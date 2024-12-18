https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/dmm-daes-uyelerine-tahliye-iddialarina-yanit-verdi-1091724235.html

DMM, 'DAEŞ üyelerine tahliye' iddialarına yanıt verdi

DMM, 'DAEŞ üyelerine tahliye' iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

DMM, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T23:01+0300

2024-12-18T23:01+0300

2024-12-18T23:01+0300

türkiye

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması haberiyle ilgili açıklama yaptı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında gündeme gelen 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğini duyurdu. Söz konusu haberde terör örgütünün faillerinin serbest bırakılmış gibi algılandığını ancak serbest bırakılan 6 sanığın fail olmadığı açıklandı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tahliye edilen söz konusu 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğunu, saldırının faili olmadıklarını açıkladı. DMM, 6 sanığın örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılandığı, sanıkların isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/dmm-nazim-hikmetin-kutuphanelerde-yasaklandigi-iddiasini-cevap-verdi-1091057057.html

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Sputnik Türkiye

atatürk havalimanı 6 sanık, deaş serbest mi kaldı