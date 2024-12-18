https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-ingiltereye-taktiksel-nukleer-silah-mi-konuslandiracak-1091679491.html

ABD İngiltere'ye taktiksel nükleer silah mı konuşlandıracak?

ABD İngiltere'ye taktiksel nükleer silah mı konuşlandıracak?

Sputnik Türkiye

Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD önümüzdeki yıllarda İngiltere'deki Lakenheath askeri üssüne taktik nükleer silahlar yerleştirmeyi planlıyor. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T02:52+0300

2024-12-18T02:52+0300

2024-12-18T02:52+0300

dünya

abd

washington

b61

ingiltere

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Habere göre, Washington, Lakenheath askeri üssünde taktik nükleer silahlar için yeni bir depolama tesisi inşa ediyor. Halihazırda ABD'de bulunan taktik savaş başlıklarının bir kısmının, önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlandığında bu tesise taşınması bekleniyor. Telegraph, Avrupa'da şu anda yaklaşık 100 adet ABD B61 nükleer bombasının konuşlandırıldığını belirtiyor. Ayrıca, gazete, İngiltere ve Fransa'nın taktik nükleer silah geliştirme konusunda ikili işbirliği olasılığını tartıştığını da yazıyor. Ocak ayında Telegraph, ABD'nin 15 yıl sonra ilk kez İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığını, bunun nedeninin ise 'Rusya'dan gelen tehdidin artması' olduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ingiltere-ile-norvec-arasinda-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalandi-1091642995.html

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