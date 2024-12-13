https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israil-basbakani-netanyahudan-irana-sartli-baris-mesaji-ozgur-iran-gormek-istiyoruz-1091474249.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a 'şartlı barış' mesajı: 'Özgür İran görmek istiyoruz'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a 'şartlı barış' mesajı: 'Özgür İran görmek istiyoruz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, doğrudan İran halkına bir video mesaj göndererek ülkesinin komşuları ile 'barış' arayışında olduğunu ve aralarında 'özgür bir İran'... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T00:00+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran halkına seslendiği bir video mesajı yayımladı.'Özgür bir İran' görme isteğinin 'birçoklarının düşündüğünden daha erken' olabileceğini öne süren Netanyahu, şu cümleleri ileri sürdü:Netanyahu konuşmasında, "Kadınlar, yaşam, özgürlük İran'ın geleceğidir, barışçıl bir gelecektir ve bu geleceği birlikte ve birçok insanın düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok" cümlelerini öne sürdü.Söz konusu video mesaj alt yazılı bir şekilde İbranice ve Farsça olarak resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Bölgedeki son olaylara da değinen Netanyahu, İran yönetiminin Lübnan ve Suriye'de büyük harcamalara rağmen başarısız olduğunu ifade ederek, "Biliyor musunuz, İran'ın zalimleri neden sürekli kaybediyor? Sadece yeteneksiz ve zalim oldukları için değil, böyleler. Çünkü başka ülkeleri fethetmek, Ortadoğu'da ve tüm dünyada radikal bir zulmü dayatmak istiyorlar. İsrail'in tek istediği, devletimizi korumaktır. Ancak bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti koruyoruz" iddiasında bulundu.Netanyahu tüm bunların İsrail'in Hamas'a ve Hizbullah'a gerçekleştirilen saldırıların neden olduğu 'zincirleme bir reaksiyonun' sonucu olduğunu ve bu hadiselerin Ortadoğu için 'tarihi olaylar' olduğunu belirterek "Tüm bunlar, bu hafta seçilen başkan Donald Trump'ın belirttiği gibi İsrail ve onun savaş başarıları sayesinde gerçekleşiyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bogdanov-rusya-suriyedeki-durumla-ilgili-olarak-israil-ile-temas-halinde-1091471516.html
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israil, benyamin netanyahu, iran, hizbullah, lübnan, donald trump, hamas
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a 'şartlı barış' mesajı: 'Özgür İran görmek istiyoruz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, doğrudan İran halkına bir video mesaj göndererek ülkesinin komşuları ile 'barış' arayışında olduğunu ve aralarında 'özgür bir İran' görmek istediğini iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran halkına seslendiği bir video mesajı yayımladı.
'Özgür bir İran' görme isteğinin 'birçoklarının düşündüğünden daha erken' olabileceğini öne süren Netanyahu, şu cümleleri ileri sürdü:
Net bir şekilde söylemek istiyorum: İsrail barış istiyor, biz barış istiyoruz, bizimle gerçekten barış isteyen herkesle barış istiyoruz. Hiç şüphem yok ki, İran halkı bunu biliyorsunuz. Ben, bizim sizinle barış istediğimiz gibi, sizin de bizimle barış istediğinizi biliyorum ancak siz, sizi ezen ve bize tehdit oluşturan bir rejim altında acı çekiyorsunuz. Bu rejimin gerçekten korktuğu şey nedir? O, İran halkından korkuyor. Ve bir gün, biliyorum ki bu değişecek, bir gün İran özgür olacak.
Netanyahu konuşmasında, "Kadınlar, yaşam, özgürlük İran'ın geleceğidir, barışçıl bir gelecektir ve bu geleceği birlikte ve birçok insanın düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok" cümlelerini öne sürdü.
Söz konusu video mesaj alt yazılı bir şekilde İbranice ve Farsça olarak resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
Bölgedeki son olaylara da değinen Netanyahu, İran yönetiminin Lübnan ve Suriye'de büyük harcamalara rağmen başarısız olduğunu ifade ederek, "Biliyor musunuz, İran'ın zalimleri neden sürekli kaybediyor? Sadece yeteneksiz ve zalim oldukları için değil, böyleler. Çünkü başka ülkeleri fethetmek, Ortadoğu'da ve tüm dünyada radikal bir zulmü dayatmak istiyorlar. İsrail'in tek istediği, devletimizi korumaktır. Ancak bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti koruyoruz" iddiasında bulundu.
Netanyahu tüm bunların İsrail'in Hamas'a ve Hizbullah'a gerçekleştirilen saldırıların neden olduğu 'zincirleme bir reaksiyonun' sonucu olduğunu ve bu hadiselerin Ortadoğu için 'tarihi olaylar' olduğunu belirterek "Tüm bunlar, bu hafta seçilen başkan Donald Trump'ın belirttiği gibi İsrail ve onun savaş başarıları sayesinde gerçekleşiyor" dedi.