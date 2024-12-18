https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/beyaz-saraydan-ukraynanin-nato-uyeligine-iliskin-aciklamaihtimaliyok-1091713897.html
Beyaz Saray’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: 'İhtimali yok'
Beyaz Saray’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: 'İhtimali yok'
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Carpenter, ABD Başkanı Biden döneminde Kiev'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO)... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:34+0300
2024-12-18T18:34+0300
2024-12-18T18:34+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Michael Carpenter, Kuzey Atlantik İttifakı'nda da Ukrayna'nın davet edilmesinin uygunluğu konusunda hala bir fikir birliği olmadığını belirterek, "Mevcut ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kiev'in NATO'ya davet edilme şansı yok, konu bir sonraki ABD lideri Donald Trump tarafından değerlendirilecek" dedi.Carpenter açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Carpenter açıklamasında ayrıca,“Şu anda 32 üyenin tamamının mutabakatına, ittifak içinde bir daveti genişletmek için bir fikir birliğine sahip değiliz” dediği konuşmasında Ukrayna'nın ittifaka katılması için topraklarında 'çatışmaların durması' ve NATO üyelerinin 'siyasi iradesi' gerektiğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/macaristanin-arabuluculugunu-reddeden-zelenskiye-orbandan-cevap-masada-bir-ateskes-teklifi-var-al-1091712935.html
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abd, donald trump, nato, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, michael carpenter, ukrayna, kiev, joe biden
abd, donald trump, nato, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, michael carpenter, ukrayna, kiev, joe biden
Beyaz Saray’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: 'İhtimali yok'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Carpenter, ABD Başkanı Biden döneminde Kiev'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) davet edilme şansının olmadığını belirterek bu hususun bir sonraki ABD lideri Donald Trump tarafından değerlendirileceğini vurguladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Michael Carpenter, Kuzey Atlantik İttifakı'nda da Ukrayna'nın davet edilmesinin uygunluğu konusunda hala bir fikir birliği olmadığını belirterek, "Mevcut ABD Başkanı Joe Biden döneminde Kiev'in NATO'ya davet edilme şansı yok, konu bir sonraki ABD lideri Donald Trump tarafından değerlendirilecek" dedi.
Carpenter açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sanırım bu noktada söz konusu olan, önümüzdeki birkaç ay içinde Ukrayna'nın NATO'ya nihai üyeliği meselesini nasıl ele alacağına karar vermenin ve muhtemelen 2025 yılında gerçekleşecek olan müzakerelerini düşünmenin yeni ekibe kalmış olmasıdır.
Carpenter açıklamasında ayrıca,“Şu anda 32 üyenin tamamının mutabakatına, ittifak içinde bir daveti genişletmek için bir fikir birliğine sahip değiliz” dediği konuşmasında Ukrayna'nın ittifaka katılması için topraklarında 'çatışmaların durması' ve NATO üyelerinin 'siyasi iradesi' gerektiğini de vurguladı.