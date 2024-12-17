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Konut ve araç satışında bir dönem sona eriyor: 1 Ocak'ta yeni düzenleme başlıyor
Konut ve araç satışında bir dönem sona eriyor: 1 Ocak'ta yeni düzenleme başlıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı açıklamada konut ve otomobil satışında yetkisiz ilan verme döneminin sona ereceğini duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T08:14+0300
2024-12-17T08:14+0300
ekonomi
tbmm
hazine
ticaret bakanlığı
otomotiv
otomobil
ikinci el otomobil
satış
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı konuşmada konut ve araç satışında düzenleme getirildiğini açıkladı. Bolat, emlak ilanları için yetki zorunluluğunun 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçeceğini belirtirken, benzer bir düzenlemenin otomotiv sektörü için de yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bakan, “Yetkisiz kişiler artık taşınmaz ilanı veremeyecek. Çalışmalarımız otomotiv sektörü için de 1 Ocak 2025’te tamamlanacak” dedi.Konut i̇lanlarında yetkisiz kişilere engelEmlak sektöründe sıkça karşılaşılan yetkisiz ilan verme sorunu, 1 Ocak 2025 itibarıyla tarih olacak. Ticaret Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında artık yalnızca yetkili kişiler konut satış ilanı verebilecek. Bu düzenleme ile hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hem de kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor.Otomotiv sektörüne yönelik düzenleme yoldaBakan Bolat, emlak sektöründe yapılan düzenlemenin ardından otomotiv sektörü için de benzer adımlar atıldığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Bolat, “Otomotivdeki düzenlemeyi de 1 Ocak 2025’te yürürlüğe sokacağız” diyerek sektördeki yetkisiz satışlara karşı kararlılık mesajı verdi.Vergi borçları hakkında açıklık getirdiSon dönemde sıkça gündeme gelen vergi borçlarının silindiği iddialarına da değinen Bolat, “Vergi borçlarının silindiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek bu iddiaları yalanladı. Vergi denetimlerinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Vergi harcamalarında asgari ücret vurgusuBakan Bolat, vergi harcamalarının sermaye kesimine sağlandığı iddialarına da yanıt verdi. Asgari ücretten vergi alınmamasının 2025 yılında Hazine’ye maliyetinin 853 milyar TL olacağını ifade eden Bolat, bu tutarın tüm vergilerin üçte birine denk geldiğini belirtti.Kayıt dışılıkla mücadelede kararlılıkSürekli zarar beyan eden ve düşük kar bildiren firmaların incelemeye alındığını aktaran Bakan Bolat, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Denetimlerin süreceğini söyleyen Bolat, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz devam edecek” dedi.Fatura yüküne destekBolat, enerji fiyatlarına yönelik desteklere de değindi. Vatandaşın enerji faturalarının büyük bir kısmının devlet tarafından karşılandığını belirten Bolat, “Her 100 liralık doğal gazın 65 lirasını, her 100 liralık elektriğin 60 lirasını Hazine ödüyor” diyerek desteklerin süreceğini vurguladı.'2025 enflasyonun düşeceği bir yıl olacak'Enflasyonla mücadeleye de değinen Ticaret Bakanı, 2025’in enflasyonun düşeceği bir yıl olacağını söyledi. Geçmişte enflasyonun tek haneye indirildiğini hatırlatan Bolat, “AK Parti hükümetinde enflasyonu tek haneye indirmiştik. Tekrar aynı başarıyı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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konut satışında yeni düzenleme, araç satışında yetki zorunluluğu, ticaret bakanı ömer bolat açıklamaları, otomotiv sektörü düzenlemesi, 1 ocak 2025 düzenlemeleri, vergi borçları açıklaması, kayıt dışı ekonomi mücadelesi, fatura desteği, enflasyon hedefleri
konut satışında yeni düzenleme, araç satışında yetki zorunluluğu, ticaret bakanı ömer bolat açıklamaları, otomotiv sektörü düzenlemesi, 1 ocak 2025 düzenlemeleri, vergi borçları açıklaması, kayıt dışı ekonomi mücadelesi, fatura desteği, enflasyon hedefleri

Konut ve araç satışında bir dönem sona eriyor: 1 Ocak'ta yeni düzenleme başlıyor

08:14 17.12.2024
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı açıklamada konut ve otomobil satışında yetkisiz ilan verme döneminin sona ereceğini duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla emlak ilanları için yetki zorunluluğu getirilirken, otomotiv sektörü için de düzenlemeler yürürlüğe girecek. Vergi borçlarına ilişkin söylentilere de açıklık getirildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı konuşmada konut ve araç satışında düzenleme getirildiğini açıkladı. Bolat, emlak ilanları için yetki zorunluluğunun 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçeceğini belirtirken, benzer bir düzenlemenin otomotiv sektörü için de yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bakan, “Yetkisiz kişiler artık taşınmaz ilanı veremeyecek. Çalışmalarımız otomotiv sektörü için de 1 Ocak 2025’te tamamlanacak” dedi.

Konut i̇lanlarında yetkisiz kişilere engel

Emlak sektöründe sıkça karşılaşılan yetkisiz ilan verme sorunu, 1 Ocak 2025 itibarıyla tarih olacak. Ticaret Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında artık yalnızca yetkili kişiler konut satış ilanı verebilecek. Bu düzenleme ile hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hem de kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor.

Otomotiv sektörüne yönelik düzenleme yolda

Bakan Bolat, emlak sektöründe yapılan düzenlemenin ardından otomotiv sektörü için de benzer adımlar atıldığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Bolat, “Otomotivdeki düzenlemeyi de 1 Ocak 2025’te yürürlüğe sokacağız” diyerek sektördeki yetkisiz satışlara karşı kararlılık mesajı verdi.

Vergi borçları hakkında açıklık getirdi

Son dönemde sıkça gündeme gelen vergi borçlarının silindiği iddialarına da değinen Bolat, “Vergi borçlarının silindiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek bu iddiaları yalanladı. Vergi denetimlerinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vergi harcamalarında asgari ücret vurgusu

Bakan Bolat, vergi harcamalarının sermaye kesimine sağlandığı iddialarına da yanıt verdi. Asgari ücretten vergi alınmamasının 2025 yılında Hazine’ye maliyetinin 853 milyar TL olacağını ifade eden Bolat, bu tutarın tüm vergilerin üçte birine denk geldiğini belirtti.

Kayıt dışılıkla mücadelede kararlılık

Sürekli zarar beyan eden ve düşük kar bildiren firmaların incelemeye alındığını aktaran Bakan Bolat, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Denetimlerin süreceğini söyleyen Bolat, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz devam edecek” dedi.

Fatura yüküne destek

Bolat, enerji fiyatlarına yönelik desteklere de değindi. Vatandaşın enerji faturalarının büyük bir kısmının devlet tarafından karşılandığını belirten Bolat, “Her 100 liralık doğal gazın 65 lirasını, her 100 liralık elektriğin 60 lirasını Hazine ödüyor” diyerek desteklerin süreceğini vurguladı.

'2025 enflasyonun düşeceği bir yıl olacak'

Enflasyonla mücadeleye de değinen Ticaret Bakanı, 2025’in enflasyonun düşeceği bir yıl olacağını söyledi. Geçmişte enflasyonun tek haneye indirildiğini hatırlatan Bolat, “AK Parti hükümetinde enflasyonu tek haneye indirmiştik. Tekrar aynı başarıyı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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