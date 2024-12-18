https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/irandan-israile-saldiri-sinyali-gercek-vaad-3-operasyonu-kesinlikle-gerceklesecek-1091717800.html
İran'dan İsrail'e saldırı sinyali: 'Gerçek Vaad 3 operasyonu kesinlikle gerçekleşecek'
İran'dan İsrail'e saldırı sinyali: 'Gerçek Vaad 3 operasyonu kesinlikle gerçekleşecek'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Fedevi, halk arasında İsrail’e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T19:51+0300
2024-12-18T19:51+0300
2024-12-18T19:51+0300
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ali fedevi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İran’ın Kum kentinde düzenlenen bir programda İsrail’e yönelik yapılacak misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Fedevi, halk arasında İsrail’e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, "Gerçek Vaad 3 operasyonuna dair birçok soru olduğunu görüyorum. Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" ifadelerini kullandı.Fedevi, İran’ın İsrail’e karşı Gerçek Vaad 3 operasyonunu, kendi belirleyeceği zaman ve yerde gerçekleştireceğini ifade etti.İsrail, İran’a hava saldırıları düzenlemiştiİsrail, 26 Ekim tarihinde İran’a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İran’ın İsrail’e yönelik hipersonik ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna tepki olarak İsrail, başkent Tahran, Huzistan ve İlam kentlerine hava saldırıları düzenlemişti.İsrail’in İran’ı hedef aldığı bu ilk saldırıda, hava savunma bataryaları, İHA fabrikası ve füze üretim tesisleri de dahil olmak üzere İran askeri tesisleri hedef alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israil-basbakani-netanyahudan-irana-sartli-baris-mesaji-ozgur-iran-gormek-istiyoruz-1091474249.html
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iran, israil, ali fedevi, ortadoğu, iran devrim muhafızları
İran'dan İsrail'e saldırı sinyali: 'Gerçek Vaad 3 operasyonu kesinlikle gerçekleşecek'
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Fedevi, halk arasında İsrail’e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, Devrim Muhafızları Ordusu'nun verdiği sözleri her zaman yerine getirdiği ve 'Gerçek Vaad 3' operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı General Ali Fedevi, İran’ın Kum kentinde düzenlenen bir programda İsrail’e yönelik yapılacak misillemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fedevi, halk arasında İsrail’e yapılacak misilleme hakkında çok sayıda soru sorulduğunu belirterek, "Gerçek Vaad 3 operasyonuna dair birçok soru olduğunu görüyorum. Devrim Muhafızları Ordusu verdiği sözleri her zaman yerine getirmiştir. Şimdi de Gerçek Vaad 3 operasyonunun kesinlikle gerçekleşeceğini herkes bilsin" ifadelerini kullandı.
Fedevi, İran’ın İsrail’e karşı Gerçek Vaad 3 operasyonunu, kendi belirleyeceği zaman ve yerde gerçekleştireceğini ifade etti.
İsrail, İran’a hava saldırıları düzenlemişti
İsrail, 26 Ekim tarihinde İran’a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İran’ın İsrail’e yönelik hipersonik ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği 'Gerçek Vaad 2' operasyonuna tepki olarak İsrail, başkent Tahran, Huzistan ve İlam kentlerine hava saldırıları düzenlemişti.
İsrail’in İran’ı hedef aldığı bu ilk saldırıda, hava savunma bataryaları, İHA fabrikası ve füze üretim tesisleri de dahil olmak üzere İran askeri tesisleri hedef alınmıştı.