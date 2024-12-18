Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'ye özel yapay zeka destekli arama hizmeti sunuldu: 'Yazeka'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücrette 3’üncü toplantı tarihi belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kız öğrencilere ön koltuk yasağında geri adım
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/konutta-reel-bazli-dusus-istanbulda-en-karli-5-ilce-hangisi-1091685718.html
Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?
Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ankara ve İzmir’de konutta geri dönüş (amortisman) sürelerinde azalışlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T09:26+0300
2024-12-18T09:26+0300
ekonomi
konut
satılık
kiralık
istanbul
kredi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44af24b6267be64846495ffc5ce340.jpg
Konut fiyatlarındaki reel bazlı seyri ölçen kritik veri açıklandı. Uzun bir süredir enflasyona indirgendiğinde konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanıyordu. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre kasım ayında konut fiyatları reel bazlı yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle konutta reel kayıp 10 aydır kesintisiz sürdü.Konutta amortisman süreleri düştüKonutta reel bazlı düşüşün yanı sıra özellikle bu dönemde konutta amortisman süreleri de epey düştü. Ankara’da satılan bir konut 15 yıl kiraya verildiğinde kendini amorti ederken, İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl oldu.İstanbul2un en karlı 5 ilçesiİstanbul’da en karlı 5 semti Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Özelmacıklı, ‘Kredi ile ev almadan en avantajlı dönem’ diyerek süreci tek tek anlattı:Geri dönüşü en uzun olan semtler hangileri?Ankara'da hangi ilçelerin amortisman süresi kısa?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ulkelerine-donusleri-basladi-suriyelilerin-konutlari-bosaltmasiyla-kiralarda-dusus-olur-mu-1091636049.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8f046942eedbc5fb40ccd7b1a65ef489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul konut fiyatları, istanbul konut, istanbul en uygun semtler, istanbul geri dönüşü en iyi olan semtler, istanbula nerden ev alınır, ankara, ankara konut fiyatları, ankara konut, izmir konut, ankarada nerden ev alınır, ankara nere konut için uygun
istanbul konut fiyatları, istanbul konut, istanbul en uygun semtler, istanbul geri dönüşü en iyi olan semtler, istanbula nerden ev alınır, ankara, ankara konut fiyatları, ankara konut, izmir konut, ankarada nerden ev alınır, ankara nere konut için uygun

Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?

09:26 18.12.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone ol
İstanbul, Ankara ve İzmir’de konutta geri dönüş (amortisman) sürelerinde azalışlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı bu dönemin kredi ile ev almada en avantajlı dönem olduğunu belirtti ve İstanbul'un en avantajlı 5 ilçesini açıkladı.
Konut fiyatlarındaki reel bazlı seyri ölçen kritik veri açıklandı. Uzun bir süredir enflasyona indirgendiğinde konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanıyordu. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre kasım ayında konut fiyatları reel bazlı yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle konutta reel kayıp 10 aydır kesintisiz sürdü.

Konutta amortisman süreleri düştü

Konutta reel bazlı düşüşün yanı sıra özellikle bu dönemde konutta amortisman süreleri de epey düştü. Ankara’da satılan bir konut 15 yıl kiraya verildiğinde kendini amorti ederken, İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl oldu.

İstanbul2un en karlı 5 ilçesi

İstanbul’da en karlı 5 semti Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Özelmacıklı, ‘Kredi ile ev almadan en avantajlı dönem’ diyerek süreci tek tek anlattı:
İstanbul’da amortisman süreleri en kısa olan ilçelere baktığımızda Esenyurt ilk sırada yer alıyor. Kendisini 15-16 yılda amorti ediyor. 16 yıla yakın diğer semtler ise Fatih, Küçükçekmece, Kağıthane ve Güngören diyebiliriz.
Geri dönüşü en uzun olan semtler hangileri?
Amortisman süresi İstanbul’da en yüksek olan ilçelerimiz de Beykoz, Kadıköy, Şile, Adalar ve Bakırköy. Burada 25-26 yıllık süreleri görebiliyoruz.

Ankara'da hangi ilçelerin amortisman süresi kısa?

Ankara’da amortisman süresi en kısa ilçeler. Çubuk, Kızılcahamam, Sincan, Altındağ, Etimesgut gibi ilçeler. Burada da 15-16 yıl gibi süreleri görüyoruz. Ankara’da amortisman süresi en uzun ilçeler ise yaklaşık 18 yıl ile Elmadağ, Akyurt, Pursaklar, Gölbaşı ve Çankaya geliyor.
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
EKONOMİ
Ülkelerine dönüşleri başladı: Suriyelilerin konutları boşaltmasıyla kiralarda düşüş olur mu?
Dün, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала