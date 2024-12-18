https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazze-seridi-sakinleri-cop-yiginlarinin-yaninda-yasamak-zorunda-birakiliyor-1091670385.html
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Sputnik Türkiye
Çöp ve kanalizasyon Gazze Şeridi'nde büyük bir sorun haline gelmiş bulunuyor. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T12:55+0300
2024-12-18T12:55+0300
2024-12-18T12:55+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistinli
filistin
gazze şeridi
han yunus
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Kanalizasyon şebekeleri tahrip edildi, çöplerin toplanması savaş öncesi geçmişte kaldı ve sonuç olarak çöp dağları çadır kent sakinlerinin komşuları haline gelerek bağırsak ve cilt hastalıkları salgınlarının artmasına neden oldu.Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Liqan, “Han Yunus'a yönelik askeri operasyon sonucunda tüm kamu hizmetleri yok edildi. Buldozerler Han Yunus'ta 120 kilometre yol, 1000 metre kanalizasyon borusu ve 34 kilometrelik yağmur suyu drenajını tahrip etti” dedi.Sputnik bölge sakinleriyle konuşarak yaşamak zorunda oldukları koşulları görüntüledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html
israil
filistin
gazze şeridi
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Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
2024-12-18T12:55+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, han yunus, video, çöp
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze şeridi, han yunus, video, çöp
Gazze Şeridi sakinleri çöp yığınlarının yanında yaşamak zorunda bırakılıyor
Çöp ve kanalizasyon Gazze Şeridi'nde büyük bir sorun haline gelmiş bulunuyor.
Kanalizasyon şebekeleri tahrip edildi, çöplerin toplanması savaş öncesi geçmişte kaldı ve sonuç olarak çöp dağları çadır kent sakinlerinin komşuları haline gelerek bağırsak ve cilt hastalıkları salgınlarının artmasına neden oldu.
Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Liqan, “Han Yunus'a yönelik askeri operasyon sonucunda tüm kamu hizmetleri yok edildi. Buldozerler Han Yunus'ta 120 kilometre yol, 1000 metre kanalizasyon borusu ve 34 kilometrelik yağmur suyu drenajını tahrip etti” dedi.
Sputnik bölge sakinleriyle konuşarak yaşamak zorunda oldukları koşulları görüntüledi.