https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/dolari-olanlar-dikkat-18-bin-700-sahte-dolar-daha-ele-gecirildi-1091720978.html

Doları olanlar dikkat: 18 bin 700 sahte dolar daha ele geçirildi

Doları olanlar dikkat: 18 bin 700 sahte dolar daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle mağduriyet yaşanırken Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 bin 700 dolar sahte banknot ele... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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Jandarma, Ağrı il merkezinde yürüttüğü operasyonlarda 18 bin 700 dolar sahte banknota el koydu.Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle mağduriyet yaşanırken Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 bin 700 dolar sahte banknot ele geçirildi. Ağrı Valiliği olaylarla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Aramada 18 bin 700 dolar ele geçirilen şüpheli R.A. hakkında parada sahtecilik suçundan işlem başlatıldı.Dolar sahte mi gerçek mi nasıl anlaşılır?Doların sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için bazı basit yöntemler ve güvenlik özelliklerine dikkat edebilirsiniz. Örneğin gerçek dolarlar üzerinde yer alan suya dayanıklı güvenlik şeritleri, su ile etkileşimde farklı tepki verir. Basit bir su testiyle, orijinal banknotun bu özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gerçek banknotlar üzerinde gizli su altı yazıları bulunur. 20, 50, 100 dolarlık banknotlarda bu yazı, sadece doğru ışık altında görünür.

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