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Acun Ilıcalı: Param yokken daha az derdim vardı
Acun Ilıcalı: Param yokken daha az derdim vardı
Sputnik Türkiye
İş insanı Acun Ilıcalı katıldığı etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulundu. Çok genç yaşlarda başına gelen üzücü olayların onu nasıl geliştirdiğini anlatan... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T14:25+0300
2024-12-18T14:25+0300
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Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesinin konuklarından biri olan ve henüz 20 yaşında sıfırı tükettiğini söyleyen iş insanı Acun Ilıcalı, “Başıma gelebilecek her şey geldi. 21 yaşındayken evlenmiş kız babası olmuş anne babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızı yaralı kurtulmuş, devamında iflas etmiş, boşanmış, bütün birikimini de kaybetmiştim. 21 yaşında olsaydım tahmin ediyorum yaşayabilecek miyim yaşayamayacak mıyım? diye ikilem yaşıyordum. Çünkü daha başka da bir şey gelemez insanın başına. Sıfır liram vardı, ödeme yok zaten param yok.” ifadelerini kullandı.'Daha az derdim vardı'Bir dönem arkadaşı Esat’ta kaldığını ifade eden Ilıcalı, “Arkadaşım ödüyordu yemekleri. Derdin yok. Ödeme yok, peşinde koşan yok. Alışverişe çıkamıyorsun. Düşünüyorum şimdi daha az derdim vardı.” şeklinde konuştu.'Mutluluğumda paranın hiç etkisi olmadı'Mutlu olmasında paranın etkisinin olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, “Şöyle anlatayım dünya üzerinde muhabir girdiği kanalı alan bir insan yok. Ben şimdi çocuklar siz de oynarsanız bir şeye sahip olursunuz diyemem. Ama şunu söyleyebilirim benim için çok önemli olan konu bu. Benim sıfır liram varken de mutluydum. Allah iyi para verdi o zaman da mutluydum. Benim mutluluğumda paranın etkisi hiç olmadı. Kardeşlerime de şunu söyleyeceğim. Hayatınızda seçimlerinizi yaparken parayı ön planda tutmayın. Maddi sebepleri ön planda tutup ya ben gidip burada çalışırsam çok zorlanacağım ama şu kadar para kazanacağım mı yerine mutlu çalışacağınız kendinizin mutlu olacağı tercihleri yaparsanız bence 10 kere 100 kere daha iyi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/acun-ilicali-servetine-dair-konustu-suursuz-para-harcamam-1091032062.html
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acun ılıcalı, zengin, muhabir, televizyon, mutluluk
acun ılıcalı, zengin, muhabir, televizyon, mutluluk

Acun Ilıcalı: Param yokken daha az derdim vardı

14:25 18.12.2024
© YouTube / Sibel ArnaAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© YouTube / Sibel Arna
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İş insanı Acun Ilıcalı katıldığı etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulundu. Çok genç yaşlarda başına gelen üzücü olayların onu nasıl geliştirdiğini anlatan Ilıcalı, “Param yokken daha az derdim vardı” dedi.
Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesinin konuklarından biri olan ve henüz 20 yaşında sıfırı tükettiğini söyleyen iş insanı Acun Ilıcalı, “Başıma gelebilecek her şey geldi. 21 yaşındayken evlenmiş kız babası olmuş anne babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızı yaralı kurtulmuş, devamında iflas etmiş, boşanmış, bütün birikimini de kaybetmiştim. 21 yaşında olsaydım tahmin ediyorum yaşayabilecek miyim yaşayamayacak mıyım? diye ikilem yaşıyordum. Çünkü daha başka da bir şey gelemez insanın başına. Sıfır liram vardı, ödeme yok zaten param yok.” ifadelerini kullandı.

'Daha az derdim vardı'

Bir dönem arkadaşı Esat’ta kaldığını ifade eden Ilıcalı, “Arkadaşım ödüyordu yemekleri. Derdin yok. Ödeme yok, peşinde koşan yok. Alışverişe çıkamıyorsun. Düşünüyorum şimdi daha az derdim vardı.” şeklinde konuştu.

'Mutluluğumda paranın hiç etkisi olmadı'

Mutlu olmasında paranın etkisinin olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, “Şöyle anlatayım dünya üzerinde muhabir girdiği kanalı alan bir insan yok. Ben şimdi çocuklar siz de oynarsanız bir şeye sahip olursunuz diyemem. Ama şunu söyleyebilirim benim için çok önemli olan konu bu. Benim sıfır liram varken de mutluydum. Allah iyi para verdi o zaman da mutluydum. Benim mutluluğumda paranın etkisi hiç olmadı. Kardeşlerime de şunu söyleyeceğim. Hayatınızda seçimlerinizi yaparken parayı ön planda tutmayın. Maddi sebepleri ön planda tutup ya ben gidip burada çalışırsam çok zorlanacağım ama şu kadar para kazanacağım mı yerine mutlu çalışacağınız kendinizin mutlu olacağı tercihleri yaparsanız bence 10 kere 100 kere daha iyi” dedi.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
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Acun Ilıcalı servetine dair konuştu: 'Şuursuz para harcamam'
1 Aralık, 15:18
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