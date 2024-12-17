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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/ingiltere-ile-norvec-arasinda-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalandi-1091642995.html
İngiltere ile Norveç arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı
İngiltere ile Norveç arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
İngiltere, 'en yakın müttefiklerinden biri' olarak tanımladığı Norveç ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. 17.12.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Starmer’ın Norveç’in Bergen kentinde Store ile bir araya geldiği ve iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı belirtildi.Starmer, Norveç’in İngiltere’nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Norveç, önemli bir savunma ve güvenlik ortağımızdır, ayrıca Avrupa güvenliğinin kritik bir destekçisidir,” ifadelerini kullandı.Liderler, görüşmede Ukrayna’daki gelişmeleri de ele aldı. Starmer, 'Ukrayna’nın 2025 yılına mümkün olan en güçlü pozisyonda girmesini sağlamaya odaklandıklarını' söyledi.İki lider, İngiltere öncülüğünde kurulan çok uluslu askeri güç Ortak Sefer Gücü’nün (JEF), Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğini yineledi.
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ingiltere, norveç, iskandinav, iskandinav ülkeleri, kuzey, ukrayna, muhafazakar parti (ingiltere), güvenlik
ingiltere, norveç, iskandinav, iskandinav ülkeleri, kuzey, ukrayna, muhafazakar parti (ingiltere), güvenlik

İngiltere ile Norveç arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

11:14 17.12.2024
© Sputnik / Vladimir Rodionov / Multimedya arşivine gidinBüyük Britanya Bayrağı
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İngiltere, 'en yakın müttefiklerinden biri' olarak tanımladığı Norveç ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, Starmer’ın Norveç’in Bergen kentinde Store ile bir araya geldiği ve iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı belirtildi.
Starmer, Norveç’in İngiltere’nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Norveç, önemli bir savunma ve güvenlik ortağımızdır, ayrıca Avrupa güvenliğinin kritik bir destekçisidir,” ifadelerini kullandı.
Liderler, görüşmede Ukrayna’daki gelişmeleri de ele aldı. Starmer, 'Ukrayna’nın 2025 yılına mümkün olan en güçlü pozisyonda girmesini sağlamaya odaklandıklarını' söyledi.
İki lider, İngiltere öncülüğünde kurulan çok uluslu askeri güç Ortak Sefer Gücü’nün (JEF), Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğini yineledi.
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