https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fenomen-dilan-polat-hakkinda-hapis-cezasi-istendi-1091716351.html

Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi

Fenomen Dilan Polat hakkında hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Kara para aklama soruşturmasında 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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mahkeme

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savcılık

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beşiktaş

öpüşme

kara para

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kardeşiyle dudak dudağa öpüştüğü için hapis cezasıyla yargılanacak.Kara para aklama soruşturmasında yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat serbest kalmasını kutlamak için düzenlediği partide kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatmıştı.Cumhuriyetten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede ikilinin öpüştüğü video hakkında bilirkişi raporu hazırlatan savcı TCK Genel Ahlaka Aykırı suçlar bölümünde hayasızca hareketler suçunun oluştuğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ikili hakim karşısına önümüzdeki günlerde çıkacak. Suçlamaları kabul etmeyen iki kardeş öpüşmenin sevgi amaçlı olduğunu suçlamadan dolayı utanç duyduklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dilan-polat-carsaf-giydi-ilahi-okuyarak-dua-etti-1091262421.html

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