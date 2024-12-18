https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ataturk-havalimaninda-45-kisinin-oldugu-teror-saldirisi-nasil-yapildi-1091724894.html

Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin öldüğü terör saldırısı nasıl yapıldı?

Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin öldüğü terör saldırısı nasıl yapıldı?

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin DAEŞ üyesi 6 sanığı serbest bırakmasının ardından Atatürk Havalimanı saldırısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 28 Haziran 2016... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T23:42+0300

2024-12-18T23:42+0300

2024-12-18T23:42+0300

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Yargıtay tarafından DAEŞ üyesi 6 sanığın serbest bırakılması sonrası Atatürk Havalimanı saldırısı gündem yarattı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin DAEŞ üyesi 6 sanığın cezaevinde geçirdiği süre gözetilerek serbest bırakmasının ardından Atatürk Havalimanı saldırısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 28 Haziran 2016 yılında saat 21.22'de İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi ise yaralanmıştı. Olayda patlayıcı yelek giyen iki saldırgan ise kendilerini patlatarak ölmüştü. İstanbul'da 2016 yılında gerçekleştirilen 4. bombalı saldırı olan Atatürk Havalimanı saldırısı dünya çapında gündem olmuştu. Saldırının detaylarında Uluslararası Atatürk Havalimanı'nın giriş, çıkış ve otopark noktalarını hedef alan 3 terörist güvenlik noktasında polisle çatıştı. Çatışma sırasında kendilerini patlatan teröristler parçalara ayrıldı. Toplam 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi yaralı olarak kurtuldu.

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