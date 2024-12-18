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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'a gidecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'da Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak edecek. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T15:50+0300
2024-12-18T15:50+0300
2024-12-18T16:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mısır
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 11'inci D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gideceğini bildirdi.Altun, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/erdogan-kuantum-bilgisayar-teknolojisinde-attigimiz-adimla-turkiyeyi-stratejik-bir-noktaya-tasimayi-1091704281.html
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erdoğan mısır, erdoğan son dakika, erdoğan mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'a gidecek
15:50 18.12.2024 (güncellendi: 16:06 18.12.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'da Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın 11'inci D-8 Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gideceğini bildirdi.
"Cumhurbaşkanımız, 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek zirveye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır. Zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."