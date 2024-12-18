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ABD, İsrail'in nükleer programına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırdı
ABD, İsrail'in nükleer programına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırdı
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından aktarılan gizliliği kaldırılmış belgelere göre , ABD 1960'lardan beri İsrail'in Dimona nükleer araştırma merkezinde silah... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T04:03+0300
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1985 yılında gazeteciler ve akademisyenler tarafından kurulan ABD Ulusal Güvenlik Arşivi, İsrail'in nükleer programına ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni bir dizi belge yayınladı .Arşivler, Atom Enerjisi İstihbarat Komitesi'nin Aralık 1960 tarihli belgesinin 'İsrail'in Dimona'daki projesinin bir plütonyum yeniden işleme tesisi içereceğini ve bir silah programıyla ilişkilendirileceğini doğru ve net bir şekilde belirten bilinen ilk ve tek rapor' olduğunu belirtti. Örgüt, daha sonraki ABD istihbaratının yeniden işleme meselesini, İsrail'in nükleer silah kapasitesi eşiğine ulaştığı ve 'ABD ile ilan edilmemiş bir nükleer devlet statüsüne uyum sağlamak için gizli bir anlaşma yaptığı' 1960'ların sonlarına kadar çözülmemiş olarak gördüğünü yazıyor.Raporda, 1967'de Dimona yeniden işleme tesisinin tamamlandığı veya tamamlanmak üzere olduğu ve reaktörün tam kapasiteyle çalıştığına dair kanıtlar bulunduğu, bunun da İsrail'in "altı ila sekiz hafta içinde" nükleer silah üretebileceği anlamına geldiği belirtildi.Arşivde yer alan gizliliği kaldırılan belgelere göre, sonraki on yıl boyunca Washington, İsrail'in nükleer silah kapasitesine sahip olduğu gerçeğine alışmaya başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-ingiltereye-taktiksel-nukleer-silah-mi-konuslandiracak-1091679491.html
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abd, israil, dimona, ulusal güvenlik arşivi, washington, nükleer, nükleer silah
abd, israil, dimona, ulusal güvenlik arşivi, washington, nükleer, nükleer silah

ABD, İsrail'in nükleer programına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırdı

04:03 18.12.2024
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ABD Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından aktarılan gizliliği kaldırılmış belgelere göre , ABD 1960'lardan beri İsrail'in Dimona nükleer araştırma merkezinde silah kalitesinde plütonyum üretebileceğini biliyor.
1985 yılında gazeteciler ve akademisyenler tarafından kurulan ABD Ulusal Güvenlik Arşivi, İsrail'in nükleer programına ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni bir dizi belge yayınladı .
Arşivler, Atom Enerjisi İstihbarat Komitesi'nin Aralık 1960 tarihli belgesinin 'İsrail'in Dimona'daki projesinin bir plütonyum yeniden işleme tesisi içereceğini ve bir silah programıyla ilişkilendirileceğini doğru ve net bir şekilde belirten bilinen ilk ve tek rapor' olduğunu belirtti.
Örgüt, daha sonraki ABD istihbaratının yeniden işleme meselesini, İsrail'in nükleer silah kapasitesi eşiğine ulaştığı ve 'ABD ile ilan edilmemiş bir nükleer devlet statüsüne uyum sağlamak için gizli bir anlaşma yaptığı' 1960'ların sonlarına kadar çözülmemiş olarak gördüğünü yazıyor.
Raporda, 1967'de Dimona yeniden işleme tesisinin tamamlandığı veya tamamlanmak üzere olduğu ve reaktörün tam kapasiteyle çalıştığına dair kanıtlar bulunduğu, bunun da İsrail'in "altı ila sekiz hafta içinde" nükleer silah üretebileceği anlamına geldiği belirtildi.
Arşivde yer alan gizliliği kaldırılan belgelere göre, sonraki on yıl boyunca Washington, İsrail'in nükleer silah kapasitesine sahip olduğu gerçeğine alışmaya başlamıştı.
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