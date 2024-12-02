https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html

Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'

Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nde kıtlık giderek daha kötü bir hal alıyor ve insani yardım son derece yetersiz. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T17:19+0300

2024-12-02T17:19+0300

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israil- filistin çatışması

video

gazze şeridi

israil

gazze

sputnik

israil-filistin

filistin

filistinli

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Bunun nedenlerinden biri, soyguncu grupların kamyon konvoylarına saldırmaları ve bunun sonucunda ürünlerin ‘karaborsaya’ düşmesi ve büyük çoğunluk için erişilemez hale gelmesidir. 29 uluslararası sivil toplum kuruluşu İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardımların yağmalanmasını teşvik ettiğini bildirdi. Durumla ilgili ayrıntılar Sputnik’in röportajında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html

gazze şeridi

israil

gazze

filistin

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Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor' Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor' 2024-12-02T17:19+0300 true PT1M25S

Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı. Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı. 2024-12-02T17:19+0300 true PT1M46S

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