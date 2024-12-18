https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/aliyev-ermenistanin-silahlanmasi-ve-baris-anlasmasi-birbirine-zit-politikalar-1091693864.html

Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar

Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı ülkelerinin Ermenistan’a sağladığı saldırı amaçlı silahların Azerbaycan için tehdit arz ettiğini belirtti. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Rus VGTRK ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, “Barış anlaşması ve aynı zamanda Ermenistan’ın bize karşı silahlanması birbirine zıt iki politika” ifadesini kullandı.Başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinin Ermenistan’a sağladığı silahın saldırı amaçlı ve ölümcül olduğuna dikkat çeken Aliyev, “Azerbaycan için pratik tehdit arz ediyor” diye kaydetti.Batı ülkelerine defalarca, Ermenistan’ı silahlandırma sürecine son verme çağrısında bulunduklarını söyleyen Azerbaycan lideri, “Ama maalesef bize kulak vermediler. Ermenistan’ı silahlandırma süreci tam hızla devam ediyor” dedi.‘Provokasyon olursa ABD ve Fransa yardımcı olmayacak’Erivan’ın İkinci Karabağ Savaşı dersini unutmaması gerektiğini dile getiren Aliyev, Fransa ve ABD’nin azami desteğin Erivan’a hiçbir garanti vermediğini belirterek şunu dedi:'Ermenistan barış için anayasayı değiştirmeli'Ermenistan’ın barış anlaşması imzalanmadan önce yapması gereken bazı hususların olduğuna dikkat çeken Azerbaycan lideri, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Ayrıca Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nu feshetmesi gerektiğini kaydeden Aliyev, “Bu grup çoktandır işlevsel değil, ama resmi olarak varlığını sürdürüyor. Ermenistan, Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıdıysa ve Minsk Grubu da Karabağ sorununu çözüme kavuşturmak için oluşturulduysa artık bu gruba ne ihtiyaç var? Ermenistan’ın bu grubu feshetmek istememesi, bizimle birlikte bu grubun feshi için AGİT’e başvurmak istememesi, rövanşistlerin planlarının yeterince büyük olduğunu gösteriyor” yorumunda bulundu.‘Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında NATO altyapısı oluşturuldu’Aliyev, “Sözde Avrupalı gözlemciler kisvesi altında, Erministan’da ülkemizle sınırda NATO altyapısı oluşturuldu” diye bildirdi.Ermenistan’ın yüz tuttuğu yönün belli olduğunu dile getiren Azerbaycan lideri, Erivan’ın fiilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çıktığını belirterek, “Elimizdeki bilgiye göre, resmen çıkmamalarının tek nedeni henüz ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu yönde emir almamaları. Emir alır almaz çıkacaklar” ifadesini kullandı.Karabağ işgalinin maliyeti 150 milyar dolarErmenistan’ın Karabağ işgali sırasında Azerbaycan’a verdiği zarara yönelik analizi tamamladıklarını anlatan Aliyev, “Çok detaylı bir analiz gerçekleştirdik. Bunun için dört yılımızı harcadık. Belgelerle tespit edildi. İşgal yıllarında bize verilen zarar en az 150 milyar dolar” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ilham-aliyev-nato-ve-rusya-arasinda-olasi-savas-dunya-icin-kiyamet-olur-1091691596.html

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Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar Sputnik Türkiye Aliyev: Ermenistan’ın silahlanması ve barış anlaşması birbirine zıt politikalar 2024-12-18T12:22+0300 true PT0M37S

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