https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1091674341.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-17T21:43+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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suriye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

katar

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Külliye'nin girişinde törenle karşılarken görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.

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recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, türkiye, suriye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, katar, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan