https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/dmm-daes-uyelerine-tahliye-iddialarina-yanit-verdi-1091724235.html
DMM, 'DAEŞ üyelerine tahliye' iddialarına yanıt verdi
DMM, 'DAEŞ üyelerine tahliye' iddialarına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
DMM, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T23:01+0300
2024-12-18T23:01+0300
2024-12-18T23:01+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
daeş
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
atatürk havalimanı
daeş
işid
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması haberiyle ilgili açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğini duyurdu. Söz konusu haberde terör örgütünün faillerinin serbest bırakılmış gibi algılandığını ancak serbest bırakılan 6 sanığın fail olmadığı açıklandı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tahliye edilen söz konusu 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğunu, saldırının faili olmadıklarını açıkladı. DMM, 6 sanığın örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılandığı, sanıkların isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmm-nazim-hikmetin-kutuphanelerde-yasaklandigi-iddiasini-cevap-verdi-1091057057.html
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atatürk havalimanı 6 sanık, deaş serbest mi kaldı
atatürk havalimanı 6 sanık, deaş serbest mi kaldı
DMM, 'DAEŞ üyelerine tahliye' iddialarına yanıt verdi
DMM, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğini duyurdu. Söz konusu haberde terör örgütünün faillerinin serbest bırakılmış gibi algılandığını ancak serbest bırakılan 6 sanığın fail olmadığı açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması haberiyle ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğini duyurdu. Söz konusu haberde terör örgütünün faillerinin serbest bırakılmış gibi algılandığını ancak serbest bırakılan 6 sanığın fail olmadığı açıklandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tahliye edilen söz konusu 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğunu, saldırının faili olmadıklarını açıkladı. DMM, 6 sanığın örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılandığı, sanıkların isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verildiğini açıkladı.