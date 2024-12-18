https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fenerbahce-baskani-ali-koca-saldiran-sanigin-cezasi-belli-oldu-ertelenmeyecek-ya-da-para-cezasina-1091715616.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran sanığın cezası belli oldu: Ertelenmeyecek ya da para cezasına çevrilmeyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran sanığın cezası belli oldu: Ertelenmeyecek ya da para cezasına çevrilmeyecek

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren sanığa 7 ay 15 gün... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T19:16+0300

2024-12-18T19:16+0300

2024-12-18T19:16+0300

spor

ali koç

fatih özkan

göztepe

trendyol süper lig

hapis cezası

ev hapsi

erteleme

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İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ev hapsi cezası olan sanık Fatih Özkan ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, TFF Göztepe AŞ taraftar sorumlusu akreditasyon kartı bulunan Özkan'ın, Ali Koç'un arkasından ittirerek düşmesine sebebiyet verdiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.Özkan, mahkemedeki son savunmasında beraatini talep ederek, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi, amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı. Orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi" dedi.Hakim, sanık Özkan'ın Ali Koç'a yönelik, 'spor alanında kasten basit yaralama' suçundan 6 ay hapsine karar verdi. Ceza, spor alanında işlediğinden 1/2 oranında artırılarak 9 aya yükseltildi.Cezada takdiri indirim uygulayan hakim, 1/6 oranında indirim yapılarak sanığı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın suç işleme eğilimini göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.Sanığın ayrıca, güvenlik tedbiri olarak 1 yıl süreyle Göztepe müsabakalarına girişi yasaklandı.Ne olmuştu?Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, 17 Ağustos 2024'te oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, sahaya inen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan, gözaltına alınmış ve ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

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