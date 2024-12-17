https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1091674341.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T21:43+0300
2024-12-17T21:43+0300
2024-12-17T21:43+0300
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recep tayyip erdoğan
şeyh temim bin hamed al sani
türkiye
suriye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
katar
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Külliye'nin girişinde törenle karşılarken görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/iletisim-baskani-altun-duyurdu-cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikatiyi-kabul-edecek-1091670559.html
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recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, türkiye, suriye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, katar, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, türkiye, suriye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, katar, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ikili görüşmede bulundu. İki lider Türkiye Katar ilişkilerinin geliştirilmesi ve Suriye hakkında değerlendirmeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Külliye'nin girişinde törenle karşılarken görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi millî güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.