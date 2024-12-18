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Gala gecesinde tarih yazıldı: FIFA yılın en iyileri açıklandı, 2024'ün 11'leri damga vurdu
Gala gecesinde tarih yazıldı: FIFA yılın en iyileri açıklandı, 2024'ün 11'leri damga vurdu
Sputnik Türkiye
2024 FIFA En İyiler Ödülleri, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, FIFA Yılın... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T06:19+0300
2024-12-18T06:19+0300
spor
fifa
katar
madrid
jamaika
jude bellingham
vinicius junior
carlo ancelotti
uefa şampiyonlar ligi
real madrid
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Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior kazandı.24 yaşındaki futbolcu, Manchester City’den Rodri ve takım arkadaşı Jude Bellingham’ı geride bırakarak bu ödüle layık görüldü. Vinicius Junior, bu başarıyla FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.Aitana Bonmati, kadın futbolunun zirvesindeKadın futbolunda yılın en iyi futbolcusu ödülünü, hem kulüp hem milli takım düzeyindeki başarılarıyla dikkat çeken Aitana Bonmati aldı. Bonmati, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, İspanya Milli Takımı ile de UEFA Uluslar Ligi’ni kazanarak bu ödüle uzandı.Carlo Ancelotti ve Emma Hayes yılın teknik direktörleri olduReal Madrid’i geçen sezon LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerine taşıyan Carlo Ancelotti, erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi. Kadın futbolunda ise Chelsea teknik direktörü Emma Hayes, İngiltere Kadınlar Süper Ligi ve 2024 Kadınlar Olimpiyat Futbol Turnuvası zaferleriyle bu ödülü kazandı. Hayes, 2021’den sonra ikinci kez yılın en iyi teknik direktörü seçildi.Kaleciler ve Puskas ÖdülüErkeklerde yılın en iyi kalecisi ödülünü, Aston Villa ve Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez kazandı. Kadınlarda ise bu ödül, Amerika Milli Takımı ve Chicago Red Stars kalecisi Alyssa Naeher’a gitti.Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü, Manchester United’ın genç yıldızı Alejandro Garnacho'ya verildi. Garnacho, Premier Lig’de attığı unutulmaz röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.Fair Play ve taraftar ödülleriFIFA Fair Play Ödülü’nü, Brezilya’daki sel felaketinde kent halkına yardım eden futbolculardan biri olan Internacional forveti Thiago Maia kazandı.FIFA Taraftar Ödülü ise nadir bir genetik rahatsızlığı olan 8 yaşındaki Guilherme Gandra Moura'ya verildi. Vasco da Gama taraftarı olan küçük çocuk, tedavi sürecinde kulüp oyuncuları tarafından sık sık ziyaret edilmesiyle futbol dünyasının kalbini kazandı.Yılın 11’leri: Erkekler ve kadınlarFIFA ve FIFPro tarafından belirlenen yılın en iyi 11’leri şöyle:Erkekler:Kadınlar:Gecede i̇lkler ve rekorlar dikkat çektiBu yılki ödül töreninde dikkat çeken detaylardan biri de, kadın futboluna yönelik yeni bir ödül olan FIFA Marta Ödülü’nün ilk kez verilmesiydi. Ödüle adını veren Brezilyalı efsane oyuncu Marta, Jamaika ile oynanan hazırlık maçında attığı golle bu ödülü kazandı.
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fifa yılın en iyileri 2024, vinicius junior en iyi erkek futbolcu, aitana bonmati en iyi kadın futbolcu, fifa en iyiler ödülleri doha, carlo ancelotti yılın teknik direktörü, emiliano martinez en iyi erkek kaleci, alyssa naeher en iyi kadın kaleci, alejandro garnacho puskas ödülü, fifa fair play ödülü thiago maia, guilherme gandra moura taraftar ödülü, fifa yılın 11’i erkekler, fifa yılın 11’i kadınlar, fifa marta ödülü 2024, fifa 2024 gala gecesi, vinicius junior ödül kazandı, aitana bonmati barcelona başarısı, carlo ancelotti real madrid şampiyonlukları
fifa yılın en iyileri 2024, vinicius junior en iyi erkek futbolcu, aitana bonmati en iyi kadın futbolcu, fifa en iyiler ödülleri doha, carlo ancelotti yılın teknik direktörü, emiliano martinez en iyi erkek kaleci, alyssa naeher en iyi kadın kaleci, alejandro garnacho puskas ödülü, fifa fair play ödülü thiago maia, guilherme gandra moura taraftar ödülü, fifa yılın 11’i erkekler, fifa yılın 11’i kadınlar, fifa marta ödülü 2024, fifa 2024 gala gecesi, vinicius junior ödül kazandı, aitana bonmati barcelona başarısı, carlo ancelotti real madrid şampiyonlukları

