonu
narin güran
diyarbakır
tekirdağ
sıla
tbmm
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Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu Türkiye gündeminin 2 önemli davası 'Sıla bebek' ile Narin Güran cinayetine' ilişkin Tekirdağ ve Diyarbakır'daki duruşmalara gözlemci olarak katılacak.Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonla ilgili kararı Başkan Cengiz Aydoğdu duyurdu.Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu sadece konuşmakla kalmamayı umut ettiklerini söyledi.Sahadaki uygulamaya çok önem verdiklerini dile getiren Aydoğdu şu açıklamada bulundu:'Bir grubumuz Diyarbakır'a bir grubumuz Tekirdağ'a gidelim'"Hem Tekirdağ'da hem Diyarbakır'da bizi yakından ilgilendiren 2 duruşma var" diyen Aydoğdu "Şöyle bir şey düşündüm. Hem Tekirdağ hem Diyarbakır'a gidelim. 3'er ya da 5'er kişilik talepkar olan arkadaşlarımıza göre, komisyon kurup bir grubumuz Diyarbakır'a bir grubumuz Tekirdağ'daki mahkemeye gözlemci olarak gidelim" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/diyarbakirda-bir-kayip-kiz-cocugu-vakasi-daha-12-yasindaki-ecrin-erim-icin-calisma-baslatildi-1091716715.html
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meclis araştırma komisyonu, narin güran, diyarbakır, tekirdağ, sıla, tbmm
meclis araştırma komisyonu, narin güran, diyarbakır, tekirdağ, sıla, tbmm
Meclis Araştırma Komisyonu'ndan 'Sıla bebek' ve 'Narin' davaları ile ilgili karar
Çocuğa karşı şiddet ve istismar konularını araştırmak üzere oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılma kararı aldı.
Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu Türkiye gündeminin 2 önemli davası 'Sıla bebek' ile Narin Güran cinayetine' ilişkin Tekirdağ ve Diyarbakır'daki duruşmalara gözlemci olarak katılacak.
Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonla ilgili kararı Başkan Cengiz Aydoğdu duyurdu.
Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu sadece konuşmakla kalmamayı umut ettiklerini söyledi.
Sahadaki uygulamaya çok önem verdiklerini dile getiren Aydoğdu şu açıklamada bulundu:
"Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin gündeminde olan bazı konulara yerinde inceleme gibi işlem düşünüyoruz. Bazı kurumlarımızda kurulan kurumların işleyişini de yerinde incelemek, görmek, Bakanlık yetkililerimiz gelmeden önce sorunun zihnimizde tablonun tam çizilmesi için.
Sahadaki küçük bir gerçek bizim bütün teorimizi yerle bir edebilir. Çok gerçekçi, sahayla hemhal olacak bir şekilde komisyonumuzun 3 aylık çalışmasını süre yetmezse 1 ay ek süre isteyerek 4 aylık çalışmamızı tamamlayacağız."
'Bir grubumuz Diyarbakır'a bir grubumuz Tekirdağ'a gidelim'
"Hem Tekirdağ'da hem Diyarbakır'da bizi yakından ilgilendiren 2 duruşma var" diyen Aydoğdu "Şöyle bir şey düşündüm. Hem Tekirdağ hem Diyarbakır'a gidelim. 3'er ya da 5'er kişilik talepkar olan arkadaşlarımıza göre, komisyon kurup bir grubumuz Diyarbakır'a bir grubumuz Tekirdağ'daki mahkemeye gözlemci olarak gidelim" şeklinde konuştu.