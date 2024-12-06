https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/dilan-polat-carsaf-giydi-ilahi-okuyarak-dua-etti-1091262421.html

Dilan Polat çarşaf giydi: İlahi okuyarak dua etti

Dilan Polat çarşaf giydi: İlahi okuyarak dua etti

Sputnik Türkiye

'Kara para aklamak' ve 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medyada... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat çarşaf giyerek ilahili paylaşım yaptı.Kara para aklamak ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti ülkede gündem olmuştu. Tahliye sonrası sosyal medyada paylaşımlarına devam eden fenomen Dilan Polat çarşafa girdi. Cuma günü nedeniyle paylaşımına 'Hayırlı Cumalar' notu düşen Dilan Polat ''Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kuranı okutan yengem'' dedi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşım dini değerlere hakaret olarak yorumlandı. Kara para aklanmasından tahliye olan Dilan ve Engin Polat çiftine savcılık vergi soruşturması düzenlemişti. Soruşturmada 'sahte fatura düzenleyip kullanma' suçundan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer aile üyelerinin 40 yıla kadar hapsi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dilan-polat-ve-engin-polat-hakkinda-istenen-ceza-aciklandi-1090810097.html

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