https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-telefonda-gorustu-1091700485.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefonda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Erdoğan, dün akşam... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T14:21+0300
2024-12-18T14:21+0300
2024-12-18T14:21+0300
karl nehammer
özgürlük partisi (avusturya)
emmanuel macron
recep tayyip erdoğan
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073411677_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_3fbd8b91462f0f1be3fb6133e29773a3.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan Macron ile yapılan telefon görüşmesine istinaden "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti" açıklaması yapıldı. Erdoğan, 17 Aralık akşamı Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüşmüş ve "Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini" ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1091674341.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073411677_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_7e60276ae6c5ec1ca903d1a1d6dc8e26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karl nehammer, özgürlük partisi (avusturya), emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, suriye
karl nehammer, özgürlük partisi (avusturya), emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, suriye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefonda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Erdoğan, dün akşam Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüşmüştü.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan Macron ile yapılan telefon görüşmesine istinaden "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti" açıklaması yapıldı.
Erdoğan, 17 Aralık akşamı Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüşmüş ve "Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini" ifade etmişti.