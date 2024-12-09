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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı depremi: Çağla Şıkel’e laf atınca salon sessizliğe büründü
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı depremi: Çağla Şıkel’e laf atınca salon sessizliğe büründü
Sputnik Türkiye
Müge Anlı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıl adaylıktan çekildiğini açıklayan Anlı, sahnede yaptığı konuşmada... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T07:28+0300
2024-12-09T07:28+0300
yaşam
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
çağla şıkel
esra erol
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Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı, yıllarca "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak geçtiğimiz yıl, "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü Esra Erol’a gitmişti.Bu durum sonrası Müge Anlı, adaylık sürecinden çekildiğini açıklamış ve şunları söylemişti:Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, Müge Anlı "Meslekte 35. Yıl" ödülünü alarak sahnedeydi. Sözleri ise hem dikkat çekici hem de tartışma yaratan bir konuşmaya dönüştü.'Çağla Şıkel’e gönderme yaptı!'Müge Anlı, ödül konuşmasında geçen yıl adaylıktan çekilme sebeplerinden birini açıklarken, Çağla Şıkel'e gönderme yaptı:Şıkel’in tepkisi dikkat çektiMüge Anlı’nın açıklamaları sırasında Çağla Şıkel’in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Şıkel’in yüzünün düştüğü anlar dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü.Bazı kullanıcılar Müge Anlı’nın haklı bir noktaya değindiğini savunurken, diğerleri bu sözleri gereksiz bir göndermeyle eleştirdi.Müge Anlı’nın Ödül Konuşması Gündem YarattıÖdül törenindeki bu açıklamalar, Twitter ve Instagram’da kısa sürede tartışma konusu oldu. “Müge Anlı doğru söylüyor” ve “Çağla Şıkel haklı bir şekilde rahatsız olmuş” yorumları dikkat çekti.Anlı’nın ödül konuşması ve Şıkel’e yaptığı gönderme, ödül törenine damga vuran anlar arasında yer aldı.
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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı depremi: Çağla Şıkel’e laf atınca salon sessizliğe büründü

07:28 09.12.2024
© atv.com.trMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© atv.com.tr
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Müge Anlı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıl adaylıktan çekildiğini açıklayan Anlı, sahnede yaptığı konuşmada Çağla Şıkel’e gönderme yaparak dikkatleri üzerine çekti. Şıkel’in tepkisi ve Müge Anlı’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı, yıllarca "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak geçtiğimiz yıl, "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü Esra Erol’a gitmişti.
Bu durum sonrası Müge Anlı, adaylık sürecinden çekildiğini açıklamış ve şunları söylemişti:
"Artık daha genç arkadaşlarımız bu mutluluğu yaşasın. 11. ödülümü aldım, bundan sonra yeni isimleri izleme taraftarıyım."
Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, Müge Anlı "Meslekte 35. Yıl" ödülünü alarak sahnedeydi. Sözleri ise hem dikkat çekici hem de tartışma yaratan bir konuşmaya dönüştü.

'Çağla Şıkel’e gönderme yaptı!'

Müge Anlı, ödül konuşmasında geçen yıl adaylıktan çekilme sebeplerinden birini açıklarken, Çağla Şıkel'e gönderme yaptı:
"Defalarca Altın Kelebek ödülü kazandım. Geçtiğimiz yıl yarıştan çekildiğimi duyurdum. Bunun birçok nedeni vardı ama en önemlisi, değerli dostlarımın, aralarında sevgili Çağla Şıkel’in de bulunduğu bazı isimlerin, ‘Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor’ demesiydi. Bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi."

Şıkel’in tepkisi dikkat çekti

Müge Anlı’nın açıklamaları sırasında Çağla Şıkel’in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Şıkel’in yüzünün düştüğü anlar dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü.
Bazı kullanıcılar Müge Anlı’nın haklı bir noktaya değindiğini savunurken, diğerleri bu sözleri gereksiz bir göndermeyle eleştirdi.

Müge Anlı’nın Ödül Konuşması Gündem Yarattı

Ödül törenindeki bu açıklamalar, Twitter ve Instagram’da kısa sürede tartışma konusu oldu. “Müge Anlı doğru söylüyor” ve “Çağla Şıkel haklı bir şekilde rahatsız olmuş” yorumları dikkat çekti.
Anlı’nın ödül konuşması ve Şıkel’e yaptığı gönderme, ödül törenine damga vuran anlar arasında yer aldı.
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