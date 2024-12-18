https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyevden-macrona-gurcistan-suclamasi-yine-kulaklari-gozukuyor-1091699940.html

Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’

Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan’daki şiddet olaylarının arkasında Fransa lideri Emmanuel Macron’un durduğunu belirtti. Aliyev ayrıca AB... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T14:15+0300

2024-12-18T14:15+0300

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Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajanslarına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan’daki hükümet karşıtı protestoları değerlendirdi.Gürcistan’daki durumun artık istikrara doğru ilerlediğini söyleyen Aliyev, Tiflis’teki şiddet olaylarıyla ilgili olarak şu ifadeye kullandı:Tiflis’in Bakü’nün önemli bir ortağı ve yakın dostu olduğunun altını çizen Azerbaycan lideri, “Bu yüzden orada istikrarı bozan her şey her iki ülke için eşit derecede zararlı” diye ekledi.‘Borrell, Franco için iyi bir dışişleri bakanı olabilirdi’Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi olarak beş yıllık görev süresini tamamlayan Josep Borrell’in faaliyetlerine de değinen Aliyev, şunu dedi:Avrupalı diplomatın birkaç yıl önce dile getirdiği ‘Avrupa bir bahçe, dünyanın geri kalanı bir orman’ sözlerini anımsatan Aliyev, “Gitmişken ona bir sinyalim daha var. Daha önce COP’taki konuşmamda da dile getirdim. Ona dedim ki, eğer biz bir ormansak, bizden uzak durun” diye kaydetti.‘Biden yönetimi tarihe zorlayıcı bir yönetim olarak geçti’ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tarihte nasıl bir iz bırakacağı sorusuna da cevap veren Aliyev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:USAID’in Trump döneminde siyasetten çekilebileceği tahmininde bulunan Azerbaycan lideri, Rusya’nın bu örgütü topraklarında yasaklama kararının doğru olduğunu belirterek şunu dedi:

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Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’ Sputnik Türkiye Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’ 2024-12-18T14:15+0300 true PT1M07S

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azerbaycan, ilham aliyev, gürcistan, fransa, emmanuel macron, ab, josep borrell, franco, abd, joe biden, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), ria novosti, video