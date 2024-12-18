https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ataturk-havalimaninda-45-kisinin-oldugu-teror-saldirisi-nasil-yapildi-1091724894.html
Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin öldüğü terör saldırısı nasıl yapıldı?
Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin öldüğü terör saldırısı nasıl yapıldı?
Sputnik Türkiye
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin DAEŞ üyesi 6 sanığı serbest bırakmasının ardından Atatürk Havalimanı saldırısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 28 Haziran 2016... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T23:42+0300
2024-12-18T23:42+0300
2024-12-18T23:42+0300
türkiye
atatürk havalimanı
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör örgütü üyeliği
terör finansmanı
terör suçu
terör eylemi
terör örgütleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102625/76/1026257600_0:54:1017:627_1920x0_80_0_0_33cb16f9d4a19d52d2fb9dc1e732e7ed.jpg
Yargıtay tarafından DAEŞ üyesi 6 sanığın serbest bırakılması sonrası Atatürk Havalimanı saldırısı gündem yarattı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin DAEŞ üyesi 6 sanığın cezaevinde geçirdiği süre gözetilerek serbest bırakmasının ardından Atatürk Havalimanı saldırısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 28 Haziran 2016 yılında saat 21.22'de İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi ise yaralanmıştı. Olayda patlayıcı yelek giyen iki saldırgan ise kendilerini patlatarak ölmüştü. İstanbul'da 2016 yılında gerçekleştirilen 4. bombalı saldırı olan Atatürk Havalimanı saldırısı dünya çapında gündem olmuştu. Saldırının detaylarında Uluslararası Atatürk Havalimanı'nın giriş, çıkış ve otopark noktalarını hedef alan 3 terörist güvenlik noktasında polisle çatıştı. Çatışma sırasında kendilerini patlatan teröristler parçalara ayrıldı. Toplam 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi yaralı olarak kurtuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/dmm-daes-uyelerine-tahliye-iddialarina-yanit-verdi-1091724235.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102625/76/1026257600_50:0:983:700_1920x0_80_0_0_b8135a14346855ec1560699a235bee6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atatürk havalimanı saldırısı, yargıtay daeş üyeleri, terörist saldırı, 45 kişinin öldüğü saldırı, işid saldırısı
atatürk havalimanı saldırısı, yargıtay daeş üyeleri, terörist saldırı, 45 kişinin öldüğü saldırı, işid saldırısı
Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin öldüğü terör saldırısı nasıl yapıldı?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin DAEŞ üyesi 6 sanığı serbest bırakmasının ardından Atatürk Havalimanı saldırısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 28 Haziran 2016 yılında saat 21.22'de İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi ise yaralanmıştı.
Yargıtay tarafından DAEŞ üyesi 6 sanığın serbest bırakılması sonrası Atatürk Havalimanı saldırısı gündem yarattı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin DAEŞ üyesi 6 sanığın cezaevinde geçirdiği süre gözetilerek serbest bırakmasının ardından Atatürk Havalimanı saldırısı sosyal medyada tekrar gündem oldu. 28 Haziran 2016 yılında saat 21.22'de İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi ise yaralanmıştı. Olayda patlayıcı yelek giyen iki saldırgan ise kendilerini patlatarak ölmüştü.
İstanbul'da 2016 yılında gerçekleştirilen 4. bombalı saldırı olan Atatürk Havalimanı saldırısı dünya çapında gündem olmuştu. Saldırının detaylarında Uluslararası Atatürk Havalimanı'nın giriş, çıkış ve otopark noktalarını hedef alan 3 terörist güvenlik noktasında polisle çatıştı. Çatışma sırasında kendilerini patlatan teröristler parçalara ayrıldı. Toplam 45 kişi hayatını kaybederken 236 kişi yaralı olarak kurtuldu.