https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ticaret-bakanligi-affetmedi-sosyal-medya-fenomeni-sibil-cetinkayaya-reklam-cezasi-1090855626.html
Ticaret Bakanlığı affetmedi: Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' cezası
Ticaret Bakanlığı affetmedi: Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' cezası
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' nedeniyle 550 bin lira para cezası kesildi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T18:22+0300
2024-11-26T18:22+0300
2024-11-26T18:22+0300
yaşam
buse terim
ticaret bakanlığı
şükrü özyıldız
sibil çetinkaya
sosyal medya fenomeni
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102663/98/1026639865_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_47f5f11ea5011d39eaf5000567f0722c.jpg
Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı bu kez de Sibil Çetinkaya'ya alkol reklamı yaptığı gerekçesiyle 550 bin lira para cezası kesti. Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi olan ve sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir alkol firmasının davetiyle gittiği tatilde yaptığı paylaşımlardan ceza yedi. Çetinkaya, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerin de katıldığı üç günlük tatilde alkollü içeceği markası görülecek şekilde sosyal medya hesabından birkaç kez paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, fenomen isme hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de 'reklam' etiketi paylaşmadığı için ceza kesti.Sibil Çetinkaya kimdir?Sibil Çetinkaya, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olan Çetinkaya, medya kuruluşlarında kamera arkası bölümlerinde çalıştı. Sosyal medya alanında çalışan Çetinkaya, kısa süre içerisinde çektiği vloglar ve videolarla tanındı. Sosyal medya fenomeni olan Çetinkaya bir süredir ünlü yıldız Şükrü Özyıldız'la birlikte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yasa-disi-bahis-sorusturmasi-uc-fenomene-daha-3er-yila-kadar-hapis-talebi-1090703802.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102663/98/1026639865_95:0:930:626_1920x0_80_0_0_237d51f1bad694884a3e9c5a2d8882fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sibil çetinkaya, sosyal medya fenomeni sibil çetinkaya, sibil çetinkaya kimdir, sibil çetinkaya ne iş yapıyor, sibil çetinkaya sevgilisi, sibil çetinkaya sükrü özyıldız, sibil çetinkaya sevgilisi kim, sibil çetinkaya kaç yaşında
sibil çetinkaya, sosyal medya fenomeni sibil çetinkaya, sibil çetinkaya kimdir, sibil çetinkaya ne iş yapıyor, sibil çetinkaya sevgilisi, sibil çetinkaya sükrü özyıldız, sibil çetinkaya sevgilisi kim, sibil çetinkaya kaç yaşında
Ticaret Bakanlığı affetmedi: Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' cezası
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Sibil Çetinkaya'ya 'reklam' nedeniyle 550 bin lira para cezası kesildi.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı bu kez de Sibil Çetinkaya'ya alkol reklamı yaptığı gerekçesiyle 550 bin lira para cezası kesti.
Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi olan ve sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bir alkol firmasının davetiyle gittiği tatilde yaptığı paylaşımlardan ceza yedi.
Çetinkaya, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerin de katıldığı üç günlük tatilde alkollü içeceği markası görülecek şekilde sosyal medya hesabından birkaç kez paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, fenomen isme hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de 'reklam' etiketi paylaşmadığı için ceza kesti.
Sibil Çetinkaya, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun olan Çetinkaya, medya kuruluşlarında kamera arkası bölümlerinde çalıştı. Sosyal medya alanında çalışan Çetinkaya, kısa süre içerisinde çektiği vloglar ve videolarla tanındı. Sosyal medya fenomeni olan Çetinkaya bir süredir ünlü yıldız Şükrü Özyıldız'la birlikte.