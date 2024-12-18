https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/beyaz-saraydan-ukraynanin-nato-uyeligine-iliskin-aciklamaihtimaliyok-1091713897.html

Beyaz Saray’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: 'İhtimali yok'

Beyaz Saray’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: 'İhtimali yok'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Carpenter, ABD Başkanı Biden döneminde Kiev'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO)... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T18:34+0300

2024-12-18T18:34+0300

2024-12-18T18:34+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

nato

beyaz saray ulusal güvenlik konseyi

michael carpenter

ukrayna

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Michael Carpenter, Kuzey Atlantik İttifakı'nda da Ukrayna'nın davet edilmesinin uygunluğu konusunda hala bir fikir birliği olmadığını belirterek, "Mevcut ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kiev'in NATO'ya davet edilme şansı yok, konu bir sonraki ABD lideri Donald Trump tarafından değerlendirilecek" dedi.Carpenter açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Carpenter açıklamasında ayrıca,“Şu anda 32 üyenin tamamının mutabakatına, ittifak içinde bir daveti genişletmek için bir fikir birliğine sahip değiliz” dediği konuşmasında Ukrayna'nın ittifaka katılması için topraklarında 'çatışmaların durması' ve NATO üyelerinin 'siyasi iradesi' gerektiğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/macaristanin-arabuluculugunu-reddeden-zelenskiye-orbandan-cevap-masada-bir-ateskes-teklifi-var-al-1091712935.html

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abd, donald trump, nato, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, michael carpenter, ukrayna, kiev, joe biden