https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ispanya-fenomenlere-sahte-veya-yaniltici-paylasimlarini-duzeltme-zorunlulugu-getiren-yasa-1091686187.html
İspanya, fenomenlere sahte veya yanıltıcı paylaşımlarını düzeltme zorunluluğu getiren yasa tasarısını duyurdu
İspanya, fenomenlere sahte veya yanıltıcı paylaşımlarını düzeltme zorunluluğu getiren yasa tasarısını duyurdu
Sputnik Türkiye
İspanya hükümeti, sosyal medyada 100 bin ve üstü takipçisi olan fenomenlerin paylaşımlarında sahte, yanıltıcı ya da çarpıtılmış veya haber olması halinde... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T10:51+0300
2024-12-18T10:51+0300
2024-12-18T10:51+0300
dünya
fenomen
sosyal medya fenomeni
internet fenomeni
ispanya
dezenformasyon
yanlış bilgi
fenomen yasası
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İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos, dün basına açıklama yaparak 'Düzeltme Hakkı' adlı yasa tasarısının dijital medya ve fenomenleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu. Buna göre fenomenler, yanlış, yanıltıcı, çarpıtılmış veya sahte bilgi içeren gönderi veya haberi düzeltmek zorunda kalacak. Bakan Bolanos, amaçlarının halkı sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan yanlış, yanıltıcı, çarpıtılmış ve sahte bilgi ile habere karşı korunmak için yasa tasarısını hazırladıklarını ifade etti. 'Geleneksel medyadan daha fazla kişiye erişiyorlar'100 binden fazla takipçisi olan ya da birkaç platformdaki takipçi sayısı 100 bini geçen kişilerin, geleneksel medyaya göre daha geniş bir erişime sahip olduğunu vurgulayan İspanya Adalet Bakanlığı "Yasa, ayrıca düzeltme talebinde bulunmak için medya kuruluşunun yöneticisiyle iletişime geçme zorunluluğunu da kaldırıyor" ifadelerine yer verdi.Ancak yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren gönderinin düzeltilmesi halinde sosyal medya platformları, ilgili gönderinin düzeltildiğini gösteren bildirim yapması zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ticaret-bakanligi-affetmedi-sosyal-medya-fenomeni-sibil-cetinkayaya-reklam-cezasi-1090855626.html
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fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, ispanya, dezenformasyon, yanlış bilgi, fenomen yasası
fenomen, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, ispanya, dezenformasyon, yanlış bilgi, fenomen yasası
İspanya, fenomenlere sahte veya yanıltıcı paylaşımlarını düzeltme zorunluluğu getiren yasa tasarısını duyurdu
İspanya hükümeti, sosyal medyada 100 bin ve üstü takipçisi olan fenomenlerin paylaşımlarında sahte, yanıltıcı ya da çarpıtılmış veya haber olması halinde bunları düzeltme zorunluluğu getiren yasa tasarısını duyurdu. Yasa tasarısı, dezenformasyonu engelleyerek yanlış ve sahte paylaşım yapanları 'sorumlu' tutmayı amaçlıyor.
İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos, dün basına açıklama yaparak 'Düzeltme Hakkı' adlı yasa tasarısının dijital medya ve fenomenleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu. Buna göre fenomenler, yanlış, yanıltıcı, çarpıtılmış veya sahte bilgi içeren gönderi veya haberi düzeltmek zorunda kalacak.
Bakan Bolanos, amaçlarının halkı sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan yanlış, yanıltıcı, çarpıtılmış ve sahte bilgi ile habere karşı korunmak için yasa tasarısını hazırladıklarını ifade etti.
'Geleneksel medyadan daha fazla kişiye erişiyorlar'
100 binden fazla takipçisi olan ya da birkaç platformdaki takipçi sayısı 100 bini geçen kişilerin, geleneksel medyaya göre daha geniş bir erişime sahip olduğunu vurgulayan İspanya Adalet Bakanlığı "Yasa, ayrıca düzeltme talebinde bulunmak için medya kuruluşunun yöneticisiyle iletişime geçme zorunluluğunu da kaldırıyor" ifadelerine yer verdi.
Ancak yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren gönderinin düzeltilmesi halinde sosyal medya platformları, ilgili gönderinin düzeltildiğini gösteren bildirim yapması zorunlu olacak.