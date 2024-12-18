https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/konutta-reel-bazli-dusus-istanbulda-en-karli-5-ilce-hangisi-1091685718.html

Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?

Konutta reel bazlı düşüş: İstanbul’da en karlı 5 ilçe hangisi?

Sputnik Türkiye

İstanbul, Ankara ve İzmir’de konutta geri dönüş (amortisman) sürelerinde azalışlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T09:26+0300

2024-12-18T09:26+0300

2024-12-18T09:26+0300

ekonomi

konut

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istanbul

kredi

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Konut fiyatlarındaki reel bazlı seyri ölçen kritik veri açıklandı. Uzun bir süredir enflasyona indirgendiğinde konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanıyordu. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre kasım ayında konut fiyatları reel bazlı yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Böylelikle konutta reel kayıp 10 aydır kesintisiz sürdü.Konutta amortisman süreleri düştüKonutta reel bazlı düşüşün yanı sıra özellikle bu dönemde konutta amortisman süreleri de epey düştü. Ankara’da satılan bir konut 15 yıl kiraya verildiğinde kendini amorti ederken, İstanbul’da bu süre 15 yıl, İzmir’de ise 16 yıl oldu.İstanbul2un en karlı 5 ilçesiİstanbul’da en karlı 5 semti Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Özelmacıklı, ‘Kredi ile ev almadan en avantajlı dönem’ diyerek süreci tek tek anlattı:Geri dönüşü en uzun olan semtler hangileri?Ankara'da hangi ilçelerin amortisman süresi kısa?

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