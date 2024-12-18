https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/erdogan-kuantum-bilgisayar-teknolojisinde-attigimiz-adimla-turkiyeyi-stratejik-bir-noktaya-tasimayi-1091704281.html
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T15:23+0300
2024-12-18T15:23+0300
2024-12-18T15:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye
tübitak
ödül töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda mesajlarını TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde verdi. Erdoğan "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.Muhalefete tepki
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/milli-istihbarat-akademisi-baskani-koseden-suriye-aciklamasi-turkiye-sayesinde-oldu-1091668119.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, tübitak, ödül töreni
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, tübitak, ödül töreni
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
15:23 18.12.2024 (güncellendi: 15:40 18.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda mesajlarını TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde verdi. Erdoğan "Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere, son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır, Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.
Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg için fabrikası yok dediler. KAAN'ı kalorifer peteğine benzettiler. Türk astronot ve bilim misyonu turist gezi diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA'ların her başarısında sinir nöbeti geçirdiler.