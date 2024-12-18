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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/afad-duyurdu-artcilar-ve-onculer-gece-boyunca-devam-etti-denizlide-korkutan-deprem-1091679914.html
AFAD duyurdu, 'Artçılar ve öncüler gece boyunca devam etti': Denizli'de korkutan deprem
AFAD duyurdu, 'Artçılar ve öncüler gece boyunca devam etti': Denizli'de korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Denizli'de, Güney ilçesi Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece yarısı saat 03.01'de yaşanan deprem çevre il ve ilçelerde... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T05:05+0300
2024-12-18T05:05+0300
denizli
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Denizli'nin Güney ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 03.01’de, yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, Denizli ve yakın illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.Artçılar ve öncüler gece boyunca devam ettiDün gece aynı bölgede saat 22.00'de 2.1 şiddetinde bir sarsıntı meydana gelmişti. 4.0 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 03.08’de 2.0 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.Yetkililerden açıklama: 'Olumsuzluk bildirilmedi'AFAD ve yerel yetkililer, depremin ardından bölgedeki durumun kontrol edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu. Vatandaşlardan sakin olmaları ve olası artçılara karşı tedbirli davranmaları istendi.Denizli'deki deprem aktivitesi gözlem altındaDenizli'nin Güney ilçesi ve çevresi, son dönemde artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bölgede küçük ve orta ölçekli depremlerin sürebileceğini belirterek, yapı güvenliği konusundaki önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/aniden-fenalasip-hastaneye-kaldirilan-ferdi-tayfur-ameliyat-oldu-1091677344.html
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AFAD duyurdu, 'Artçılar ve öncüler gece boyunca devam etti': Denizli'de korkutan deprem

05:05 18.12.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA
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Denizli'de, Güney ilçesi Ertuğrul Mahallesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece yarısı saat 03.01'de yaşanan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Aynı bölgede gece boyu artçı sarsıntılar kaydedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Denizli'nin Güney ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 03.01’de, yerin 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, Denizli ve yakın illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Artçılar ve öncüler gece boyunca devam etti

Dün gece aynı bölgede saat 22.00'de 2.1 şiddetinde bir sarsıntı meydana gelmişti. 4.0 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 03.08’de 2.0 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Yetkililerden açıklama: 'Olumsuzluk bildirilmedi'

AFAD ve yerel yetkililer, depremin ardından bölgedeki durumun kontrol edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu. Vatandaşlardan sakin olmaları ve olası artçılara karşı tedbirli davranmaları istendi.

Denizli'deki deprem aktivitesi gözlem altında

Denizli'nin Güney ilçesi ve çevresi, son dönemde artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bölgede küçük ve orta ölçekli depremlerin sürebileceğini belirterek, yapı güvenliği konusundaki önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
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