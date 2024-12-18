Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su Dostlar Korosu Şefi Refik Köksal: 'İstanbul'daki belediyeler Ruhi Su'nun ismini bir salona bile vermediler'
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: Asgari ücret ‘oldu bitti’ye getirilmemeli
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsrail, İran'ın nükleer tesislerini sürpriz şekilde vurabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Gençlerin beşte biri ne eğitimde ne istihdamda’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Abdullah Koç: 'Kalıcı yaz saati uygulamasında sorun yok, pratiği hatalı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukların erken ergenliğe girmesinin nedenleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
18:16
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fenomen-dilan-polat-hakkinda-hapis-cezasi-istendi-1091716351.html
Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturmasında 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T19:27+0300
2024-12-18T19:27+0300
türkiye
dilan polat
sıla doğu
mahkeme
mahkeme kararı
savcılık
istanbul
beşiktaş
öpüşme
kara para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7bfd595c4f1b869c52eacb8f830907c7.jpg
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşiyle dudak dudağa öpüştüğü için hapis cezasıyla yargılanacak.Kara para aklama soruşturmasında yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat serbest kalmasını kutlamak için düzenlediği partide kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatmıştı.Cumhuriyetten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede ikilinin öpüştüğü video hakkında bilirkişi raporu hazırlatan savcı TCK Genel Ahlaka Aykırı suçlar bölümünde hayasızca hareketler suçunun oluştuğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ikili hakim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak. Suçlamaları kabul etmeyen iki kardeş öpüşmenin sevgi amaçlı olduğunu suçlamadan dolayı utanç duyduklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dilan-polat-carsaf-giydi-ilahi-okuyarak-dua-etti-1091262421.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087721894_461:0:1997:1152_1920x0_80_0_0_516753ed5c78219904e0f2abfc536906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dilan polat, sıla doğu, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, istanbul, beşiktaş, öpüşme, kara para, kara para aklama, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği
dilan polat, sıla doğu, mahkeme, mahkeme kararı, savcılık, istanbul, beşiktaş, öpüşme, kara para, kara para aklama, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık büro amirliği

Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi

19:27 18.12.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE - GAMZE ÇEVRİM-AW282022Dilan Polat
Dilan Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© İHA / ELYESA KARATEPE - GAMZE ÇEVRİM-AW282022
Abone ol
Kara para aklama soruşturmasında 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. Olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame düzenlendi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşiyle dudak dudağa öpüştüğü için hapis cezasıyla yargılanacak.
Kara para aklama soruşturmasında yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat serbest kalmasını kutlamak için düzenlediği partide kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatmıştı.
Cumhuriyetten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede ikilinin öpüştüğü video hakkında bilirkişi raporu hazırlatan savcı TCK Genel Ahlaka Aykırı suçlar bölümünde hayasızca hareketler suçunun oluştuğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ikili hakim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Suçlamaları kabul etmeyen iki kardeş öpüşmenin sevgi amaçlı olduğunu suçlamadan dolayı utanç duyduklarını belirtti.
Dilan Polat Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
TÜRKİYE
Dilan Polat çarşaf giydi: İlahi okuyarak dua etti
6 Aralık, 20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала