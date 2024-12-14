https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ak-parti-igdir-il-baskanligina-molotofkokteyli-ile-saldiri-daha-once-maruz-kaldik-1091548092.html
AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı: 'Daha önce maruz kaldık'
AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı: 'Daha önce maruz kaldık'
Sputnik Türkiye
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı molotofkokteyli saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden ikisinin yakalandığı belirtilirken diğer şahsın ise... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T22:07+0300
2024-12-14T22:07+0300
2024-12-14T22:07+0300
türkiye
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ak parti
adalet ve kalkınma partisi
molotof
molotof kokteyli
saldırı
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Saat 19.00 sularında Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığı önüne gelen 3 şüphelinin, çevreyi bir süre inceledikten sonra ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçtığı görüldü.Binanın giriş bölümünde çıkan yangın, çevredekilerce söndürüldü.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisler, kaçan 3 şüpheliden ikisini durdurulan bir araçta içinde yakalayarak gözaltına aldı.Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.'Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldık'Öte yandan, şüphelilerin ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt, bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/10-yasinda-361-suc-kaydi-var-bu-kez-de-telefon-calarken-yakalandi-1091547601.html
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iğdır, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, molotof, molotof kokteyli, saldırı
iğdır, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, molotof, molotof kokteyli, saldırı
AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı: 'Daha önce maruz kaldık'
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı molotofkokteyli saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden ikisinin yakalandığı belirtilirken diğer şahsın ise arandığı açıklandı.
Saat 19.00 sularında Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığı önüne gelen 3 şüphelinin, çevreyi bir süre inceledikten sonra ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçtığı görüldü.
Binanın giriş bölümünde çıkan yangın, çevredekilerce söndürüldü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisler, kaçan 3 şüpheliden ikisini durdurulan bir araçta içinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.
'Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldık'
Öte yandan, şüphelilerin ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt, bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.
Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.