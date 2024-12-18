https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gala-gecesinde-tarih-yazildi-fifa-yilin-en-iyileri-aciklandi-2024un-11leri-damga-vurdu-1091681744.html

Gala gecesinde tarih yazıldı: FIFA yılın en iyileri açıklandı, 2024'ün 11'leri damga vurdu

Gala gecesinde tarih yazıldı: FIFA yılın en iyileri açıklandı, 2024'ün 11'leri damga vurdu

Sputnik Türkiye

2024 FIFA En İyiler Ödülleri, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, FIFA Yılın... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T06:19+0300

2024-12-18T06:19+0300

2024-12-18T06:19+0300

spor

fifa

katar

madrid

jamaika

jude bellingham

vinicius junior

carlo ancelotti

uefa şampiyonlar ligi

real madrid

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Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin oylarıyla belirlenen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior kazandı.24 yaşındaki futbolcu, Manchester City’den Rodri ve takım arkadaşı Jude Bellingham’ı geride bırakarak bu ödüle layık görüldü. Vinicius Junior, bu başarıyla FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.Aitana Bonmati, kadın futbolunun zirvesindeKadın futbolunda yılın en iyi futbolcusu ödülünü, hem kulüp hem milli takım düzeyindeki başarılarıyla dikkat çeken Aitana Bonmati aldı. Bonmati, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, İspanya Milli Takımı ile de UEFA Uluslar Ligi’ni kazanarak bu ödüle uzandı.Carlo Ancelotti ve Emma Hayes yılın teknik direktörleri olduReal Madrid’i geçen sezon LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerine taşıyan Carlo Ancelotti, erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi. Kadın futbolunda ise Chelsea teknik direktörü Emma Hayes, İngiltere Kadınlar Süper Ligi ve 2024 Kadınlar Olimpiyat Futbol Turnuvası zaferleriyle bu ödülü kazandı. Hayes, 2021’den sonra ikinci kez yılın en iyi teknik direktörü seçildi.Kaleciler ve Puskas ÖdülüErkeklerde yılın en iyi kalecisi ödülünü, Aston Villa ve Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez kazandı. Kadınlarda ise bu ödül, Amerika Milli Takımı ve Chicago Red Stars kalecisi Alyssa Naeher’a gitti.Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü, Manchester United’ın genç yıldızı Alejandro Garnacho'ya verildi. Garnacho, Premier Lig’de attığı unutulmaz röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.Fair Play ve taraftar ödülleriFIFA Fair Play Ödülü’nü, Brezilya’daki sel felaketinde kent halkına yardım eden futbolculardan biri olan Internacional forveti Thiago Maia kazandı.FIFA Taraftar Ödülü ise nadir bir genetik rahatsızlığı olan 8 yaşındaki Guilherme Gandra Moura'ya verildi. Vasco da Gama taraftarı olan küçük çocuk, tedavi sürecinde kulüp oyuncuları tarafından sık sık ziyaret edilmesiyle futbol dünyasının kalbini kazandı.Yılın 11’leri: Erkekler ve kadınlarFIFA ve FIFPro tarafından belirlenen yılın en iyi 11’leri şöyle:Erkekler:Kadınlar:Gecede i̇lkler ve rekorlar dikkat çektiBu yılki ödül töreninde dikkat çeken detaylardan biri de, kadın futboluna yönelik yeni bir ödül olan FIFA Marta Ödülü’nün ilk kez verilmesiydi. Ödüle adını veren Brezilyalı efsane oyuncu Marta, Jamaika ile oynanan hazırlık maçında attığı golle bu ödülü kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/survivor-2025-icin-geri-sayim-basladi-kadro-sizdirildi-ne-zaman-yayinlanacak-1091680842.html

katar

madrid

jamaika

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