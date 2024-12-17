https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/rus-disisleri-general-kirillovun-olumunu-teror-saldirisi-olarak-adlandirmisti-bmden-itidal-cagrisi-1091676583.html

Rus Dışişleri, General Kirillov'un ölümünü 'terör saldırısı' olarak adlandırmıştı: BM'den 'itidal' çağrısı geldi

Rus Dışişleri, General Kirillov'un ölümünü 'terör saldırısı' olarak adlandırmıştı: BM'den 'itidal' çağrısı geldi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Ofisi, Tümgeneral İgor Kirillov'un öldürülmesiyle ilgili olarak 'itidalli olma' çağrısında bulundu. 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T23:02+0300

2024-12-17T23:02+0300

2024-12-17T23:02+0300

dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

rusya

igor kirillov

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Igor Kirillov'un ölümü üzerine yapılan açıklamada, BM Genel Sekreterliği, 'tüm tarafları' soğukkanlı olmaya ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya davet etti.Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre, 17 Aralık sabahı Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bir evin girişine yakın scooter'a yerleştirilen patlayıcı cihazın infilak etmesi neticesinde Tümgeneral Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak terör eylemi, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında bir soruşturma başlatıldı.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Bugün Moskova'da meydana gelen ve iki Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili haberlerden bilgimiz var. Tüm tarafları soğukkanlı olmaya ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.Daha önce Reuters, Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir kaynağın Kirillov'un ölümüne neden olan patlamanın Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından düzenlendiğini belirttiğini aktarmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov’un öldürülmesinin, Batı'nın Kiev'in savaş suçlarını onaylamasının bir sonucu olduğunu belirtmişti.Zaharova, “Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamı ve gelişimidir” ifadelerine yer vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/general-kirillov-pentagonun-yasadisi-arastirmalarini-ifsa-etmisti-abdli-yetkililer-tehlikeli-1091666504.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, rusya, igor kirillov, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova