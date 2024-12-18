https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-erdogan-israil-gercegi-anlamak-istemiyor-1091717089.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gerçeği anlamak istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gerçeği anlamak istemiyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mitaki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T19:35+0300
2024-12-18T19:35+0300
2024-12-18T20:01+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Lübnan Başbakanı Necip Mitaki ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Her kim daha fazla kan dökerek güvenliğini artıracağına inanıyorsa, vahim bir yanlışın içindedir. İsrail hükümetinin bunu anlamadığına şahit oluyoruz. İsrail'in Lübnan'da yol açtığı hasarı tanzim etmesi için uluslararası baskının artırılması gerekiyor. Türkiye ile Lübnan arasında çok geniş bir yelpazede iş birliği mevcuttur. Lübnan'ı hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında olduğumuzu vurgulamak isterim. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak, Lübnan'la birlikte hareket etme konusunda mutabıkız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması, ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir diğer önemli husustur" açıklamasında bulundu.Lübnan Başbakanı Necip Mitaki ise basın toplantısında Türkiye'ye bölgede güvenilmesi gerektiğini çok net bir şekilde öğrendiklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/erdogan-19-aralikta-misira-gidiyor-1091706504.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, lübnan, israil, israil-filistin
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, recep tayyip erdoğan külliyesi, lübnan, israil, israil-filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gerçeği anlamak istemiyor
19:35 18.12.2024 (güncellendi: 20:01 18.12.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mitaki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Suriye toprak bütünlüğü yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan Başbakanı Necip Mitaki ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Her kim daha fazla kan dökerek güvenliğini artıracağına inanıyorsa, vahim bir yanlışın içindedir. İsrail hükümetinin bunu anlamadığına şahit oluyoruz. İsrail'in Lübnan'da yol açtığı hasarı tanzim etmesi için uluslararası baskının artırılması gerekiyor. Türkiye ile Lübnan arasında çok geniş bir yelpazede iş birliği mevcuttur. Lübnan'ı hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında olduğumuzu vurgulamak isterim. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak, Lübnan'la birlikte hareket etme konusunda mutabıkız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması, ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir diğer önemli husustur" açıklamasında bulundu.
Lübnan Başbakanı Necip Mitaki ise basın toplantısında Türkiye'ye bölgede güvenilmesi gerektiğini çok net bir şekilde öğrendiklerini açıkladı.