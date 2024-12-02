https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/gazze-seridindeki-yardim-konvoylari-soyguncularin-saldirisina-ugradi-israil-ordusu-yagmaciligi-1091063691.html
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde kıtlık giderek daha kötü bir hal alıyor ve insani yardım son derece yetersiz. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T17:19+0300
2024-12-02T17:19+0300
2024-12-02T17:19+0300
israil- filistin çatışması
video
gazze şeridi
israil
gazze
sputnik
israil-filistin
filistin
filistinli
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Bunun nedenlerinden biri, soyguncu grupların kamyon konvoylarına saldırmaları ve bunun sonucunda ürünlerin ‘karaborsaya’ düşmesi ve büyük çoğunluk için erişilemez hale gelmesidir. 29 uluslararası sivil toplum kuruluşu İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardımların yağmalanmasını teşvik ettiğini bildirdi. Durumla ilgili ayrıntılar Sputnik’in röportajında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/gazze-seridinde-aclik-var-torunum-benden-yemek-istedi-ama-ona-verecek-yemek-bulamiyorum-1090621945.html
gazze şeridi
israil
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Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'
2024-12-02T17:19+0300
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091063031_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_687ffa76520cb52439484ae9e7d0c7c6.jpg
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı.
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı.
2024-12-02T17:19+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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video, gazze şeridi, israil, gazze, sputnik, israil-filistin, filistin, filistinli
video, gazze şeridi, israil, gazze, sputnik, israil-filistin, filistin, filistinli
Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoyları soyguncuların saldırısına uğradı: 'İsrail ordusu yağmacılığı teşvik ediyor'
Gazze Şeridi'nde kıtlık giderek daha kötü bir hal alıyor ve insani yardım son derece yetersiz.
Bunun nedenlerinden biri, soyguncu grupların kamyon konvoylarına saldırmaları ve bunun sonucunda ürünlerin ‘karaborsaya’ düşmesi ve büyük çoğunluk için erişilemez hale gelmesidir.
29 uluslararası sivil toplum kuruluşu İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insani yardımların yağmalanmasını teşvik ettiğini bildirdi.
Durumla ilgili ayrıntılar Sputnik’in röportajında.