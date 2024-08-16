Bankalarda promosyon yarışı: Yeni kampanyalarda çift ödeme yapan da var
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Bankalar emekli müşterileri kendi bünyelerine çekebilmek için yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Yakın zamanda bir kamu bankası emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Peki şu anda bankalarda en yüksek tutar ne kadar oldu? Diğer bankalar da emeklilere çift promosyon ödemesi yapar mı? İşte detaylar...
Temmuz ayı emekli maaş artışı sonrası bankalarda promosyon tutarları güncellenmeye başladı. Şu anda bankalarda promosyon tutarlarının 18 bin TL civarında olduğu gözleniyor ancak fatura ödeme talimatı, kredi kartı vs. gibi ek taleplerle bu tutar 18 bin TL’yi de aşıyor.
24 bin TL'ye varan ödeme
Son dönemde bankalar arasında yapılan en dikkat çeken kampanya ise Vakıfbank’ın oldu. Vakıfbank 30 Eylül tarihine kadar emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Halihazırda 12 bin TL olan promosyona ek 12 bin TL’ye varan nakit ödeme yapılıyor. Böylece emekliler 24 bin TL promosyon ödemesi almaya hak kazanabiliyor. Kampanyadan emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş kişiler yararlanabiliyor.
Bankalar çift promosyona geçer mi?
Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi ve emekliler.gov.tr üzerinden emekliler için binlerce kurumla anlaşma yapıldı. Bu indirimler emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yapıldı. Vakıfbank üzerinden çift promosyon kampanyası oluşturuldu. Emekliler eğer 20 bin TL ve üzeri maaş alıyorsa bankanın enstrümanlarını kullanırsa, ödeme talimatı, kredi kartı alma ya da BES gibi enstrümanları kullanırsa 24 bin TL’ye varan bir promosyon ödeniyor. Vakıfbank’ın yapmış olduğu bu anlaşmayı diğer bankalar da izleyecektir. Emekliler mutlak suretle promosyon yenileyecekse mutlak suretle pazarlık yapıp, diğer bankaları araştırarak anlaşma yapabilirler. Diğer bankalar da Vakıfbank’ı izleyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırıldığını ve özel bankaların da bunu izleyeceğini söylemişti. Özel bankalar ve kamu bankalarının TL’ye ihtiyacı olduğu için promosyon kapma yarışına girmişlerdi. Ben diğer bankaların da çift promosyon vereceğini düşünüyorum. Emekliler e-Devlet üzerinden banka seçimi yapabiliyorlar, yüz yüze gidip pazarlık yapmak daha mantıklıdır. Öncelikle eski anlaşmayı iptal ederek e-Devlet üzerinden yeni bankayı seçebiliyorlar. Piyasada TL azalırsa, yurt dışından döviz girişiyle birlikte bunun bir TL karşılığı oluşturulmak zorunda. Merkez Bankası depo alım ihaleleri, zorunlu karşılık oranlarının artırılmasıyla piyasadaki fazla parayı çekiyor ama bankalar da daha maliyetsiz olan, yurt içinde dolaşımda olan parayı kendileri almak isteyecektir. Bu nedenle müşteri toplamak için promosyon tutarlarını daha da artıracaklardır.”