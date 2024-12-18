https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/konutta-reel-bazli-dusus-istanbulda-en-karli-5-ilce-hangisi-1091685718.html
Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?
Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ankara ve İzmir’de konutta geri dönüş (amortisman) sürelerinde azalışlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T09:26+0300
2024-12-18T09:26+0300
2024-12-18T09:26+0300
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istanbul
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Konut fiyatlarındaki reel bazlı seyri ölçen kritik veri açıklandı. Uzun bir süredir enflasyona indirgendiğinde konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanıyordu. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre kasım ayında konut fiyatları reel bazlı yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle konutta reel kayıp 10 aydır kesintisiz sürdü.Konutta amortisman süreleri düştüKonutta reel bazlı düşüşün yanı sıra özellikle bu dönemde konutta amortisman süreleri de epey düştü. Ankara’da satılan bir konut 15 yıl kiraya verildiğinde kendini amorti ederken, İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl oldu.İstanbul2un en karlı 5 ilçesiİstanbul’da en karlı 5 semti Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Özelmacıklı, ‘Kredi ile ev almadan en avantajlı dönem’ diyerek süreci tek tek anlattı:Geri dönüşü en uzun olan semtler hangileri?Ankara'da hangi ilçelerin amortisman süresi kısa?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulkelerine-donusleri-basladi-suriyelilerin-konutlari-bosaltmasiyla-kiralarda-dusus-olur-mu-1091636049.html
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Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?
İstanbul, Ankara ve İzmir’de konutta geri dönüş (amortisman) sürelerinde azalışlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı bu dönemin kredi ile ev almada en avantajlı dönem olduğunu belirtti ve İstanbul'un en avantajlı 5 ilçesini açıkladı.
Konut fiyatlarındaki reel bazlı seyri ölçen kritik veri açıklandı. Uzun bir süredir enflasyona indirgendiğinde konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanıyordu. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre kasım ayında konut fiyatları reel bazlı yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle konutta reel kayıp 10 aydır kesintisiz sürdü.
Konutta amortisman süreleri düştü
Konutta reel bazlı düşüşün yanı sıra özellikle bu dönemde konutta amortisman süreleri de epey düştü. Ankara’da satılan bir konut 15 yıl kiraya verildiğinde kendini amorti ederken, İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl oldu.
İstanbul2un en karlı 5 ilçesi
İstanbul’da en karlı 5 semti Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Özelmacıklı, ‘Kredi ile ev almadan en avantajlı dönem’ diyerek süreci tek tek anlattı:
İstanbul’da amortisman süreleri en kısa olan ilçelere baktığımızda Esenyurt ilk sırada yer alıyor. Kendisini 15-16 yılda amorti ediyor. 16 yıla yakın diğer semtler ise Fatih, Küçükçekmece, Kağıthane ve Güngören diyebiliriz.
Geri dönüşü en uzun olan semtler hangileri?
Amortisman süresi İstanbul’da en yüksek olan ilçelerimiz de Beykoz, Kadıköy, Şile, Adalar ve Bakırköy. Burada 25-26 yıllık süreleri görebiliyoruz.
Ankara'da hangi ilçelerin amortisman süresi kısa?
Ankara’da amortisman süresi en kısa ilçeler. Çubuk, Kızılcahamam, Sincan, Altındağ, Etimesgut gibi ilçeler. Burada da 15-16 yıl gibi süreleri görüyoruz. Ankara’da amortisman süresi en uzun ilçeler ise yaklaşık 18 yıl ile Elmadağ, Akyurt, Pursaklar, Gölbaşı ve Çankaya geliyor.