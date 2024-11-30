https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dem-parti-es-genel-baskan-yardimcisi-ve-kayapinar-belediye-es-baskani-tutuklandi-1091007704.html
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı tutuklandı
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı tutuklandı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T12:13+0300
2024-11-30T12:13+0300
2024-11-30T12:13+0300
türkiye
dem parti
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Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan , DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen hakkında tutuklama kararı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/tbmm-dijital-mecralar-komisyonu-baskani-yayman-dem-uzerine-dusen-tarihsel-sorumlulugununfarkinda-1090986411.html
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dem parti, türkiye, insan hakları derneği (ihd)
dem parti, türkiye, insan hakları derneği (ihd)
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı tutuklandı
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklandı.
Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan , DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen hakkında tutuklama kararı verdi.