https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyev-ermenistanin-silahlanmasi-ve-baris-anlasmasi-birbirine-zit-politikalar-1091693864.html
Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar
Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı ülkelerinin Ermenistan’a sağladığı saldırı amaçlı silahların Azerbaycan için tehdit arz ettiğini belirtti. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T12:22+0300
2024-12-18T12:22+0300
2024-12-18T15:25+0300
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silahlanma
karabağ
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Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, “Barış anlaşması ve aynı zamanda Ermenistan’ın bize karşı silahlanması birbirine zıt iki politika” ifadesini kullandı.Başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinin Ermenistan’a sağladığı silahın saldırı amaçlı ve ölümcül olduğuna dikkat çeken Aliyev, “Azerbaycan için pratik tehdit arz ediyor” diye kaydetti.Batı ülkelerine defalarca, Ermenistan’ı silahlandırma sürecine son verme çağrısında bulunduklarını söyleyen Azerbaycan lideri, “Ama maalesef bize kulak vermediler. Ermenistan’ı silahlandırma süreci tam hızla devam ediyor” dedi.‘Provokasyon olursa ABD ve Fransa yardımcı olmayacak’Erivan’ın İkinci Karabağ Savaşı dersini unutmaması gerektiğini dile getiren Aliyev, Fransa ve ABD’nin azami desteğin Erivan’a hiçbir garanti vermediğini belirterek şunu dedi:'Ermenistan barış için anayasayı değiştirmeli'Ermenistan’ın barış anlaşması imzalanmadan önce yapması gereken bazı hususların olduğuna dikkat çeken Azerbaycan lideri, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Ayrıca Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nu feshetmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, “Bu grup çoktandır işlevsel değil, ama resmi olarak varlığını sürdürüyor. Ermenistan, Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıdıysa ve Minsk Grubu da Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için oluşturulduysa artık bu gruba ne ihtiyaç var? Ermenistan’ın bu grubu feshetmek istememesi, bizimle birlikte bu grubun feshi için AGİT’e başvurmak istememesi, rövanşistlerin planlarının yeterince büyük olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.‘Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında NATO altyapısı oluşturuldu’Aliyev, “Sözde Avrupalı gözlemciler kisvesi altında, Erministan’da ülkemizle sınırda NATO altyapısı oluşturuldu” diye bildirdi.Ermenistan’ın yüz tuttuğu yönün belli olduğunu dile getiren Azerbaycan lideri, Erivan’ın fiilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çıktığını belirterek, “Elimizdeki bilgiye göre, resmen çıkmamalarının tek nedeni henüz ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu yönde emir almamaları. Emir alır almaz çıkacaklar” ifadesini kullandı.Karabağ işgalinin maliyeti 150 milyar dolarErmenistan’ın Karabağ işgali sırasında Azerbaycan’a verdiği zarara yönelik analizi tamamladıklarını anlatan Aliyev, “Çok detaylı bir analiz gerçekleştirdik. Bunun için dört yılımızı harcadık. Belgelerle tespit edildi. İşgal yıllarında bize verilen zarar en az 150 milyar dolar” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ilham-aliyev-nato-ve-rusya-arasinda-olasi-savas-dunya-icin-kiyamet-olur-1091691596.html
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Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar
Sputnik Türkiye
Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar
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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, batı, abd, fransa, silahlanma, karabağ, nato, agit, ria novosti, video
Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar
12:22 18.12.2024 (güncellendi: 15:25 18.12.2024)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı ülkelerinin Ermenistan’a sağladığı saldırı amaçlı silahların Azerbaycan için tehdit arz ettiğini belirtti.
Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, “Barış anlaşması ve aynı zamanda Ermenistan’ın bize karşı silahlanması birbirine zıt iki politika” ifadesini kullandı.
Başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinin Ermenistan’a sağladığı silahın saldırı amaçlı ve ölümcül olduğuna dikkat çeken Aliyev, “Azerbaycan için pratik tehdit arz ediyor” diye kaydetti.
Batı ülkelerine defalarca, Ermenistan’ı silahlandırma sürecine son verme çağrısında bulunduklarını söyleyen Azerbaycan lideri, “Ama maalesef bize kulak vermediler. Ermenistan’ı silahlandırma süreci tam hızla devam ediyor” dedi.
‘Provokasyon olursa ABD ve Fransa yardımcı olmayacak’
Erivan’ın İkinci Karabağ Savaşı dersini unutmaması gerektiğini dile getiren Aliyev, Fransa ve ABD’nin azami desteğin Erivan’a hiçbir garanti vermediğini belirterek şunu dedi:
Burada, karada, bize karşı yeni provokasyon düşünürlerse onlara kimse yardım edemeyecek. (Fransa Cumrhubaşkanı) Macron, 2020 veya 2023’te onlara nasıl yardım etti? Destek verdi. Belki elini veya başka bir yerini tuttu. O kadar. Ne yapabilir? Tüm bunları çok iyi biliyoruz. Bunun zararlı bir yol olduğuna inanıyorum. Öncelikle, Ermenistan bizimle gireceği bir silahlanma yarışına dayanamaz. Silahlarının çoğunu Batı'dan bedelsiz ya da kredili olarak almalarına rağmen, bu durumda bile bizimle bir silahlanma yarışına dayanamazlar.
'Ermenistan barış için anayasayı değiştirmeli'
Ermenistan’ın barış anlaşması imzalanmadan önce yapması gereken bazı hususların olduğuna dikkat çeken Azerbaycan lideri, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Öncelikle anayasalarını değiştirmeliler. Çünkü anayasada, Azerbaycan'a yönelik toprak taleplerini içeren ve Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'ni Ermenistan'ın bir parçası olarak ilan eden bağımsızlık beyanını içeriyor. Dolayısıyla anayasayı değiştirmek bizim nazımız değil, sadece nesnel koşullar.
Ayrıca Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nu feshetmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, “Bu grup çoktandır işlevsel değil, ama resmi olarak varlığını sürdürüyor. Ermenistan, Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıdıysa ve Minsk Grubu da Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için oluşturulduysa artık bu gruba ne ihtiyaç var? Ermenistan’ın bu grubu feshetmek istememesi, bizimle birlikte bu grubun feshi için AGİT’e başvurmak istememesi, rövanşistlerin planlarının yeterince büyük olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.
‘Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında NATO altyapısı oluşturuldu’
Aliyev, “Sözde Avrupalı gözlemciler kisvesi altında, Erministan’da ülkemizle sınırda NATO altyapısı oluşturuldu” diye bildirdi.
Ermenistan’ın yüz tuttuğu yönün belli olduğunu dile getiren Azerbaycan lideri, Erivan’ın fiilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çıktığını belirterek, “Elimizdeki bilgiye göre, resmen çıkmamalarının tek nedeni henüz ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu yönde emir almamaları. Emir alır almaz çıkacaklar” ifadesini kullandı.
Karabağ işgalinin maliyeti 150 milyar dolar
Ermenistan’ın Karabağ işgali sırasında Azerbaycan’a verdiği zarara yönelik analizi tamamladıklarını anlatan Aliyev, “Çok detaylı bir analiz gerçekleştirdik. Bunun için dört yılımızı harcadık. Belgelerle tespit edildi. İşgal yıllarında bize verilen zarar en az 150 milyar dolar” dedi.