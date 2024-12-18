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Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır
Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ankara'da Katar Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T01:16+0300
2024-12-18T01:16+0300
2024-12-18T01:17+0300
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Katar Milli Günü vesilesiyle verilen resepsiyonda bir konuşma yaptı.Şimşek, Türkiye adına Katar'ın Milli Günü'nü kutladığını ve Katar halkına en içten dileklerini ilettiğini belirterek, "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır. Ortak siyasi irademiz ve köklü kardeşlik bağlarımız işbirliğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.İki dost ülkenin zor zamanlarda her daim birbirinin yanında olduğunu ve eşsiz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Bakan Şimşek, bu dayanışmanın en yakın örneğinin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında görüldüğünü dile getirdi.Şimşek, Katar ile işbirliğini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonu'yla ticaret, yatırım, turizm, sağlık ve enerji gibi birçok alanda ortak projeler geliştirme imkanına sahip olduklarını söyledi.Katar'ın sağlık, tarım teknolojileri, savunma sanayi, mobilite, yarı iletkenler ve robotik gibi birçok alanda işbirliği yapılabilecek dost bir ülke olduğuna işaret eden Şimşek, hizmetler sektöründe de büyük bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.Şimşek, bu çerçevede inşaat, turizm, sağlık turizmi alanlarında fırsatları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadeyi kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-suriyeye-disaridan-hicbir-gucun-mudahale-etmesini-istemiyoruz-1091677309.html
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mehmet şimşek, katar, türkiye
mehmet şimşek, katar, türkiye
Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır
01:16 18.12.2024 (güncellendi: 01:17 18.12.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ankara'da Katar Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Katar Milli Günü vesilesiyle verilen resepsiyonda bir konuşma yaptı.
Şimşek, Türkiye adına Katar'ın Milli Günü'nü kutladığını ve Katar halkına en içten dileklerini ilettiğini belirterek, "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır. Ortak siyasi irademiz ve köklü kardeşlik bağlarımız işbirliğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.
İki dost ülkenin zor zamanlarda her daim birbirinin yanında olduğunu ve eşsiz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Bakan Şimşek, bu dayanışmanın en yakın örneğinin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında görüldüğünü dile getirdi.
Şimşek, Katar ile işbirliğini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonu'yla ticaret, yatırım, turizm, sağlık ve enerji gibi birçok alanda ortak projeler geliştirme imkanına sahip olduklarını söyledi.
Katar'ın sağlık, tarım teknolojileri, savunma sanayi, mobilite, yarı iletkenler ve robotik gibi birçok alanda işbirliği yapılabilecek dost bir ülke olduğuna işaret eden Şimşek, hizmetler sektöründe de büyük bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.
Şimşek, bu çerçevede inşaat, turizm, sağlık turizmi alanlarında fırsatları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadeyi kullandı:
"Birlikte atacağımız adımlar her iki ülke açısından önemli kazanımları beraberinde getirecektir. Küresel ekonomide korumacılığın arttığı bir dönemden geçiyoruz."