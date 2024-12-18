https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-telefonda-gorustu-1091700485.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefonda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Erdoğan, dün akşam... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T14:21+0300

2024-12-18T14:21+0300

2024-12-18T14:21+0300

karl nehammer

özgürlük partisi (avusturya)

emmanuel macron

recep tayyip erdoğan

suriye

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan Macron ile yapılan telefon görüşmesine istinaden "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti" açıklaması yapıldı. Erdoğan, 17 Aralık akşamı Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüşmüş ve "Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini" ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1091674341.html

suriye

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karl nehammer, özgürlük partisi (avusturya), emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, suriye