https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ak-parti-binasina-molotoflu-saldiri-2-kisi-tutuklandi--1091725667.html

AK Parti binasına molotoflu saldırı: 2 kişi tutuklandı

AK Parti binasına molotoflu saldırı: 2 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na cumartesi günü molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

iğdır

molotof

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AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştirildi.Saldırıyla ilgili 2 kişi hemen gözaltına alınırken saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 18 yaşındaki M.B., 18 yaşındaki O.Y. ve 17 yaşındaki Ö.K.'nin telefonla kundaklamayı çektikleri ortaya çıktı.Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. ve O.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ak-parti-igdir-il-baskanligina-molotofkokteyli-ile-saldiri-daha-once-maruz-kaldik-1091548092.html

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