Gala gecesinde tarih yazıldı: FIFA yılın en iyileri açıklandı, 2024'ün 11'leri damga vurdu

06:19 18.12.2024
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2024 FIFA En İyiler Ödülleri, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanırken, kadın futbolunda Aitana Bonmati zirveye çıktı. Yılın en iyi teknik direktör ve kalecileri de ödüllerle taçlandırıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior kazandı.
24 yaşındaki futbolcu, Manchester City’den Rodri ve takım arkadaşı Jude Bellingham’ı geride bırakarak bu ödüle layık görüldü. Vinicius Junior, bu başarıyla FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.

Aitana Bonmati, kadın futbolunun zirvesinde

Kadın futbolunda yılın en iyi futbolcusu ödülünü, hem kulüp hem milli takım düzeyindeki başarılarıyla dikkat çeken Aitana Bonmati aldı. Bonmati, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, İspanya Milli Takımı ile de UEFA Uluslar Ligi’ni kazanarak bu ödüle uzandı.

Carlo Ancelotti ve Emma Hayes yılın teknik direktörleri oldu

Real Madrid’i geçen sezon LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerine taşıyan Carlo Ancelotti, erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi. Kadın futbolunda ise Chelsea teknik direktörü Emma Hayes, İngiltere Kadınlar Süper Ligi ve 2024 Kadınlar Olimpiyat Futbol Turnuvası zaferleriyle bu ödülü kazandı. Hayes, 2021’den sonra ikinci kez yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

Kaleciler ve Puskas Ödülü

Erkeklerde yılın en iyi kalecisi ödülünü, Aston Villa ve Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez kazandı. Kadınlarda ise bu ödül, Amerika Milli Takımı ve Chicago Red Stars kalecisi Alyssa Naeher’a gitti.
Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü, Manchester United’ın genç yıldızı Alejandro Garnacho'ya verildi. Garnacho, Premier Lig’de attığı unutulmaz röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.

Fair Play ve taraftar ödülleri

FIFA Fair Play Ödülü’nü, Brezilya’daki sel felaketinde kent halkına yardım eden futbolculardan biri olan Internacional forveti Thiago Maia kazandı.
FIFA Taraftar Ödülü ise nadir bir genetik rahatsızlığı olan 8 yaşındaki Guilherme Gandra Moura'ya verildi. Vasco da Gama taraftarı olan küçük çocuk, tedavi sürecinde kulüp oyuncuları tarafından sık sık ziyaret edilmesiyle futbol dünyasının kalbini kazandı.

Yılın 11’leri: Erkekler ve kadınlar

FIFA ve FIFPro tarafından belirlenen yılın en iyi 11’leri şöyle:
Erkekler:
Kaleci: Emiliano Martinez
Savunma: Ruben Dias, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, William Saliba
Orta saha: Jude Bellingham, Rodri, Toni Kroos
Forvet: Erling Haaland, Lamine Yamal, Vinicius Junior
Kadınlar:
Kaleci: Alyssa Naeher
Savunma: Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma
Orta saha: Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro
Forvet: Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo

Gecede i̇lkler ve rekorlar dikkat çekti

Bu yılki ödül töreninde dikkat çeken detaylardan biri de, kadın futboluna yönelik yeni bir ödül olan FIFA Marta Ödülü’nün ilk kez verilmesiydi. Ödüle adını veren Brezilyalı efsane oyuncu Marta, Jamaika ile oynanan hazırlık maçında attığı golle bu ödülü kazandı.
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