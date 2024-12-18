https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/dolari-olanlar-dikkat-18-bin-700-sahte-dolar-daha-ele-gecirildi-1091720978.html
Doları olanlar dikkat: 18 bin 700 sahte dolar daha ele geçirildi
Doları olanlar dikkat: 18 bin 700 sahte dolar daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle mağduriyet yaşanırken Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 bin 700 dolar sahte banknot ele... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T20:46+0300
2024-12-18T20:46+0300
2024-12-18T20:46+0300
türkiye
ağrı
ağrı valiliği
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet müdürlüğü
emniyet genel müdürü
sahte
sahte para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091720076_0:38:2730:1574_1920x0_80_0_0_eaa6058784aa1f5a70dd315b275ee62a.jpg
Jandarma, Ağrı il merkezinde yürüttüğü operasyonlarda 18 bin 700 dolar sahte banknota el koydu.Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle mağduriyet yaşanırken Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 bin 700 dolar sahte banknot ele geçirildi. Ağrı Valiliği olaylarla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Aramada 18 bin 700 dolar ele geçirilen şüpheli R.A. hakkında parada sahtecilik suçundan işlem başlatıldı.Dolar sahte mi gerçek mi nasıl anlaşılır?Doların sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için bazı basit yöntemler ve güvenlik özelliklerine dikkat edebilirsiniz. Örneğin gerçek dolarlar üzerinde yer alan suya dayanıklı güvenlik şeritleri, su ile etkileşimde farklı tepki verir. Basit bir su testiyle, orijinal banknotun bu özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gerçek banknotlar üzerinde gizli su altı yazıları bulunur. 20, 50, 100 dolarlık banknotlarda bu yazı, sadece doğru ışık altında görünür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/turkiyede-bir-ilk-dolar-bozduracak-kisilerden-sigorta-komisyonu-kesilecek-1091299060.html
türkiye
ağrı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091720076_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8b2a3d3d080e7db374c6adfe32fa47ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ağrı, ağrı valiliği, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü, sahte, sahte para
ağrı, ağrı valiliği, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet müdürlüğü, emniyet genel müdürü, sahte, sahte para
Doları olanlar dikkat: 18 bin 700 sahte dolar daha ele geçirildi
Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle mağduriyet yaşanırken Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 bin 700 dolar sahte banknot ele geçirildi. Ağrı Valiliği olaylarla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Jandarma, Ağrı il merkezinde yürüttüğü operasyonlarda 18 bin 700 dolar sahte banknota el koydu.
Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle mağduriyet yaşanırken Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 bin 700 dolar sahte banknot ele geçirildi. Ağrı Valiliği olaylarla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Aramada 18 bin 700 dolar ele geçirilen şüpheli R.A. hakkında parada sahtecilik suçundan işlem başlatıldı.
Dolar sahte mi gerçek mi nasıl anlaşılır?
Doların sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak için bazı basit yöntemler ve güvenlik özelliklerine dikkat edebilirsiniz. Örneğin gerçek dolarlar üzerinde yer alan suya dayanıklı güvenlik şeritleri, su ile etkileşimde farklı tepki verir. Basit bir su testiyle, orijinal banknotun bu özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gerçek banknotlar üzerinde gizli su altı yazıları bulunur. 20, 50, 100 dolarlık banknotlarda bu yazı, sadece doğru ışık altında görünür.