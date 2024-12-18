https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/erdogan-kuantum-bilgisayar-teknolojisinde-attigimiz-adimla-turkiyeyi-stratejik-bir-noktaya-tasimayi-1091704281.html

Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür

Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T15:23+0300

2024-12-18T15:23+0300

2024-12-18T15:40+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

türkiye

tübitak

ödül töreni

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda mesajlarını TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde verdi. Erdoğan "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.Muhalefete tepki

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/milli-istihbarat-akademisi-baskani-koseden-suriye-aciklamasi-turkiye-sayesinde-oldu-1091668119.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, tübitak, ödül töreni