https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/israil-basbakani-netanyahudan-irana-sartli-baris-mesaji-ozgur-iran-gormek-istiyoruz-1091474249.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a 'şartlı barış' mesajı: 'Özgür İran görmek istiyoruz'

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a 'şartlı barış' mesajı: 'Özgür İran görmek istiyoruz'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, doğrudan İran halkına bir video mesaj göndererek ülkesinin komşuları ile 'barış' arayışında olduğunu ve aralarında 'özgür bir İran'... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T00:00+0300

2024-12-13T00:00+0300

2024-12-13T00:00+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

iran

hizbullah

lübnan

donald trump

hamas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/08/1091298229_0:0:1058:596_1920x0_80_0_0_6e614488befc461e9fd85b0f4314c9ee.png

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran halkına seslendiği bir video mesajı yayımladı.'Özgür bir İran' görme isteğinin 'birçoklarının düşündüğünden daha erken' olabileceğini öne süren Netanyahu, şu cümleleri ileri sürdü:Netanyahu konuşmasında, "Kadınlar, yaşam, özgürlük İran'ın geleceğidir, barışçıl bir gelecektir ve bu geleceği birlikte ve birçok insanın düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok" cümlelerini öne sürdü.Söz konusu video mesaj alt yazılı bir şekilde İbranice ve Farsça olarak resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Bölgedeki son olaylara da değinen Netanyahu, İran yönetiminin Lübnan ve Suriye'de büyük harcamalara rağmen başarısız olduğunu ifade ederek, "Biliyor musunuz, İran'ın zalimleri neden sürekli kaybediyor? Sadece yeteneksiz ve zalim oldukları için değil, böyleler. Çünkü başka ülkeleri fethetmek, Ortadoğu'da ve tüm dünyada radikal bir zulmü dayatmak istiyorlar. İsrail'in tek istediği, devletimizi korumaktır. Ancak bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti koruyoruz" iddiasında bulundu.Netanyahu tüm bunların İsrail'in Hamas'a ve Hizbullah'a gerçekleştirilen saldırıların neden olduğu 'zincirleme bir reaksiyonun' sonucu olduğunu ve bu hadiselerin Ortadoğu için 'tarihi olaylar' olduğunu belirterek "Tüm bunlar, bu hafta seçilen başkan Donald Trump'ın belirttiği gibi İsrail ve onun savaş başarıları sayesinde gerçekleşiyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bogdanov-rusya-suriyedeki-durumla-ilgili-olarak-israil-ile-temas-halinde-1091471516.html

israil

iran

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, benyamin netanyahu, iran, hizbullah, lübnan, donald trump, hamas