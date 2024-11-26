https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ticaret-bakanligi-affetmedi-sosyal-medya-fenomeni-sibil-cetinkayaya-reklam-cezasi-1090855626.html

Ticaret Bakanlığı affetmedi: Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' cezası

Ticaret Bakanlığı affetmedi: Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' cezası

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' nedeniyle 550 bin lira para cezası kesildi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T18:22+0300

2024-11-26T18:22+0300

2024-11-26T18:22+0300

yaşam

buse terim

ticaret bakanlığı

şükrü özyıldız

sibil çetinkaya

sosyal medya fenomeni

ceza

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Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı bu kez de Sibil Çetinkaya'ya alkol reklamı yaptığı gerekçesiyle 550 bin lira para cezası kesti. Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi olan ve sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir alkol firmasının davetiyle gittiği tatilde yaptığı paylaşımlardan ceza yedi. Çetinkaya, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerin de katıldığı üç günlük tatilde alkollü içeceği markası görülecek şekilde sosyal medya hesabından birkaç kez paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, fenomen isme hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de 'reklam' etiketi paylaşmadığı için ceza kesti.Sibil Çetinkaya kimdir?Sibil Çetinkaya, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olan Çetinkaya, medya kuruluşlarında kamera arkası bölümlerinde çalıştı. Sosyal medya alanında çalışan Çetinkaya, kısa süre içerisinde çektiği vloglar ve videolarla tanındı. Sosyal medya fenomeni olan Çetinkaya bir süredir ünlü yıldız Şükrü Özyıldız'la birlikte.

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