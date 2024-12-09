https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebek-odul-toreninde-muge-anli-depremi-cagla-sikele-laf-atinca-salon-sessizlige-burundu-1091305126.html

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı depremi: Çağla Şıkel’e laf atınca salon sessizliğe büründü

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı depremi: Çağla Şıkel’e laf atınca salon sessizliğe büründü

Sputnik Türkiye

Müge Anlı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıl adaylıktan çekildiğini açıklayan Anlı, sahnede yaptığı konuşmada... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T07:28+0300

2024-12-09T07:28+0300

2024-12-09T07:28+0300

yaşam

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Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı, yıllarca "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak geçtiğimiz yıl, "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü Esra Erol’a gitmişti.Bu durum sonrası Müge Anlı, adaylık sürecinden çekildiğini açıklamış ve şunları söylemişti:Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, Müge Anlı "Meslekte 35. Yıl" ödülünü alarak sahnedeydi. Sözleri ise hem dikkat çekici hem de tartışma yaratan bir konuşmaya dönüştü.'Çağla Şıkel’e gönderme yaptı!'Müge Anlı, ödül konuşmasında geçen yıl adaylıktan çekilme sebeplerinden birini açıklarken, Çağla Şıkel'e gönderme yaptı:Şıkel’in tepkisi dikkat çektiMüge Anlı’nın açıklamaları sırasında Çağla Şıkel’in yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu. Şıkel’in yüzünün düştüğü anlar dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada kullanıcılar ikiye bölündü.Bazı kullanıcılar Müge Anlı’nın haklı bir noktaya değindiğini savunurken, diğerleri bu sözleri gereksiz bir göndermeyle eleştirdi.Müge Anlı’nın Ödül Konuşması Gündem YarattıÖdül törenindeki bu açıklamalar, Twitter ve Instagram’da kısa sürede tartışma konusu oldu. “Müge Anlı doğru söylüyor” ve “Çağla Şıkel haklı bir şekilde rahatsız olmuş” yorumları dikkat çekti.Anlı’nın ödül konuşması ve Şıkel’e yaptığı gönderme, ödül törenine damga vuran anlar arasında yer aldı.

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