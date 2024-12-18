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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazze-seridi-sakinleri-cop-yiginlarinin-yaninda-yasamak-zorunda-birakiliyor-1091670385.html
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Sputnik Türkiye
Çöp ve kanalizasyon Gazze Şeridi'nde büyük bir sorun haline gelmiş bulunuyor. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T12:55+0300
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Kanalizasyon şebekeleri tahrip edildi, çöplerin toplanması savaş öncesi geçmişte kaldı ve sonuç olarak çöp dağları çadır kent sakinlerinin komşuları haline gelerek bağırsak ve cilt hastalıkları salgınlarının artmasına neden oldu.Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Liqan, “Han Yunus'a yönelik askeri operasyon sonucunda tüm kamu hizmetleri yok edildi. Buldozerler Han Yunus'ta 120 kilometre yol, 1000 metre kanalizasyon borusu ve 34 kilometrelik yağmur suyu drenajını tahrip etti” dedi.Sputnik bölge sakinleriyle konuşarak yaşamak zorunda oldukları koşulları görüntüledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html
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Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
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israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, han yunus, video, çöp
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, han yunus, video, çöp

Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor

12:55 18.12.2024
© SputnikGazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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Çöp ve kanalizasyon Gazze Şeridi'nde büyük bir sorun haline gelmiş bulunuyor.
Kanalizasyon şebekeleri tahrip edildi, çöplerin toplanması savaş öncesi geçmişte kaldı ve sonuç olarak çöp dağları çadır kent sakinlerinin komşuları haline gelerek bağırsak ve cilt hastalıkları salgınlarının artmasına neden oldu.
Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Liqan, “Han Yunus'a yönelik askeri operasyon sonucunda tüm kamu hizmetleri yok edildi. Buldozerler Han Yunus'ta 120 kilometre yol, 1000 metre kanalizasyon borusu ve 34 kilometrelik yağmur suyu drenajını tahrip etti” dedi.
Sputnik bölge sakinleriyle konuşarak yaşamak zorunda oldukları koşulları görüntüledi.
© Sputnik
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'
2 Aralık, 17:19
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