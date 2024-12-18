https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/insan-haklarini-ihlal-edenlere-yabanci-askeri-destegi-kisitlayan-yasayi-cignedigi-icin-abd-1091693044.html
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişlerine dava açıldı
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişlerine dava açıldı
Sputnik Türkiye
Gazze'de ve ABD vatandaşı olan Filistinliler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı dava ederek 'insan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan' 1997... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T13:07+0300
2024-12-18T13:07+0300
2024-12-18T13:07+0300
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Gazze'deki bir grup Filistinli ve ABD vatandaşı Filistinlilerin dün açtığı davada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'deki saldırılarında insan haklarını çiğnediği belirtilen İsrail'e askeri yardım yaparak söz konusu Leahy Yasası'nı çiğnediği ifade edildi. Dava, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail için yaptırımları aşmak için oluşturduğu engelleri ayrıntılı olarak açıklıyor ve mahkemelerden müdahale etmesini istiyor. Davacılar arasında olan Philadelphia'dan Filistinli Amerikalı Ahmed Moor, basına yaptığı açıklamada "Burada gerçekten mütevazı bir dizi hedef: Bir ABD yasası var. Federal hükümetin ABD yasasına uymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. 'Makul kanıtlar var ama kesin yargıya varmak imkansız'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Mayıs ayında yayınladığı bir raporda, İsrail'in Gazze'de ABD tarafından sağlanan silahları kullanmasının sivilleri koruyan uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair "makul" kanıtlar olduğu ifade edildi ancak savaşın kendisinin ABD yetkililerinin kesin bir yargıya varmasını imkansız hale getirdiği vurgulandı. Leahy yasası kapsamındaki incelemeleri denetlemeye yardımcı olan eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Charles Blaha, basına yaptığı açıklamada yasanın, İsrail'e uygulanması halinde Gazze'deki sivillerin maruz kaldığı zararın çoğunu önleyeceğini savundu. ABD basının analizine göre ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların 17.9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Davacılar arasında, 20 aile üyesini kaybettikten ve yedi kez yerinden edildikten sonra artık bir çadırda yaşayan eski bir Gazze matematik öğretmeni ve insani yardım görevlisi de yer alıyor. 1997 tarihli Leahy Yasası ne diyor?Yasa adını eski Demokrat Senatör Patrick Leahy'den adını alıyor. Leahy Yasası, ağır insan hakları ihlallerine dair güvenilir kanıtlar bulunduğunda ABD'nin yabancı askeri birimlere askeri yardımda bulunmasını engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abd-israile-30-gun-sure-verdi-bazi-askeri-yardimlar-kesilebilir-1089264288.html
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patrick leahy, gazze, abd, israil, dışişleri bakanlığı, dava, leahy yasası
patrick leahy, gazze, abd, israil, dışişleri bakanlığı, dava, leahy yasası
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişlerine dava açıldı
Gazze'de ve ABD vatandaşı olan Filistinliler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı dava ederek 'insan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan' 1997 Leahy Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Davada ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri destekle bu yasayı çiğnediği belirtildi.
Gazze'deki bir grup Filistinli ve ABD vatandaşı Filistinlilerin dün açtığı davada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'deki saldırılarında insan haklarını çiğnediği belirtilen İsrail'e askeri yardım yaparak söz konusu Leahy Yasası'nı çiğnediği ifade edildi.
Dava, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail için yaptırımları aşmak için oluşturduğu engelleri ayrıntılı olarak açıklıyor ve mahkemelerden müdahale etmesini istiyor. Davacılar arasında olan Philadelphia'dan Filistinli Amerikalı Ahmed Moor, basına yaptığı açıklamada "Burada gerçekten mütevazı bir dizi hedef: Bir ABD yasası var. Federal hükümetin ABD yasasına uymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'Makul kanıtlar var ama kesin yargıya varmak imkansız'
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Mayıs ayında yayınladığı bir raporda, İsrail'in Gazze'de ABD tarafından sağlanan silahları kullanmasının sivilleri koruyan uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair "makul" kanıtlar olduğu ifade edildi ancak savaşın kendisinin ABD yetkililerinin kesin bir yargıya varmasını imkansız hale getirdiği vurgulandı.
Leahy yasası kapsamındaki incelemeleri denetlemeye yardımcı olan eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Charles Blaha, basına yaptığı açıklamada yasanın, İsrail'e uygulanması halinde Gazze'deki sivillerin maruz kaldığı zararın çoğunu önleyeceğini savundu.
ABD basının analizine göre ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların 17.9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Davacılar arasında, 20 aile üyesini kaybettikten ve yedi kez yerinden edildikten sonra artık bir çadırda yaşayan eski bir Gazze matematik öğretmeni ve insani yardım görevlisi de yer alıyor.
1997 tarihli Leahy Yasası ne diyor?
Yasa adını eski Demokrat Senatör Patrick Leahy'den adını alıyor. Leahy Yasası, ağır insan hakları ihlallerine dair güvenilir kanıtlar bulunduğunda ABD'nin yabancı askeri birimlere askeri yardımda bulunmasını engelliyor.