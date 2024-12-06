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Dilan Polat çarşaf giydi: İlahi okuyarak dua etti
Dilan Polat çarşaf giydi: İlahi okuyarak dua etti
Sputnik Türkiye
'Kara para aklamak' ve 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medyada... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat çarşaf giyerek ilahili paylaşım yaptı.Kara para aklamak ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti ülkede gündem olmuştu. Tahliye sonrası sosyal medyada paylaşımlarına devam eden fenomen Dilan Polat çarşafa girdi. Cuma günü nedeniyle paylaşımına 'Hayırlı Cumalar' notu düşen Dilan Polat ''Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kuranı okutan yengem'' dedi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşım dini değerlere hakaret olarak yorumlandı. Kara para aklanmasından tahliye olan Dilan ve Engin Polat çiftine savcılık vergi soruşturması düzenlemişti. Soruşturmada 'sahte fatura düzenleyip kullanma' suçundan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer aile üyelerinin 40 yıla kadar hapsi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/dilan-polat-ve-engin-polat-hakkinda-istenen-ceza-aciklandi-1090810097.html
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Dilan Polat çarşaf giydi: İlahi okuyarak dua etti

20:38 06.12.2024 (güncellendi: 20:43 06.12.2024)
© FotoğrafDilan Polat Instagram
Dilan Polat Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© Fotoğraf
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'Kara para aklamak' ve 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Cuma günü nedeniyle çarşafa giren Dilan Polat ilahi okuyarak dua etti.
Yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat çarşaf giyerek ilahili paylaşım yaptı.
Kara para aklamak ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti ülkede gündem olmuştu. Tahliye sonrası sosyal medyada paylaşımlarına devam eden fenomen Dilan Polat çarşafa girdi. Cuma günü nedeniyle paylaşımına 'Hayırlı Cumalar' notu düşen Dilan Polat ''Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kuranı okutan yengem'' dedi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşım dini değerlere hakaret olarak yorumlandı.
Kara para aklanmasından tahliye olan Dilan ve Engin Polat çiftine savcılık vergi soruşturması düzenlemişti. Soruşturmada 'sahte fatura düzenleyip kullanma' suçundan Dilan Polat, Engin Polat ve diğer aile üyelerinin 40 yıla kadar hapsi istendi.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
TÜRKİYE
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında istenen ceza açıklandı
25 Kasım, 18:38
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