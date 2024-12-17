https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/milli-istihbarat-akademisi-baskani-koseden-suriye-aciklamasi-turkiye-sayesinde-oldu-1091668119.html

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Köse’den Suriye açıklaması: 'Türkiye sayesinde oldu'

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Köse’den Suriye açıklaması: 'Türkiye sayesinde oldu'

Sputnik Türkiye

Suriye krizinin bölgesel ve uluslararası etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen 'ODAK: Suriye' programında konuşan Milli İstihbarat Akademisi (MİA)... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T19:46+0300

2024-12-17T19:46+0300

2024-12-17T19:46+0300

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Programda konuşan Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Suriye'de ne olursa olsun Türkiye'nin duyarsız kalamayacağını belirterek, "Suriye'de oluşabilecek siyasi yapı da Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bugün için Türkiye'nin temel kaygısı PKK/PYD, SDG" cümlesini dile getirdi.Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri takip ederken en önemli kaynaklarından birinin Anadolu Ajansı olduğunu belirten Köse, "Böylesi bir mecranın Türkiye'nin stratejik vizyonuyla benzer bir şekilde genişlemesi bizleri memnun ediyor" dedi.Suriye'deki durumda Türkiye'nin çok önemli bir rolü bulunduğunu ifade eden Köse, "Geçmiş itibarıyla bakıldığında Suriye'de gücü ve kaynakları elinde tutan, halkıyla paylaşmayan bir rejim vardı. Bu durumu da kendi güvenlik güçleri, istihbaratı üzerinden koordine ediyordu. Birtakım dış güçlerin de desteğiyle bu rejimi uzun yıllar devam ettirirler" diye konuştu.Suriye'de ekonomik kaynakların belli küçük bir azınlığa dağıldığını, bundan oluşan hoşnutsuzluğun Arap Baharı süreciyle tekrar gün yüzüne çıktığını dile getiren Köse, şunları kaydetti:Köse, Suriye'de 2013 sonrasında daha fazla demokratik katılım talebiyle ortaya çıkan devrimin radikal unsurların devreye girmesiyle birlikte zehirlendiğine dikkati çekerek, "İlk başlangıçta Batı'da ve bölgedeki birçok aktör devrime, Suriye'deki dönüşüme destek verirken, DEAŞ ve diğer radikal unsurların ortaya çıkmasıyla birlikte devrim bir ölçüde momentumunu kaybetti. Ancak bütün bu süreç esnasında ciddi bir göç dalgası oldu. Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyanın birçok yerine göç oluştu" diye konuştu.'Devrim hissinin yaşanması Türkiye sayesinde oldu'Suriye'deki devrime, dönüşüme, daha katılımcı bir sistemin oluşmasına destek veren ve bunu da sonuna kadar muhafaza eden ülkenin Katar ile birlikte Türkiye olduğunu belirten Köse, "Bir devrim hissinin yaşanması, bunun hayatta kalması, bunun nefes alabilmesi Türkiye sayesinde oldu. İdlib'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu, Astana Süreci'nden sonra. Sonra Türkiye'deki muhalifler bir ölçüde nefes aldılar, gidip gelebildiler. Avrupa'ya geçişler rahat oldu. Muhaliflerin nefes alabilecekleri bir ortam da oluşturdu Türkiye" ifadelerini kullandı.Köse, Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele bölgelerine müdahaleleri de olduğuna, devrimin bölgedeki radikal unsurlardan temizlenmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları anlattı:Suriye'deki yeni sürecin inşasında bir anayasa hazırlanmasının, toplumun tamamını kapsayan bir anayasa oluşturulmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Köse, Suriye'de dağılmış bütün unsurların tekrar diyaloğa başlamaları ve uzlaşmaları, bunun üzerine yasaların ve anayasanın yapılması gerektiğini söyledi.Köse, "Anayasanın kapsayıcı bir şekilde, bütün bu tabandan gelen bir şekilde üzerinde uzlaşılması gerekiyor. Anayasayla birlikte geçiş yasalarının oluşturulması gerekiyor. Bir geçiş hükümetinin bütün bu süreci yönetmesi gerekiyor" dedi.'Suriye'de ne olursa olsun Türkiye duyarsız kalamaz'Talha Köse, bundan sonraki süreci Suriye halkının yöneteceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometrelik sınırı paylaştığını, dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de olanlara duyarsız kalma ihtimalinin olmadığını belirten Köse, şunları aktardı:Köse, Türkiye'nin Suriye ile artık dost ilişkiler, ekonomik, diplomatik ve kültürel bağlar üzerinden ilişki kurmaya çalıştığını vurgulayarak, "Sınırımızın ötesinde Türkiye'ye zarar veren bir terör örgütü olduğu sürece de biz buradaki gelişmeleri duyarsız kalamayız. Bu zehir maalesef Türkiye'nin de müttefiki olan ABD tarafından da destekleniyor. İleride başka aktörler de destekleyebilir. Hızla buradan atılması gerekiyor. Bu hem yeni oluşabilecek Suriye'nin kimyasını bozar, hem Türkiye-Suriye ilişkilerinin kimyasını bozar, hem de Türkiye'nin belki de bölgesel ilişkilerini zehirler. Dolayısıyla acilen bu örgütün ve bu terör örgütünün ve bağlantılı olduğu aktörlerin buradan tasfiye edilmesi gerekiyor. Ne kadar hızlı olursa Suriye'deki normalleşme süreci o kadar hızlı olur" diye konuştu.'Zor bir süreç Suriye'yi bekliyor ama umutlu olmamız gerekiyor'Talha Köse, Suriye'deki yeni düzende uluslararası aktörlerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Sadece uluslararası aktörler ve devletler değil, aynı zamanda sivil toplumun da buraya tecrübe aktarması gerekiyor. Kolay bir süreç değil" dedi.Ne kadar fazla aktör bu konuya destek olursa, tecrübe ve kaynağını aktarırsa Suriye'deki uzlaşı sürecinin o kadar hızla meydana geleceğini belirten Köse, ama beklentilerde de gerçekçi olmak gerekeceğini vurguladı.Köse, 15 sene sürmüş bir iç savaşın ardından toparlanmanın 1-2 senede olmasının beklenemeyeceğini, konunun 10-15 yıla, belki de daha uzun sürece yayılabileceğini ifade ederek, "Her şey mükemmel olsa bile bölgede çıkabilecek başka gerilimler, başka bölgesel tartışmalar da bu sürece ket vurabilir. Dolayısıyla zor bir süreç bizi bekliyor. Zor bir süreç Suriye'yi bekliyor. Ama umutlu olmamız gerekiyor" dedi.Daha önce Suriye'de hak arama talebiyle ortaya çıkan grupların daha sonra radikal örgütler tarafından zehirlendiği ifade edilerek, bu durumun yeni süreçte de etkisinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Köse, şu cümleleri kaydetti:Suriye'de tek bir grup bulunmadığını, daha radikal ideolojisi olanların, küresel cihat nosyonuyla bağlantılı olan aktörlerin de bulunduğunu ifade eden Köse, bunların da devlete kanalize edilerek, sürecin devam ettirilmesi gerektiğini, bunu da Suriye'deki aktörlerin yapabileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hamaneyden-suriye-aciklamasi-abd-ve-israil-ile-onlarin-bazi-isbirlikcileri-direnisin-bittigi-1091659410.html

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