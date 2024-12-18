https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakan-simsek-katar-ekonomik-diplomatik-ve-bolgesel-guvenlik-acisindan-turkiyenin-vazgecilmez-bir-1091678616.html

Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır

Bakan Şimşek: Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ankara'da Katar Milli Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T01:16+0300

2024-12-18T01:16+0300

2024-12-18T01:17+0300

mehmet şimşek

dünya

katar

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Katar Milli Günü vesilesiyle verilen resepsiyonda bir konuşma yaptı.Şimşek, Türkiye adına Katar'ın Milli Günü'nü kutladığını ve Katar halkına en içten dileklerini ilettiğini belirterek, "Katar, ekonomik, diplomatik ve bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortağıdır. Ortak siyasi irademiz ve köklü kardeşlik bağlarımız işbirliğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor" açıklamasında bulundu.İki dost ülkenin zor zamanlarda her daim birbirinin yanında olduğunu ve eşsiz bir dayanışma sergilediğini kaydeden Bakan Şimşek, bu dayanışmanın en yakın örneğinin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında görüldüğünü dile getirdi.Şimşek, Katar ile işbirliğini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonu'yla ticaret, yatırım, turizm, sağlık ve enerji gibi birçok alanda ortak projeler geliştirme imkanına sahip olduklarını söyledi.Katar'ın sağlık, tarım teknolojileri, savunma sanayi, mobilite, yarı iletkenler ve robotik gibi birçok alanda işbirliği yapılabilecek dost bir ülke olduğuna işaret eden Şimşek, hizmetler sektöründe de büyük bir potansiyele sahip olduklarını anlattı.Şimşek, bu çerçevede inşaat, turizm, sağlık turizmi alanlarında fırsatları değerlendirdiklerini aktararak şu ifadeyi kullandı:

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