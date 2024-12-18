https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/ak-parti-binasina-molotoflu-saldiri-2-kisi-tutuklandi--1091725667.html
AK Parti binasına molotoflu saldırı: 2 kişi tutuklandı
AK Parti binasına molotoflu saldırı: 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na cumartesi günü molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T23:54+0300
2024-12-18T23:54+0300
2024-12-18T23:54+0300
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AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştirildi.Saldırıyla ilgili 2 kişi hemen gözaltına alınırken saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 18 yaşındaki M.B., 18 yaşındaki O.Y. ve 17 yaşındaki Ö.K.'nin telefonla kundaklamayı çektikleri ortaya çıktı.Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. ve O.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ak-parti-igdir-il-baskanligina-molotofkokteyli-ile-saldiri-daha-once-maruz-kaldik-1091548092.html
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ak parti, iğdır, molotof
AK Parti binasına molotoflu saldırı: 2 kişi tutuklandı
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na cumartesi günü molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıyla ilgili 2 kişi hemen gözaltına alınırken saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 18 yaşındaki M.B., 18 yaşındaki O.Y. ve 17 yaşındaki Ö.K.'nin telefonla kundaklamayı çektikleri ortaya çıktı.
Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. ve O.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.