https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fenomen-dilan-polat-hakkinda-hapis-cezasi-istendi-1091716351.html
Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturmasında 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T19:27+0300
2024-12-18T19:27+0300
2024-12-18T19:27+0300
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dilan polat
sıla doğu
mahkeme
mahkeme kararı
savcılık
istanbul
beşiktaş
öpüşme
kara para
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşiyle dudak dudağa öpüştüğü için hapis cezasıyla yargılanacak.Kara para aklama soruşturmasında yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat serbest kalmasını kutlamak için düzenlediği partide kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatmıştı.Cumhuriyetten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede ikilinin öpüştüğü video hakkında bilirkişi raporu hazırlatan savcı TCK Genel Ahlaka Aykırı suçlar bölümünde hayasızca hareketler suçunun oluştuğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ikili hakim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak. Suçlamaları kabul etmeyen iki kardeş öpüşmenin sevgi amaçlı olduğunu suçlamadan dolayı utanç duyduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dilan-polat-carsaf-giydi-ilahi-okuyarak-dua-etti-1091262421.html
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dilan polat, sıla doğu, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, istanbul, beşiktaş, öpüşme, kara para, kara para aklama, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği
Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Kara para aklama soruşturmasında 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. Olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame düzenlendi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşiyle dudak dudağa öpüştüğü için hapis cezasıyla yargılanacak.
Kara para aklama soruşturmasında yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat serbest kalmasını kutlamak için düzenlediği partide kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatmıştı.
Cumhuriyetten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede ikilinin öpüştüğü video hakkında bilirkişi raporu hazırlatan savcı TCK Genel Ahlaka Aykırı suçlar bölümünde hayasızca hareketler suçunun oluştuğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ikili hakim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Suçlamaları kabul etmeyen iki kardeş öpüşmenin sevgi amaçlı olduğunu suçlamadan dolayı utanç duyduklarını belirtti.