ABD İngiltere'ye taktiksel nükleer silah mı konuşlandıracak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abd-ingiltereye-taktiksel-nukleer-silah-mi-konuslandiracak-1091679491.html
ABD İngiltere'ye taktiksel nükleer silah mı konuşlandıracak?
ABD İngiltere'ye taktiksel nükleer silah mı konuşlandıracak?
Sputnik Türkiye
Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD önümüzdeki yıllarda İngiltere'deki Lakenheath askeri üssüne taktik nükleer silahlar yerleştirmeyi planlıyor. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T02:52+0300
2024-12-18T02:52+0300
dünya
abd
washington
b61
ingiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091679331_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9dd26acd2eb0fa1fc78ab4177cbe9966.jpg
Habere göre, Washington, Lakenheath askeri üssünde taktik nükleer silahlar için yeni bir depolama tesisi inşa ediyor. Halihazırda ABD'de bulunan taktik savaş başlıklarının bir kısmının, önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlandığında bu tesise taşınması bekleniyor. Telegraph, Avrupa'da şu anda yaklaşık 100 adet ABD B61 nükleer bombasının konuşlandırıldığını belirtiyor. Ayrıca, gazete, İngiltere ve Fransa'nın taktik nükleer silah geliştirme konusunda ikili işbirliği olasılığını tartıştığını da yazıyor. Ocak ayında Telegraph, ABD'nin 15 yıl sonra ilk kez İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığını, bunun nedeninin ise 'Rusya'dan gelen tehdidin artması' olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ingiltere-ile-norvec-arasinda-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalandi-1091642995.html
washington
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/12/1091679331_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2ec609634b41f12b09f0f07da4dbdd29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, washington, b61, ingiltere
abd, washington, b61, ingiltere

ABD İngiltere'ye taktiksel nükleer silah mı konuşlandıracak?

02:52 18.12.2024
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Multimedya arşivine gidinГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD önümüzdeki yıllarda İngiltere'deki Lakenheath askeri üssüne taktik nükleer silahlar yerleştirmeyi planlıyor.
Habere göre, Washington, Lakenheath askeri üssünde taktik nükleer silahlar için yeni bir depolama tesisi inşa ediyor. Halihazırda ABD'de bulunan taktik savaş başlıklarının bir kısmının, önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlandığında bu tesise taşınması bekleniyor.
Telegraph, Avrupa'da şu anda yaklaşık 100 adet ABD B61 nükleer bombasının konuşlandırıldığını belirtiyor.
Ayrıca, gazete, İngiltere ve Fransa'nın taktik nükleer silah geliştirme konusunda ikili işbirliği olasılığını tartıştığını da yazıyor.
Ocak ayında Telegraph, ABD'nin 15 yıl sonra ilk kez İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığını, bunun nedeninin ise 'Rusya'dan gelen tehdidin artması' olduğunu bildirmişti.
Büyük Britanya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
DÜNYA
İngiltere ile Norveç arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı
Dün, 11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала