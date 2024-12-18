Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakan-simsek-katar-ekonomik-diplomatik-ve-bolgesel-guvenlik-acisindan-turkiyenin-vazgecilmez-bir-1091678616.html
Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır
Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ankara'da Katar Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T01:16+0300
2024-12-18T01:17+0300
mehmet şimşek
dünya
katar
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091168568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_218d5d1a75e762ebfed0ba384a142baf.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Katar Milli Günü vesilesiyle verilen resepsiyonda bir konuşma yaptı.Şimşek, Türkiye adına Katar'ın Milli Günü'nü kutladığını ve Katar halkına en içten dileklerini ilettiğini belirterek, "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır. Ortak siyasi irademiz ve köklü kardeşlik bağlarımız işbirliğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.İki dost ülkenin zor zamanlarda her daim birbirinin yanında olduğunu ve eşsiz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Bakan Şimşek, bu dayanışmanın en yakın örneğinin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında görüldüğünü dile getirdi.Şimşek, Katar ile işbirliğini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonu'yla ticaret, yatırım, turizm, sağlık ve enerji gibi birçok alanda ortak projeler geliştirme imkanına sahip olduklarını söyledi.Katar'ın sağlık, tarım teknolojileri, savunma sanayi, mobilite, yarı iletkenler ve robotik gibi birçok alanda işbirliği yapılabilecek dost bir ülke olduğuna işaret eden Şimşek, hizmetler sektöründe de büyük bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.Şimşek, bu çerçevede inşaat, turizm, sağlık turizmi alanlarında fırsatları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadeyi kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-suriyeye-disaridan-hicbir-gucun-mudahale-etmesini-istemiyoruz-1091677309.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091168568_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_946d783bc5bd021b3ecc35d8d6beb13f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, katar, türkiye
mehmet şimşek, katar, türkiye

Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır

01:16 18.12.2024 (güncellendi: 01:17 18.12.2024)
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ankara'da Katar Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Katar Milli Günü vesilesiyle verilen resepsiyonda bir konuşma yaptı.
Şimşek, Türkiye adına Katar'ın Milli Günü'nü kutladığını ve Katar halkına en içten dileklerini ilettiğini belirterek, "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır. Ortak siyasi irademiz ve köklü kardeşlik bağlarımız işbirliğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.
İki dost ülkenin zor zamanlarda her daim birbirinin yanında olduğunu ve eşsiz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Bakan Şimşek, bu dayanışmanın en yakın örneğinin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında görüldüğünü dile getirdi.
Şimşek, Katar ile işbirliğini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonu'yla ticaret, yatırım, turizm, sağlık ve enerji gibi birçok alanda ortak projeler geliştirme imkanına sahip olduklarını söyledi.
Katar'ın sağlık, tarım teknolojileri, savunma sanayi, mobilite, yarı iletkenler ve robotik gibi birçok alanda işbirliği yapılabilecek dost bir ülke olduğuna işaret eden Şimşek, hizmetler sektöründe de büyük bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.
Şimşek, bu çerçevede inşaat, turizm, sağlık turizmi alanlarında fırsatları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadeyi kullandı:
"Birlikte atacağımız adımlar her iki ülke açısından önemli kazanımları beraberinde getirecektir. Küresel ekonomide korumacılığın arttığı bir dönemden geçiyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'ye dışarıdan hiçbir gücün müdahale etmesini istemiyoruz
00:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала