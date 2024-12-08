https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/turkiyede-bir-ilk-dolar-bozduracak-kisilerden-sigorta-komisyonu-kesilecek-1091299060.html

Türkiye'de bir ilk: Dolar bozduracak kişilerden sigorta komisyonu kesilecek

Türkiye'de bir ilk: Dolar bozduracak kişilerden sigorta komisyonu kesilecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknot tehlikesi nedeniyle Kapalıçarşı'da bulunan döviz büroları tarihte ilk kez dolar bozduran kişilerden... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T17:20+0300

2024-12-08T17:20+0300

2024-12-08T17:21+0300

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Kapalıçarşı esnafı sahte 50 ve 100 dolar riskine karşı ilk kez dolar bozduran kişilerden sigorta komisyonu kesti.Türkiye'de dolaşıma sokulan sahte 50 ve 100 dolar banknot nedeniyle piyasalarda güvensizlik hakim olmuştu. Çoğu banka ve kurum sahte paranın ATM ve para sayma makinesinden geçmesi nedeniyle dolar alımını durdurmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre Kapalıçarşı'da bulunan döviz büroları sahte 50 ve 100 dolara karşı önlem alarak döviz bozduran kişilerden tarihte ilk kez komisyon kesmeye başladı. Döviz bürolarının 50 ve 100 doları bu hafta itibariyle kabul etmeye başlasa da döviz bozduracak kişilerden 1.5 dolar ile 3 dolar kesinti yapmaya başladığı ifade edildi. Kapalıçarşı esnafı komisyon kesintisine tepki gösteren kişilere ise bozum yapılan dolarların içerinde halen sahte dolar çıkabildiğini belirterek bu yöntemle güvence sağladıklarını duyurdu. Bankalar ve ATM'lerin ise 50 ve 100 dolar alımını halen açmadığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-50-ve-100-dolar-gundem-olmustu-dolarlarin-geldigi-yer-belli-oldu-1090947936.html

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