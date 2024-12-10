https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trump-abdnin-genislemesini-degerlendirdi-birakin-yeni-eyaletler-olussun-1091341908.html
Trump, ABD'nin genişlemesini değerlendirdi: 'Bırakın yeni eyaletler oluşsun'
Trump, ABD'nin genişlemesini değerlendirdi: 'Bırakın yeni eyaletler oluşsun'
Sputnik Türkiye
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda Kanada ve Meksika'nın Amerika içinde yeni eyaletler haline gelmesini önerdi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T03:55+0300
2024-12-10T03:55+0300
2024-12-10T03:55+0300
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği bir röportajda Kanada ve Meksika'nın Amerika içinde yeni eyaletler olmasını önerisinde bulunarak, “Kanada'yı yılda 100 milyar dolardan fazla yardım ediyoruz.Meksika'yı ise neredeyse 300 milyar dolar civarında destekliyoruz. Bunu yapmamalıyız. Neden bu ülkeleri finanse ediyoruz? Onları finanse etmek yerine yeni eyaletler haline getirelim” dedi. Daha önce Fox News TV kanalının kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Kanada ekonomisinin yeni gümrük vergilerine dayanamaması halinde 51. ABD eyaleti olmasının daha iyi olabileceğini belirtmişti. Haber kaynaklarına göre ABD'nin yeni lideri, Trudeau'ya Kanada'nın büyük miktarda uyuşturucu ve yasadışı göçmenin sınırı geçmesine izin vererek komşusunu 'hayal kırıklığına uğrattığını' söylemişti. Trump daha sonra iki ülkenin 100 milyar doları aştığını tahmin ettiği ticaret açığından bahsederek bu açığın kapatılması gerektiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/abdde-oldurulen-ceo-sorusturmasinda-bir-kisi-gozaltina-alindi-1091338311.html
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abd, donald trump, justin trudeau, meksika, kanada
abd, donald trump, justin trudeau, meksika, kanada
Trump, ABD'nin genişlemesini değerlendirdi: 'Bırakın yeni eyaletler oluşsun'
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda Kanada ve Meksika'nın Amerika içinde yeni eyaletler haline gelmesini önerdi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği bir röportajda Kanada ve Meksika'nın Amerika içinde yeni eyaletler olmasını önerisinde bulunarak, “Kanada'yı yılda 100 milyar dolardan fazla yardım ediyoruz.Meksika'yı ise neredeyse 300 milyar dolar civarında destekliyoruz. Bunu yapmamalıyız. Neden bu ülkeleri finanse ediyoruz? Onları finanse etmek yerine yeni eyaletler haline getirelim” dedi.
Daha önce Fox News TV kanalının kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Kanada ekonomisinin yeni gümrük vergilerine dayanamaması halinde 51. ABD eyaleti olmasının daha iyi olabileceğini belirtmişti.
Haber kaynaklarına göre ABD'nin yeni lideri, Trudeau'ya Kanada'nın büyük miktarda uyuşturucu ve yasadışı göçmenin sınırı geçmesine izin vererek komşusunu 'hayal kırıklığına uğrattığını' söylemişti. Trump daha sonra iki ülkenin 100 milyar doları aştığını tahmin ettiği ticaret açığından bahsederek bu açığın kapatılması gerektiğini vurgulamıştı.