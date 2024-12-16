https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/antalyada-saganak-yagis-hayati-felc-etti-dagdan-suruklenen-kayalar-yolu-kapatti-1091599065.html
Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Dağdan sürüklenen kayalar yolu kapattı
Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Dağdan sürüklenen kayalar yolu kapattı
Sputnik Türkiye
Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve seraları su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle dağdan sürüklenen kayalar yolu kapatırken faciadan dönüldü. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T12:03+0300
2024-12-16T12:03+0300
2024-12-16T12:03+0300
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kumluca
finike
antalya
sağanak
sağanak yağış
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Antalya'da dün gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Demre, Kumluca ve Finike'de etkili olan yağışlarda seraları ve evleri su basarken, Demre-Finike Karayolu'na dağdan kopan kayalar düştü. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. 300 dönümlük arazi sular altında kaldıDemre, Finike ve Kumluca ilçelerinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde sel sularını tahliye eden kanalların taşması sonucu sel suları bazı sera ve gecekondu evlere zarar verdi. Su baskınlarının yaklaşık 300 dönümlük arazide zarara neden olduğu belirtilirken, Mavikent Muhtarı Adem Karataç: “Derelerimizin taşması sonucu, seraları ve evleri su bastı. 15-20 evde mağduriyet yaşıyoruz” dedi.Kaya ve toprak parçaları yola sürüklendiYağış nedeniyle Demre-Finike Karayolu'nda da dağlardan gelen sular, kaya ve toprak parçalarını yola sürükledi. Araç ve vatandaşlar zarar görmezken, yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarına neden olan olayda, çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri trafiğin açılması için kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-kent-icin-saatli-uyari-hava-buz-kesecek-saganak-ve-yogun-kar-1091522096.html
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demre, kumluca, finike, antalya, sağanak, sağanak yağış, su baskını
demre, kumluca, finike, antalya, sağanak, sağanak yağış, su baskını
Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti: Dağdan sürüklenen kayalar yolu kapattı
Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve seraları su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle dağdan sürüklenen kayalar yolu kapatırken faciadan dönüldü.
Antalya'da dün gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Demre, Kumluca ve Finike'de etkili olan yağışlarda seraları ve evleri su basarken, Demre-Finike Karayolu'na dağdan kopan kayalar düştü. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi.
300 dönümlük arazi sular altında kaldı
Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde sel sularını tahliye eden kanalların taşması sonucu sel suları bazı sera ve gecekondu evlere zarar verdi. Su baskınlarının yaklaşık 300 dönümlük arazide zarara neden olduğu belirtilirken, Mavikent Muhtarı Adem Karataç: “Derelerimizin taşması sonucu, seraları ve evleri su bastı. 15-20 evde mağduriyet yaşıyoruz” dedi.
Kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi
Yağış nedeniyle Demre-Finike Karayolu'nda da dağlardan gelen sular, kaya ve toprak parçalarını yola sürükledi. Araç ve vatandaşlar zarar görmezken, yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarına neden olan olayda, çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri trafiğin açılması için kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı.