https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyevden-macrona-gurcistan-suclamasi-yine-kulaklari-gozukuyor-1091699940.html
Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan’daki şiddet olaylarının arkasında Fransa lideri Emmanuel Macron’un durduğunu belirtti. Aliyev ayrıca AB... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T14:15+0300
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Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajanslarına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan’daki hükümet karşıtı protestoları değerlendirdi.Gürcistan’daki durumun artık istikrara doğru ilerlediğini söyleyen Aliyev, Tiflis’teki şiddet olaylarıyla ilgili olarak şu ifadeye kullandı:Tiflis’in Bakü’nün önemli bir ortağı ve yakın dostu olduğunun altını çizen Azerbaycan lideri, “Bu yüzden orada istikrarı bozan her şey her iki ülke için eşit derecede zararlı” diye ekledi.‘Borrell, Franco için iyi bir dışişleri bakanı olabilirdi’Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi olarak beş yıllık görev süresini tamamlayan Josep Borrell’in faaliyetlerine de değinen Aliyev, şunu dedi:Avrupalı diplomatın birkaç yıl önce dile getirdiği ‘Avrupa bir bahçe, dünyanın geri kalanı bir orman’ sözlerini anımsatan Aliyev, “Gitmişken ona bir sinyalim daha var. Daha önce COP’taki konuşmamda da dile getirdim. Ona dedim ki, eğer biz bir ormansak, bizden uzak durun” diye kaydetti.‘Biden yönetimi tarihe zorlayıcı bir yönetim olarak geçti’ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tarihte nasıl bir iz bırakacağı sorusuna da cevap veren Aliyev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:USAID’in Trump döneminde siyasetten çekilebileceği tahmininde bulunan Azerbaycan lideri, Rusya’nın bu örgütü topraklarında yasaklama kararının doğru olduğunu belirterek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyev-ermenistanin-silahlanmasi-ve-baris-anlasmasi-birbirine-zit-politikalar-1091693864.html
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Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
Sputnik Türkiye
Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
2024-12-18T14:15+0300
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azerbaycan, ilham aliyev, gürcistan, fransa, emmanuel macron, ab, josep borrell, franco, abd, joe biden, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), ria novosti, video
azerbaycan, ilham aliyev, gürcistan, fransa, emmanuel macron, ab, josep borrell, franco, abd, joe biden, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), ria novosti, video
Aliyev’den Macron'a Gürcistan suçlaması: ‘Yine kulakları gözüküyor’
14:15 18.12.2024 (güncellendi: 17:21 18.12.2024)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan’daki şiddet olaylarının arkasında Fransa lideri Emmanuel Macron’un durduğunu belirtti. Aliyev ayrıca AB diplomasi şefi Borrell için 'diktatör Franko için iyi bir dışişleri bakanı olurdu' dedi.
Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajanslarına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan’daki hükümet karşıtı protestoları değerlendirdi.
Gürcistan’daki durumun artık istikrara doğru ilerlediğini söyleyen Aliyev, Tiflis’teki şiddet olaylarıyla ilgili olarak şu ifadeye kullandı:
Yine de görüyor musunuz, Macron’un kulakları gözüküyor. Adam kendi ülkesinde yerinde oturamıyor, mutlaka Gürcistan'a da müdahale etmesi gerekiyor.
Tiflis’in Bakü’nün önemli bir ortağı ve yakın dostu olduğunun altını çizen Azerbaycan lideri, “Bu yüzden orada istikrarı bozan her şey her iki ülke için eşit derecede zararlı” diye ekledi.
‘Borrell, Franco için iyi bir dışişleri bakanı olabilirdi’
Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi olarak beş yıllık görev süresini tamamlayan Josep Borrell’in faaliyetlerine de değinen Aliyev, şunu dedi:
Borrell'e gelince, bence onlarca yıl önce yaşamış olsaydı, diktatör Franco için iyi bir dışişleri bakanı olurdu. Farklı bir zamanda yaşadığı için şanssız.
Avrupalı diplomatın birkaç yıl önce dile getirdiği ‘Avrupa bir bahçe, dünyanın geri kalanı bir orman’ sözlerini anımsatan Aliyev, “Gitmişken ona bir sinyalim daha var. Daha önce COP’taki konuşmamda da dile getirdim. Ona dedim ki, eğer biz bir ormansak, bizden uzak durun” diye kaydetti.
‘Biden yönetimi tarihe zorlayıcı bir yönetim olarak geçti’
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tarihte nasıl bir iz bırakacağı sorusuna da cevap veren Aliyev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Biden yönetimi diğer şeylerin yanı sıra ne ile hatırlanacak? Pek çok şeyle ama bunlardan biri de yapışkanlık. ‘Size yardım etmek istiyoruz’ diyorlar. ‘Teşekkür ederiz, gerek yok’ diyoruz, ama onlar ‘Hayır, istiyoruz’ diyorlar. Yardım etmek isteyen USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) gibi bir yapıları var. Ama nedense ihtiyaç duyduğumuz konularda yardım etmiyorlar.
USAID’in Trump döneminde siyasetten çekilebileceği tahmininde bulunan Azerbaycan lideri, Rusya’nın bu örgütü topraklarında yasaklama kararının doğru olduğunu belirterek şunu dedi:
Azerbaycan medyası yüzde 1 oranında bile yabancı bir kaynak tarafından finanse edilemez. Edilemez. Neden olsun ki? Biz ABD'deki medyayı finanse etmiyoruz. Neden onlar bizim medyamızı finanse etsin?